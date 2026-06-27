शनिवार, 27 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • The Police Have Seized Banned Pan Masala Along With Cannabis At Takve Budruk

वडगाव पोलिसांची बेकायदा धंद्यांवर धडक कारवाई; टाकवे बुद्रुक येथे गांजासह प्रतिबंधित पानमसाला जप्त

Updated On: Jun 27, 2026 | 01:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

वडगाव मावळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शंकर पाटील यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर तालुक्यातील बेकायदा धंद्यांविरोधात धडक कारवायांना वेग दिला आहे.

वडगाव पोलिसांची बेकायदा धंद्यांवर धडक कारवाई; टाकवे बुद्रुक येथे गांजासह प्रतिबंधित पानमसाला जप्त

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वडगाव मावळ : वडगाव मावळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शंकर पाटील यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर तालुक्यातील बेकायदा धंद्यांविरोधात धडक कारवायांना वेग दिला आहे. त्याच मोहिमेअंतर्गत टाकवे बुद्रुक येथे छापा टाकून पोलिसांनी १ किलो ५८८ ग्रॅम गांजा तसेच प्रतिबंधित पानमसाला व तंबाखूचा साठा जप्त केला आहे. या प्रकरणी ९५ वर्षीय विठोबा नथु जांभुळकर (रा. टाकवे बुद्रुक, ता. मावळ) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अद्याप त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही.

 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २६ जून २०२६ रोजी सायंकाळी ४.५० वाजण्याच्या सुमारास टाकवे बुद्रुक गावातील आरोपीच्या शेतातील गोठ्यावर छापा टाकण्यात आला. कारवाईदरम्यान एका पांढऱ्या रंगाच्या प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये विक्रीसाठी साठवून ठेवलेला १ किलो ५८८ ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला. या अंमली पदार्थाची किंमत ३१ हजार ७६० रुपये असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. याशिवाय ११ विमल पानमसाल्याची पाकिटे (किंमत २,१७८ रुपये) आणि ११ वि-१ तंबाखूची पाकिटे (किंमत २४२ रुपये) असा एकूण २,४२० रुपयांचा प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचाही साठा जप्त करण्यात आला. जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालाची एकूण किंमत ३४ हजार १८० रुपये आहे.

या प्रकरणी वडगाव मावळ पोलीस ठाण्यातील पोलीस हवालदार सचिन नंदकुमार देशमुख यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार गुन्हा क्रमांक १९६/२०२६ दाखल करण्यात आला असून, आरोपीविरुद्ध गुंगीकारक औषधिद्रव्ये आणि मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम, १९८५ मधील कलम ८(क), २०(ब), २९ तसेच अन्न सुरक्षा अधिनियम, २००६ मधील कलम २६(२)(१), २६(२)(४) व ५९ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

हे सुद्धा वाचा : सिया गोयलला कोर्टात दिलासा मिळणार? ‘पुरावा नाही’ वकिलांचा दावा; उज्वल निकम लढणार सरकारची बाजू

या कारवाईनंतर मावळ तालुक्यात बेकायदा अंमली पदार्थ व प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीविरोधात पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले असून, अशा प्रकारच्या कारवाया आगामी काळातही सुरू राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या गुन्ह्याचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ए. व्ही. गादेकर करीत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : तक्रार दिल्याचा राग, दुकानदार महिलेला 4 दिवस घराबाहेर पडू दिले नाही; चाकू दाखवत दिल्या धमक्या

Web Title: The police have seized banned pan masala along with cannabis at takve budruk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 27, 2026 | 01:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तू शहर सोडून जा, नाहीतर तुला…; संभाजीनगरमध्ये जीम ट्रेनर तरुणीचा 7 महिने पाठलाग
1

तू शहर सोडून जा, नाहीतर तुला…; संभाजीनगरमध्ये जीम ट्रेनर तरुणीचा 7 महिने पाठलाग

तक्रार दिल्याचा राग, दुकानदार महिलेला 4 दिवस घराबाहेर पडू दिले नाही; चाकू दाखवत दिल्या धमक्या
2

