वडगाव पोलिसांची बेकायदा धंद्यांवर धडक कारवाई; टाकवे बुद्रुक येथे गांजासह प्रतिबंधित पानमसाला जप्त

वडगाव मावळ : वडगाव मावळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शंकर पाटील यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर तालुक्यातील बेकायदा धंद्यांविरोधात धडक कारवायांना वेग दिला आहे. त्याच मोहिमेअंतर्गत टाकवे बुद्रुक येथे छापा टाकून पोलिसांनी १ किलो ५८८ ग्रॅम गांजा तसेच प्रतिबंधित पानमसाला व तंबाखूचा साठा जप्त केला आहे. या प्रकरणी ९५ वर्षीय विठोबा नथु जांभुळकर (रा. टाकवे बुद्रुक, ता. मावळ) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अद्याप त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २६ जून २०२६ रोजी सायंकाळी ४.५० वाजण्याच्या सुमारास टाकवे बुद्रुक गावातील आरोपीच्या शेतातील गोठ्यावर छापा टाकण्यात आला. कारवाईदरम्यान एका पांढऱ्या रंगाच्या प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये विक्रीसाठी साठवून ठेवलेला १ किलो ५८८ ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला. या अंमली पदार्थाची किंमत ३१ हजार ७६० रुपये असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. याशिवाय ११ विमल पानमसाल्याची पाकिटे (किंमत २,१७८ रुपये) आणि ११ वि-१ तंबाखूची पाकिटे (किंमत २४२ रुपये) असा एकूण २,४२० रुपयांचा प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचाही साठा जप्त करण्यात आला. जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालाची एकूण किंमत ३४ हजार १८० रुपये आहे.
या प्रकरणी वडगाव मावळ पोलीस ठाण्यातील पोलीस हवालदार सचिन नंदकुमार देशमुख यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार गुन्हा क्रमांक १९६/२०२६ दाखल करण्यात आला असून, आरोपीविरुद्ध गुंगीकारक औषधिद्रव्ये आणि मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम, १९८५ मधील कलम ८(क), २०(ब), २९ तसेच अन्न सुरक्षा अधिनियम, २००६ मधील कलम २६(२)(१), २६(२)(४) व ५९ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
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या कारवाईनंतर मावळ तालुक्यात बेकायदा अंमली पदार्थ व प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीविरोधात पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले असून, अशा प्रकारच्या कारवाया आगामी काळातही सुरू राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या गुन्ह्याचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ए. व्ही. गादेकर करीत आहेत.
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