धक्कादायक ! चोरीच्या संशयावरून बेदम मारहाण; गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा अखेर मृत्यू

पिंपरी : मोबाईल चोरत असल्याच्या संशयावरून तरुणाला बेदम मारहाण करण्यात आली. यामध्ये गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा मृत्यू झाला. मंगळवारी (दि.३०) रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास चाकण येथील आंबेठाण चौकाजवळील संकल्प हॉटेलजवळ ही घटना घडली. याप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली.
गोविंद शिवनारायण ढगे (वय २४, रा. चाकण) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी ख्वाजा जमालउद्दीन शेख (वय २३, रा.आंबेठाण चौक, चाकण) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, आकाश रवी सोनवणे (वय २५) आणि बुद्धभूषण उर्फ मयूर मुकुंद मोकळे (वय २३, दोघे सध्या रा. आंबेठाण चौक, चाकण, मूळ रा. बुलढाणा) यांना अटक करण्यात आली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयत गोविंद ढगे, फिर्यादी खाजा शेख आणि आरोपी हे चाकण येथील आंबेठाण चौक परिसरात राहतात. मंगळवारी रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास मयत गोविंद हा दारू पिऊन आरोपींच्या खोलीमध्ये आला. तिथे त्याने शिवीगाळ करत मोबाईल घेण्याचा प्रयत्न केला. तो मोबाईल चोरत असल्याचा समज करून आरोपी आकाश सोनवणे आणि बुद्धभूषण ऊर्फ मयूर मोकळे यांनी त्याला लाथाबुक्क्या व बॅटने बेदम मारहाण केली.
मारहाणीत झाला गंभीर जखमी
या मारहाणीत संबंधित तरुण गंभीर जखमी झाला. त्यानंतर घरी जाऊन झोपला असता तो बेशुद्ध झाला. फिर्यादी यांनी त्याला रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी मृत्यू झाल्याचे सांगितले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून, चाकण उत्तर पोलीस तपास करत आहेत.
पत्नीला शिवीगाळ केल्याचा राग अनावर
दुसरीकडे, दारू पिताना पत्नीला शिवीगाळ केल्याच्या कारणावरून झालेला किरकोळ वाद एका मजुराच्या निर्घृण हत्येपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. कांचनवाडी परिसरातील वुडरीज स्कूललगतच्या मोकळ्या मैदानात तिघा मित्रांनी मिळून राजू किसन वंजारी (वय ३३, रा. गौतमनगर) यांना बेदम मारहाण करत त्यांचे डोके झाडावर आपटले. गंभीर जखमी झालेल्या राजू यांचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी सातारा पोलिसांनी काही तासांत तपास पूर्ण करत तिन्ही आरोपींना अटक केली आहे.
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