तक्रार दिल्याचा राग, दुकानदार महिलेला 4 दिवस घराबाहेर पडू दिले नाही; चाकू दाखवत दिल्या धमक्या

Bihar : सतत रडत होते बाळ, आवाज सहन न झाल्याने आईनेच कोयत्याने चिरला ६ महिन्यांच्या मुलीचा गळा; घटनेनंतर आत्महत्येचा प्रयत्न
3

Bihar : सतत रडत होते बाळ, आवाज सहन न झाल्याने आईनेच कोयत्याने चिरला ६ महिन्यांच्या मुलीचा गळा; घटनेनंतर आत्महत्येचा प्रयत्न

पूर्ववैमनस्यातून मित्रानेच केला मित्राचा धारदार हत्याराने खून; दोघे एकत्र पार्टीला बसले अन् नंतर अचानक…
4

पूर्ववैमनस्यातून मित्रानेच केला मित्राचा धारदार हत्याराने खून; दोघे एकत्र पार्टीला बसले अन् नंतर अचानक…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वडगाव पोलिसांची बेकायदा धंद्यांवर धडक कारवाई; टाकवे बुद्रुक येथे गांजासह प्रतिबंधित पानमसाला जप्त

वडगाव पोलिसांची बेकायदा धंद्यांवर धडक कारवाई; टाकवे बुद्रुक येथे गांजासह प्रतिबंधित पानमसाला जप्त

Jun 27, 2026 | 01:18 PM
TET Exam Cancelled: उद्या होणारी टीईटी परीक्षा खरोखरच रद्द? पेपर फुटल्याच्या वृत्ताने उमेदवारांमध्ये खळबळ; काय आहे सत्य?

TET Exam Cancelled: उद्या होणारी टीईटी परीक्षा खरोखरच रद्द? पेपर फुटल्याच्या वृत्ताने उमेदवारांमध्ये खळबळ; काय आहे सत्य?

Jun 27, 2026 | 01:17 PM
Donald Trump: अमेरिकन परदेशी मंत्री मार्को रुबियोची मोठी घोषणा, भारतात येणार राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प

Donald Trump: अमेरिकन परदेशी मंत्री मार्को रुबियोची मोठी घोषणा, भारतात येणार राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प

Jun 27, 2026 | 01:13 PM
चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली! 7200mAh बॅटरीसह नव्या Vivo स्मार्टफोनचे आगमन… फीचर्स वाचून तुम्हीही म्हणाल, व्वा… क्या बात है!

चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली! 7200mAh बॅटरीसह नव्या Vivo स्मार्टफोनचे आगमन… फीचर्स वाचून तुम्हीही म्हणाल, व्वा… क्या बात है!

Jun 27, 2026 | 01:02 PM
US Iran Conflict : अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा भडकणार? ‘फोन उचला…!’ आठवडाभरातच कोसळला पाकिस्तानच्या मध्यस्थीचा करार

US Iran Conflict : अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा भडकणार? ‘फोन उचला…!’ आठवडाभरातच कोसळला पाकिस्तानच्या मध्यस्थीचा करार

Jun 27, 2026 | 01:00 PM
Monsoon Update: महाराष्ट्रात पुन्हा हवामान बदलले! विदर्भात आजपासून मुसळधार; मुंबई, नागपूरमध्ये पावसाची जोरदार एन्ट्री

Monsoon Update: महाराष्ट्रात पुन्हा हवामान बदलले! विदर्भात आजपासून मुसळधार; मुंबई, नागपूरमध्ये पावसाची जोरदार एन्ट्री

Jun 27, 2026 | 12:57 PM
कोरड्या खोकल्यामुळे हैराण झाला आहात? मग ‘हे’ घरगुती उपाय करून मिळवा कायमचा आराम, कायमच राहाल निरोगी

कोरड्या खोकल्यामुळे हैराण झाला आहात? मग ‘हे’ घरगुती उपाय करून मिळवा कायमचा आराम, कायमच राहाल निरोगी

Jun 27, 2026 | 12:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा