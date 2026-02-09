ITA vs SCO : T20 World Cup 2026 मध्ये पहिल्यांदाच झाल्या 200 धावा पार! इटलीचा कर्णधार गंभीर जखमी, वाचा सामन्याचा अहवाल

Scotland vs Italy : स्कॉटलंड विरूद्ध इटली यांच्यामध्ये सध्या विश्वचषकाचा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यामध्ये आयसीसी टी२० विश्वचषक २०२६ च्या उद्घाटन सामन्यात ९ फेब्रुवारी रोजी स्कॉटलंड आणि इटली आमनेसामने आले आहेत. कोलकात्यातील ऐतिहासिक ईडन गार्डन्सवर खेळला जाणारा हा स्पर्धेतील सातवा सामना आहे. इटलीने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना स्कॉटलंडने २० षटकांत ४ गडी गमावून २०७ धावा केल्या.
त्याआधी, स्कॉटलंडच्या डावाची सुरुवात चांगली झाली. सलामीवीर जॉर्ज मुन्से आणि मायकेल जोन्स यांनी १३ षटकांत ११५ धावा फटकावल्या. जॉर्ज मुन्से अर्धशतक झळकावल्यानंतर बाद झाले. मुन्से यांनी ८४ धावांची खेळी खेळली. १४ व्या षटकात इटलीला पहिला विजय मिळाला. त्यानंतर मायकेल जोन्स ३७ धावा काढून बाद झाले. इटलीला फक्त ४ बळी घेता आले. चौथ्या षटकात कर्णधार वेन मॅडसेन मैदानाबाहेर गेल्यानंतर इटलीचा संघ दबावाखाली आला. परिणामी, गोलंदाज विकेटसाठी तल्लफ असल्याचे दिसून आले.
इटलीच्या संघात फक्त एक बदल आहे. नाणेफेक जिंकल्यानंतर, इटलीचा कर्णधार वेन मॅडसेन म्हणाला, “आशा आहे की, आम्ही चांगली धावसंख्या उभारू. गेल्या सामन्यातील सकारात्मक बाबी आम्ही या सामन्यातही राबवू शकतो. इटली हा खरोखरच चांगला संघ आहे, त्यामुळे हा सामना चांगला होईल अशी आशा आहे.” फक्त एक बदल: शरीफच्या जागी ब्रॅड व्हीलला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
Scotland smash 208 against Italy, becoming the first associate team to breach 200 in a men’s T20 World Cup 🔥 pic.twitter.com/weyVLgRboo — Cricbuzz (@cricbuzz) February 9, 2026
अंतिम इलेव्हन
स्कॉटलंड (प्लेइंग इलेव्हन): जॉर्ज मुन्से, मायकेल जोन्स, ब्रँडन मॅकमुलेन, रिची बेरिंग्टन (कर्णधार), टॉम ब्रूस, मॅथ्यू क्रॉस (यष्टीरक्षक), मार्क वॅट, मायकेल लीस्क, ऑलिव्हर डेव्हिडसन, ब्रॅड व्हील, ब्रॅड करी.
इटली (प्लेइंग इलेव्हन): जस्टिन मोस्का, अँथनी मोस्का, जेजे स्मट्स, वेन मॅडसेन (कर्णधार), हॅरी मॅनेंटी, बेन मॅनेंटी, जियान मीड (यष्टीरक्षक), ग्रँट स्टीवर्ट, क्रिशन कालुगामेगे, अली हसन, थॉमस ड्रेका.