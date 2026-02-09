Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

स्थायी, इतर समित्यांच्या निवडणुका ‘या’ दिवशी होणार; गणेश बिडकर यांनी दिली माहिती

स्थायी समिती तसेच इतर समितांच्या निवडणुका शुक्रवारी (दि. १३) रोजी होणार असल्याची माहिती सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

Updated On: Feb 09, 2026 | 01:16 PM
स्थायी, इतर समित्यांच्या निवडणुका 'या' दिवशी होणार; गणेश बिडकर यांनी दिली माहिती

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • स्थायी, इतर समित्यांच्या निवडणुका शुक्रवारी होणार
  • गणेश बिडकर यांनी दिली माहिती
  • निवडणुकीनंतर जल्लोष न करण्याचा निर्णय
पुणे : आज महापौर पदाची निवडणूक पुणे महानगरपालिकेमध्ये पार पडत आहे. स्थायी समिती तसेच इतर समितांच्या निवडणुका शुक्रवारी (दि. १३) रोजी होणार असल्याची माहिती सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. या पत्रकार परिषदेला भारतीय जनता पार्टीच्या महापौर पदाच्या उमेदवार मंजुषा नागपुरे, शहराध्यक्ष धीरज घाटे, श्रीनाथ भिमाले, सर्व पदाधिकारी आणि नगरसेवक उपस्थित होते.

 

दहा दिवसांपूर्वी अजित दादा पवार आणि मागील महिन्यामध्ये सुरेश कलमाडी यांचे निधन झाले. पुणे शहराच्या जडणघडणीमध्ये या दोन्ही नेत्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे. त्यामुळे अभिनंदन प्रस्तावाचा वेळ कमी करून हा वेळ या दिवंगत नेत्यांविषयी सभागृहातील विविध नेत्यांना भावना व्यक्त करण्यासाठी देण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी यांच्याकडे करण्यात येणार आहे. या दिवंगत नेत्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी निवडणुकीसाठी लागणारा चार तास वेळ कमी करून तो या नेत्यांप्रती समर्पित करावा. तसेच महापौर पदाच्या निवडणुकीनंतर कोणताही जल्लोष न करण्याचा निर्णय घेतला, असे बिडकर यांनी सांगितले.

हे सुद्धा वाचा : साताऱ्याच्या ‘मिनी मंत्रालय’वर कुणाची सत्ता? भाजपची लाट रोखणार का राष्ट्रवादी?

व्हीप बजावण्यात आला

महापौर पदाच्या निवडणुकीआधी हॉटेल पॉलिटिक्स होणार का, असा प्रश्न विचारल्यावर बिडकर यांनी याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. महापौर पदाच्या निवडणुकीसाठी सर्व नगरसेवकांना व्हीप बजावण्यात आला आहे, अशी माहिती गणेश बिडकर यांनी दिली.

महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा

पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठीची विशेष सर्वसाधारण सभा सोमवार (आज) महानगरपालिकेच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात होणार आहे. या निवडणूक प्रक्रियेसाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महानगरपालिका निवडणुकीत १६५ पैकी ११९ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. महापौरपदासाठी भाजपने मंजुषा नागपुरे, तर उपमहापौरपदासाठी परशुराम वाडेकर यांना उमेदवारी दिली आहे. दरम्यान, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही आपले उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून महापौरपदासाठी शीतल सावंत, उपमहापौरपदासाठी दत्ता बहिरट, तर काँग्रेसकडून महापौरपदासाठी अश्विनी डॅनियल लांडगे आणि उपमहापौरपदासाठी साहिल केदारी यांनी अर्ज दाखल केले आहेत.

Web Title: Ganesh bidkar has given detailed information about the committee elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 01:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra EVM Controversy: ढाब्यावर सापडलेल्या ‘त्या‌’ दोन राखीव ईव्हीएम प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आले, काय म्हणतायत बघा?
1

Maharashtra EVM Controversy: ढाब्यावर सापडलेल्या ‘त्या‌’ दोन राखीव ईव्हीएम प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आले, काय म्हणतायत बघा?

महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा; जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती
2

महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा; जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती

Nashik News : राज्य मार्गावरील खड्डा ठरतोय जीवघेणा, महिनाभरात सहा ते सात अपघात
3

Nashik News : राज्य मार्गावरील खड्डा ठरतोय जीवघेणा, महिनाभरात सहा ते सात अपघात

महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याची विटंबना; मंत्री छगन भुजबळांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे पत्र पाठवलं, केली ‘ही’ मोठी मागणी
4

महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याची विटंबना; मंत्री छगन भुजबळांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे पत्र पाठवलं, केली ‘ही’ मोठी मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सावंतवाडीमध्ये आगीचे तांडव! वन विभागासमोरील जुने गोदाम अन्…; नागरिक संतप्त

सावंतवाडीमध्ये आगीचे तांडव! वन विभागासमोरील जुने गोदाम अन्…; नागरिक संतप्त

Feb 09, 2026 | 02:12 PM
Mohan Bhagwat News: ‘संघाने सांगावे राजीनामा देतो!’ ७५ वर्षे वयोमानावर मोहन भागवत यांचे मोठे विधान

Mohan Bhagwat News: ‘संघाने सांगावे राजीनामा देतो!’ ७५ वर्षे वयोमानावर मोहन भागवत यांचे मोठे विधान

Feb 09, 2026 | 02:10 PM
Kedarnath Dham snowfall : बर्फाच्या चादरमध्ये खुलले केदारनाथ धामचे सौंदर्य; गुडघाएवढ्या बर्फात भारतीय सैनिकांचा खडा पहारा

Kedarnath Dham snowfall : बर्फाच्या चादरमध्ये खुलले केदारनाथ धामचे सौंदर्य; गुडघाएवढ्या बर्फात भारतीय सैनिकांचा खडा पहारा

Feb 09, 2026 | 02:10 PM
HSRP नंबर प्लेटबसवण्यात ‘हा’ राज्यात अव्वल; RTO ने दिलेल्या माहितीनुसार…

HSRP नंबर प्लेटबसवण्यात ‘हा’ राज्यात अव्वल; RTO ने दिलेल्या माहितीनुसार…

Feb 09, 2026 | 02:05 PM
Bangladesh Elections : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी युद्ध! BNP-जमातच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा; चप्पल-बुटांनी एकमेकांना तुडवलं

Bangladesh Elections : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी युद्ध! BNP-जमातच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा; चप्पल-बुटांनी एकमेकांना तुडवलं

Feb 09, 2026 | 02:01 PM
आईचा सुपरफास्ट निर्णय! मुलगा गर्लफ्रेंडसोबत पकडला गेला… घरी नव्हे, थेट मेट्रो स्टेशनवरच करून टाकला साखरपुडा; Video Viral

आईचा सुपरफास्ट निर्णय! मुलगा गर्लफ्रेंडसोबत पकडला गेला… घरी नव्हे, थेट मेट्रो स्टेशनवरच करून टाकला साखरपुडा; Video Viral

Feb 09, 2026 | 02:00 PM
Ratnagiri News: विद्यार्थ्यांचे जीवन अन् शिक्षण वाऱ्यावर? रत्नागिरीमधील 228 शाळा धोकादायक

Ratnagiri News: विद्यार्थ्यांचे जीवन अन् शिक्षण वाऱ्यावर? रत्नागिरीमधील 228 शाळा धोकादायक

Feb 09, 2026 | 01:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM