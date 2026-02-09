Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • The Increased Fat On The Stomach Will Decrease Within A Month Include Fiber Rich Foods In Your Daily Diet

पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर महिनाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात करा फायबर असलेल्या ‘या’ पदार्थांचा समावेश

पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी आहारात फायबर असलेल्या वेगवेगळ्या फळांचे सेवन करावे. फळांच्या सेवनामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात आणि वजन कमी होण्यास मदत होते.

Updated On: Feb 09, 2026 | 01:17 PM
पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर महिनाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात करा फायबर असलेल्या 'या' पदार्थांचा समावेश

पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर महिनाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात करा फायबर असलेल्या 'या' पदार्थांचा समावेश

Follow Us:
Follow Us:

वजन कमी करण्यासाठी काय खावे?
फळे खाण्याचे फायदे?
फायबर शरीरासाठी का महत्वाचे आहे?

जगभरात वाढलेल्या वजनाने आणि लठ्ठपणामुळे अनेक लोक त्रस्त आहेत. वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी खूप जास्त प्रयत्न करावे लागतात. दैनंदिन आहारात सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पाण्याची कमतरता, जंक फूडचे अतिसेवन, शारीरिक हालचालींचा अभाव इत्यादी अनेक गोष्टींच्या परिणामामुळे वजन झपाट्याने वाढते. पोट, मांड्या, हात शरीराच्या वेगवेगळ्या अवयवांवर चरबीचा थर वाढल्यानंतर काहीवेळा महिलांचा आत्मविश्वास कमी होऊन जातो. आपल्यातील अनेकांना कायमच भूक लागत असते. कोणताही पदार्थ खाल्ल्यानंतर लगेच अर्धा तासाने पुन्हा एकदा काहींना काही खावे वाटते. ही केवळ पोटाची समस्या नसून शरीरातील संप्रेरके, रक्तातील वाढलेल्या साखरेचे प्रमाण आहेत. वजन वाढल्यानंतर कमी करण्यासाठी महिलांसह पुरुषसुद्धा महागडे डाएट, तासनतास व्यायाम करून वजन कमी करतात. पण याचा फारसा परिणाम शरीरावर दिसून येत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला वजन कमी करण्यासाठी आहारात कोणत्या फायबर असलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. या पदार्थांमध्ये असेलेले नैसर्गिक घटक शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरतील.(फोटो सौजन्य – istock)

आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या ‘या’ पदार्थांमुळे वाढतो पित्ताचा त्रास, जाणून घ्या पदार्थ खाण्याची योग्य पद्धत

नाशपाती:

नाशपाती किंवा पेरमध्ये सहज विरघळून जाणारे फायबर युक्त घटक आढळून येतात. यामुळे पोट रिकामी राहते. फायबर असलेल्या पदार्थांचे आहारात नियमित सेवन केल्यास आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाते. पेर खाल्ल्यानंतर पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. यामुळे गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा पूर्णपणे कमी होऊन जाते. पेरमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. नाशपातीमधील फायबर, फिनॉलिक्स घटक आतड्यांसाठी चांगले असतात.

केळी:

वजन कमी करताना सकाळच्या नाश्त्यात नियमित दोन किंवा तीन केळी खावीत. केळी खाल्ल्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. केळीमध्ये विरघळणारे फायबर असतात, यामुळे आतड्यांचे आरोग्य चांगले राहते. याशिवाय केळीमध्ये असलेले इतर घटक भूक नियंत्रणात ठेवतात आणि रक्तातील साखरेची पातळी कायमच संतुलित ठेवतात. पिकलेली केळी खाल्ल्यास त्यातील नैसर्गिक गोडवा पोट जास्त वेळ भरलेले ठेवते.

स्ट्रॉबेरी:

थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात स्ट्रॉबेरी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं स्ट्रॉबेरी खायला खूप जास्त आवडते. आंबटगोड चवीची स्ट्रॉबेरी शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामध्ये फायबर आणि पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात इतर पदार्थांसोबतच वाटीभर स्ट्रॉबेरी खावी. स्ट्रॉबेरीमधील फायबर आणि फायटोकेमिकल्स जेवणानंतर ग्लुकोजची पातळी वाढू देत नाही. त्यामुळे कधीही स्ट्रॉबेरीचा ज्यूस पिण्याऐवजी स्ट्रॉबेरी कच्ची खावी.

पाणी प्यायल्यानंतर लगेच लघवीला जावे लागते? जाणून घ्या वारंवार लघवीला होण्याची कारणे आणि त्यावरील उपाय

सफरचंद:

नाश्त्यात नियमित एक अख्खे सफरचंद खाल्ल्यास पोट जास्त वेळ भरलेले राहते.केवळ सफरचंदच नाहीतर साल सुद्धा खावी. सफरचंदमध्ये फायबर मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते. दुपारच्या वेळी कामात किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर काहींना काही खाण्याची इच्छा झाल्यास तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी सफरचंद किंवा इतर कोणत्याही फळाचे सेवन करावे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जलद वजन कसे कमी करावे?

    Ans: दररोजच्या आहारात फायबर आणि प्रथिनांचे प्रमाण वाढवा, प्रक्रिया केलेले अन्न टाळा आणि दररोज व्यायाम करा.

  • Que: दही खाल्ल्याने वजन कमी होते का?

    Ans: होय, दह्यातील प्रोबायोटिक्स पचन सुधारतात आणि पोट फुगणे कमी करण्यास मदत करतात.

  • Que: पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी काय करावे?

    Ans: साखर आणि मैद्याचे पदार्थ कमी करा, आणि पोटाचे व्यायाम

Web Title: The increased fat on the stomach will decrease within a month include fiber rich foods in your daily diet

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 01:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chocolate Day 2026: मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य सुधारण्यासाठी नियमित खा डार्क चॉकलेट, हृदयाचे कायमच राहील मजबूत
1

Chocolate Day 2026: मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य सुधारण्यासाठी नियमित खा डार्क चॉकलेट, हृदयाचे कायमच राहील मजबूत

१० दिवसांमध्ये चेहऱ्यावर दिसून येईल सोन्यासारखी चमक! ‘या’ घरगुती तेलाचा नियमित वापर केल्यास त्वचा राहील तरुण
2

१० दिवसांमध्ये चेहऱ्यावर दिसून येईल सोन्यासारखी चमक! ‘या’ घरगुती तेलाचा नियमित वापर केल्यास त्वचा राहील तरुण

आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या ‘या’ पदार्थांमुळे वाढतो पित्ताचा त्रास, जाणून घ्या पदार्थ खाण्याची योग्य पद्धत
3

आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या ‘या’ पदार्थांमुळे वाढतो पित्ताचा त्रास, जाणून घ्या पदार्थ खाण्याची योग्य पद्धत

पाणी प्यायल्यानंतर लगेच लघवीला जावे लागते? जाणून घ्या वारंवार लघवीला होण्याची कारणे आणि त्यावरील उपाय
4

पाणी प्यायल्यानंतर लगेच लघवीला जावे लागते? जाणून घ्या वारंवार लघवीला होण्याची कारणे आणि त्यावरील उपाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर महिनाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात करा फायबर असलेल्या ‘या’ पदार्थांचा समावेश

पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर महिनाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात करा फायबर असलेल्या ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Feb 09, 2026 | 01:17 PM
स्थायी, इतर समित्यांच्या निवडणुका ‘या’ दिवशी होणार; गणेश बिडकर यांनी दिली माहिती

स्थायी, इतर समित्यांच्या निवडणुका ‘या’ दिवशी होणार; गणेश बिडकर यांनी दिली माहिती

Feb 09, 2026 | 01:16 PM
ITA vs SCO : T20 World Cup 2026 मध्ये पहिल्यांदाच झाल्या 200 धावा पार! इटलीचा कर्णधार गंभीर जखमी, वाचा सामन्याचा अहवाल

ITA vs SCO : T20 World Cup 2026 मध्ये पहिल्यांदाच झाल्या 200 धावा पार! इटलीचा कर्णधार गंभीर जखमी, वाचा सामन्याचा अहवाल

Feb 09, 2026 | 01:15 PM
Pune Crime: धक्कादायक! 15 वर्षीय मुलीने घरातच दिला बाळाला जन्म; प्रसूती करून स्वतः कापली नाळ

Pune Crime: धक्कादायक! 15 वर्षीय मुलीने घरातच दिला बाळाला जन्म; प्रसूती करून स्वतः कापली नाळ

Feb 09, 2026 | 01:15 PM
Pradosh Vrat: प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, तुमच्या इच्छा होतील पूर्ण

Pradosh Vrat: प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, तुमच्या इच्छा होतील पूर्ण

Feb 09, 2026 | 01:00 PM
Virar News : चटपटीत पाणीपुरी विक्री ठिकाणी साप…, अन्नसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; पाहा VIDEO

Virar News : चटपटीत पाणीपुरी विक्री ठिकाणी साप…, अन्नसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; पाहा VIDEO

Feb 09, 2026 | 01:00 PM
Ajit Pawar Plane crash conspircy: अजितदादांच्या विमानात सुसाईड बॉम्बर; अमोल मिटकरींचा पुन्हा गंभीर आरोप

Ajit Pawar Plane crash conspircy: अजितदादांच्या विमानात सुसाईड बॉम्बर; अमोल मिटकरींचा पुन्हा गंभीर आरोप

Feb 09, 2026 | 12:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM