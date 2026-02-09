Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ahilyanagar Crime: “बोलली नाहीस तर मारून टाकीन” एकतर्फी प्रेमातून कोयत्याने प्राणघातक हल्ला; नृत्यांगना गंभीर जखमी

एकतर्फी प्रेमातून फोनवर बोलत नसल्याचा राग धरून तरुणाने जामखेडमध्ये नृत्यांगनेवर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला केला. गायत्री सावंत गंभीर जखमी असून आरोपी फरार आहे. पोलिसांनी खुनाचा प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 11:48 AM
  • जामखेडच्या तपनेश्वर भागात मध्यरात्री घटना
  • फोन ब्लॉक केल्याचा राग मनात धरून कोयत्याने हल्ला
  • नृत्यांगना गायत्री सावंत गंभीर जखमी
अहिल्यानगर: अहिल्यानगर येथून एक धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. एकतर्फी प्रेमातून तरुणाने नृत्यांगनेवर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. या हल्ल्यात नृत्यांगना गंभीर जखमी झाली आहे. तिच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. फोनवर बोलत नसल्याचा आणि नंबर ब्लॉक केल्याचा राग मनात धरून तरुणाने हल्ला केळ्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी पीडितेच्या फिर्यादीवरून आरोपीविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी फरार असून त्याचा शोध घेण्यात येत आहे. ही घटना जामखेड शहरातील तपनेश्वर भागात घडली.

New Delhi Crime: चुकीची ओळख आणि हेल्मेटने निर्घृण मारहाण; फूड डिलिव्हरी एजंट्सकडून व्यावसायिकाची हत्या

काय घडलं नेमकं?

पीडित नृत्यांगनाच नाव गायत्री तुषार सावंत (वय 26) असे आहे. तिची मैत्रीण प्रकाश जावळे हिच्यासोबत वास्तव्यास आहे. गायत्री सावंत हिने आरोपी राहुल अशोक कचरे (रा. खळेगाव, ता. गेवराई, जि. बीड) याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. मागील पाच वर्षांपासून गायत्री आणि राहुल यांची ओळख होती. मात्र २०२४ पासून सोघांमधील संबंध तुटले होते. यापूर्वीही फिर्यादी महिलेने आरोपीविरोधात तक्रार दाखल केली होती.

5 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री सुमारे १० वाजण्याच्या सुमारास आरोपी राहुल कचरे याने फिर्यादी महिलेला फोन करून “तू माझ्याशी बोल, माझे तुझ्यावर प्रेम आहे. जर तू बोलली नाहीस, तर तुला मारून टाकीन,” अशी धमकी दिली होती. त्यांनतर फिर्यादीने त्याचा फोन कट केला. यानंतर शुक्रवारी पहाटे २ वाजण्याच्या सुमारास गायत्री सावंत तिच्या खोलीत मैत्रीण मनीषा जावळे हिच्यासोबत होती. मनीषा बाल्कनीत गेली. त्याच वेळी आरोपी राहुल कचरे हा इमारतीजवळ दबा धरून बसलेला होता.

त्याने हातात कोयता घेऊन थेट फिर्यादीच्या खोलीत घुसून “तू माझ्याशी का बोलत नाहीस? माझा नंबर का ब्लॉक केला?” असे म्हणत गायत्री सावंतच्या बोटांवर, हातावर आणि डोक्यावर कोयत्याने वार केले. या हल्ल्यात ती गंभीर जखमी झाला. यावेळी मैत्रीण मनीषा जावळे हिने आरोपीला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्याने शिवीगाळ करत “मी तुला संपवून टाकणार आहे,” अशी धमकी दिली. त्यांनतर तिथून पळ काढला.

पीडित गायत्रीने आरोपी राहुल विरोधात पोलीस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी सध्या फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहे. पुढील तपस पोलीस करत आहे.

Bihar Crime: वाढदिवसाच्या दिवशी १४ वर्षीय मुलीने उचलला टोकाचा पाउल, हातावर मेहेंदी…; कारण काय?

 

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: जामखेड शहरातील तपनेश्वर परिसरात.

  • Que: हल्ल्याचे कारण काय होते?

    Ans: एकतर्फी प्रेम, फोनवर बोलण्यास नकार व नंबर ब्लॉक केल्याचा राग.

  • Que: पीडितेची प्रकृती कशी आहे?

    Ans: गायत्री सावंत गंभीर जखमी असून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Published On: Feb 09, 2026 | 11:48 AM

Feb 09, 2026 | 11:48 AM
