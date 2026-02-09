Pune Crime: धक्कादायक! 15 वर्षीय मुलीने घरातच दिला बाळाला जन्म; प्रसूती करून स्वतः कापली नाळ

पुणे शहरातील ‘दादागिरी’ मोडीत! ‘एमपीडीए’ अंतर्गत 293 गुन्हेगारांवर स्थानबद्धतेची कारवाई
काय घडलं नेमकं?
मार्च २०२५ ते 31 जानेवारी 2026 या कालावधीत घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडितेच्या मोठ्या बाहिनेने या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे. फियादी महिलेचा विवाह झालेला असून त्या 31 जानेवारी रोजी सकाळी साडे अकराच्या सुमारास माहेरी आल्या होत्या. त्या वेळी घराचा दरवाजा आतून बंद असल्याचे लक्षात आले. काही वेळाने भाऊ आल्यानंतर आवाज दिल्यावर लहान बहिणीने दरवाजा उघडला.
घरात फिर्यादीने प्रवेश केला तेव्हा फरशीवर व दरवाज्यावर रक्ताचे डाग दिसून आले. तसेच खिडकीजवळ एक नवजात बाळ ठेवलेले आढळले. कुटुंबीयांनी मुलीला विश्वासात घेऊन विचारणा केली तेव्हा घरातच प्रसूती झाल्याचे सांगितले. नंतर प्रसूतीनंतर स्वतःच्या बाळाची नाळ कापल्याचा देखील सांगितले. त्यांनतर आई व आत्याला घरी आले. तेव्हा त्यांनी चौकशी केली गेल्या वर्षभरापासून आदिल शेख (वय 24, रा. गोल्ड सिटी बिल्डिंग, न्यू नाना पेठ) याच्यासोबत प्रेमसंबंध असल्याचे आणि त्यातून अनेकदा शारीरिक संबंध झाल्याचे तिने सांगितले.
याप्रकरणी पोलिसांनी आदिल शेख (वय 24, रा. गोल्ड सिटी बिल्डिंग, न्यू नाना पेठ) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेनंतर तातडीने मुलगी आणि नवजात बाळाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, दोघांवरही वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील तपास समर्थ पोलीस ठाण्याच्या पोलीस उपनिरीक्षक निकिता उईके करत आहेत.
Ans: वाढदिवसाच्या दिवशी १४ वर्षीय मुलीने टोकाचं पाऊल उचलल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
Ans: प्राथमिक माहितीनुसार वैयक्तिक कारणे व मानसिक ताण यामागे कारण असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पोलिस तपास सुरू आहे.
Ans: मुलीच्या हातावर वाढदिवसाची मेहेंदी होती, त्यामुळे कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला.