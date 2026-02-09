Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mardaani 3 Collection: ‘मर्दानी 3’ ने ओलांडला 30 कोटींचा टप्पा, 9 व्या दिवशी चित्रपटाने केली एवढी कमाई!

बॉलीवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जीचा "मर्दानी ३" हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. हा चित्रपट नुकताच मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित झाला आणि बॉक्स ऑफिसवर वर्चस्व गाजवत आहे. "मर्दानी ३" ने नवव्या दिवशी ३० कोटींचा टप्पा पार केला आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 01:31 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • ‘मर्दानी 3’ ने ओलांडला 30 कोटींचा टप्पा
  • 9 व्या दिवशी चित्रपटाने केली एवढी कमाई
  • ‘मर्दानी 3’ एकूण कमाई
 

बॉलीवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जीचा “मर्दानी ३” हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. हा चित्रपट नुकताच मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित झाला आहे. तसेच प्रेक्षक या चित्रपटावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवरही वर्चस्व गाजवताना दिसत आहे. राणी मुखर्जीचा “मर्दानी ३” हा चित्रपट सनी देओलच्या “बॉर्डर २” ला जोरदार टक्कर देत आहे. दरम्यान, “मर्दानी ३” चा नवव्या दिवसाचा कमाईचा आकडा देखील चर्चेत आहे. चित्रपटाने नवव्या दिवशी किती कोटींचा गल्ला केला हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.

मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

‘मर्दानी ३’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट

बॉलीवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जीच्या “मर्दानी ३” ने बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई केली आहे. नऊ दिवसांत, चित्रपटाने भारतात ३० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. चित्रपटाने पहिल्या आठवड्यात २६.३ कोटींची कमाई केली. दुसऱ्या आठवड्याची सरासरी सुरुवात शुक्रवारी सुमारे १.८५ कोटींची कमाई झाली. शनिवारी या चित्रपटामध्ये लक्षणीय वाढ झालेली दिसून आली, अंदाजे २.७५ कोटींची कमाई चित्रपटाने केली. ज्यामुळे चित्रपटाची एकूण कमाई आता ३०.९० कोटींवर पोहोचली आहे. या चित्रपटाने पहिल्या “मर्दानी” च्या आयुष्यभराच्या कमाईला जवळजवळ मागे टाकले आहे. फ्रँचायझीचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट “मर्दानी २” होता, ज्याने ₹४७.३५ कोटी कमावले आहे.

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

या चित्रपटांना देणार टक्कर

“मर्दानी ३” हा राणीचा आतापर्यंतचा दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे, त्यानंतर “तलाश” आहे. “मर्दानी ३” हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात यशस्वी एकट्या महिला-प्रणीत फ्रँचायझीमधील तिसरा भाग आहे. राणी पुन्हा एकदा निर्भय पोलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉयची भूमिका साकारत आहे. या चित्रपटाचे वर्णन “काळा, प्राणघातक आणि क्रूर अध्याय” असे करण्यात आले आहे. येत्या काळात हा चित्रपट चांगली कामगिरी करत आहे, परंतु व्हॅलेंटाईनच्या वीकेंडमध्ये शाहिद कपूरच्या “ओ रोमियो” आणि हॉलिवूडच्या “वुदरिंग हाइट्स” चित्रपटांसह स्पर्धा वाढेल. सनी देओलचा “बॉर्डर २” देखील बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई करत आहे.

Web Title: Rani mukerji mardaani 3 box office collection day 9 know here article

Published On: Feb 09, 2026 | 01:31 PM

Mardaani 3 Collection: ‘मर्दानी 3’ ने ओलांडला 30 कोटींचा टप्पा, 9 व्या दिवशी चित्रपटाने केली एवढी कमाई!

Feb 09, 2026 | 01:31 PM
