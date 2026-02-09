स्थायी, इतर समित्यांच्या निवडणुका ‘या’ दिवशी होणार; गणेश बिडकर यांनी दिली माहिती

दहा दिवसांपूर्वी अजित दादा पवार आणि मागील महिन्यामध्ये सुरेश कलमाडी यांचे निधन झाले. पुणे शहराच्या जडणघडणीमध्ये या दोन्ही नेत्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे. त्यामुळे अभिनंदन प्रस्तावाचा वेळ कमी करून हा वेळ या दिवंगत नेत्यांविषयी सभागृहातील विविध नेत्यांना भावना व्यक्त करण्यासाठी देण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी यांच्याकडे करण्यात येणार आहे. या दिवंगत नेत्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी निवडणुकीसाठी लागणारा चार तास वेळ कमी करून तो या नेत्यांप्रती समर्पित करावा. तसेच महापौर पदाच्या निवडणुकीनंतर कोणताही जल्लोष न करण्याचा निर्णय घेतला, असे बिडकर यांनी सांगितले.
व्हीप बजावण्यात आला
महापौर पदाच्या निवडणुकीआधी हॉटेल पॉलिटिक्स होणार का, असा प्रश्न विचारल्यावर बिडकर यांनी याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. महापौर पदाच्या निवडणुकीसाठी सर्व नगरसेवकांना व्हीप बजावण्यात आला आहे, अशी माहिती गणेश बिडकर यांनी दिली.
महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा
पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठीची विशेष सर्वसाधारण सभा सोमवार (आज) महानगरपालिकेच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात होणार आहे. या निवडणूक प्रक्रियेसाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महानगरपालिका निवडणुकीत १६५ पैकी ११९ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. महापौरपदासाठी भाजपने मंजुषा नागपुरे, तर उपमहापौरपदासाठी परशुराम वाडेकर यांना उमेदवारी दिली आहे. दरम्यान, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही आपले उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून महापौरपदासाठी शीतल सावंत, उपमहापौरपदासाठी दत्ता बहिरट, तर काँग्रेसकडून महापौरपदासाठी अश्विनी डॅनियल लांडगे आणि उपमहापौरपदासाठी साहिल केदारी यांनी अर्ज दाखल केले आहेत.