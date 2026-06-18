60 व्या वर्षी फेसबुकवर सापडलं प्रेम; सुहासिनी मुळे यांनी अवघ्या 75 दिवसांत उरकला लग्नसोहळा, अभिनेत्रीची अनोखी लव्हस्टोरी चर्चेत

बॉलिवूड हे अनेक अभिनेत्रींचे माहेरघर आहे, त्यापैकी काही अविवाहित आहेत, तर काहींनी खूप जास्त वयात लग्न केले आहे. ‘लगान’ आणि ‘जोधा अकबर’ फेम सुहासिनी मुळे ही अशीच एक अभिनेत्री आहे, जिला वयाच्या ६० व्या वर्षी तिचा जीवनसाथी मिळाला, तोही फेसबुकवर. इतकेच नाही, तर त्यांनी अवघ्या ७५ दिवसांत लग्न केले.
‘सुहाना सफर’ला दिलेल्या मुलाखतीत सुहासिनीने तिच्या लग्नाबद्दल मनमोकळेपणाने सांगितले. त्या म्हणाल्या, “मी वयाच्या ६० व्या वर्षी पहिलं लग्न केलं. तोपर्यंत मला माझा जीवनसाथी मिळाला नव्हता. माझे पती एक खूप प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ आहेत. ते जेव्हा विज्ञानाबद्दल बोलतात तेव्हा मला काहीच कळत नाही, पण ते खूप चांगले व्यक्ती आहेत.”
त्यांनी त्यांच्या पार्टनर अतुल गुर्टू सोबतच्या भेटीचा किस्सा सांगितला आणि म्हणाल्या की, हे खरं असण्यापलीकडे खूपच चांगलं वाटत होतं. अभिनेत्री सुलेखा तळवलकरच्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना सुहासिनी यांनी खुलासा केला की, तिच्या एका सहकलाकाराने कामाच्या संधी मिळू शकतील असे सुचवल्यानंतर तिने फेसबुक जॉईन केले. अभिनेत्रीने सांगितले की, एके दिवशी फेसबुक ब्राउझ करत असताना, तिचे लक्ष वेधून घेणारे एक प्रोफाइल तिच्या नजरेस पडले.
आपल्या आयुष्यातील या प्रेमकथेबद्दल बोलताना सुहासिनी म्हणाल्या, “मी अतुलचे प्रोफाइल पाहिले आणि विचार केला, ‘भौतिकशास्त्रज्ञ फेसबुक वापरतात का?'” ती पुढे म्हणाली, “तो लार्ज हॅड्रॉन कोलायडरवर काम करत होता. मला विज्ञानात नेहमीच रस असल्यामुळे, मी त्याला एक मेसेज पाठवून विचारले, ‘एलएचसी म्हणजे काय?’ त्याच्या उत्तराने एका अशा संभाषणाला सुरुवात झाली, ज्याने आम्हा दोघांचेही आयुष्य बदलून टाकले. ईमेल दरम्यान, अतुलने तिला सांगितले की तो एका जीवनसाथीच्या शोधात आहे.”
Orry Income Reveal : ओरीची कमाई ऐकून व्हाल थक्क, एका रीलसाठी आकारतो लाखोंची फी, कमाईचा खुलासा करत म्हणाला, ‘पैशांनी मैत्री विकत..’
आपला अनुभव सांगताना त्याने सांगितले, “त्याने कधीही थेट मागणी घातली नाही, पण तसे संकेत दिले होते. जेव्हा माझ्या लक्षात आले की तो कोणाच्यातरी शोधात आहे, तेव्हा मी मनातल्या मनात हसले. मी विचार केला, ‘जर मला ६० वर्षांत माझ्यासाठी योग्य व्यक्ती सापडली नाही, तर तो मला आता अचानक कसा सापडेल?'”
मात्र, या टप्प्यावरही त्या गोंधळलेल्या होत्या आणि त्यांना काय करावे हे सुचत नव्हते, म्हणून त्यांनी एका मैत्रिणीचा सल्ला घेतला. अभिनेत्रीने सांगितले, “ती म्हणाली की या वयात पर्याय मर्यादित होतात. दार उघडण्याआधीच ते बंद करू नका. जर तुम्हाला ते आवडले नाही, तर तुम्ही नेहमीच पुढे जाऊ शकता. प्रयत्न करायला काहीच हरकत नाही.”
Prasad Sawkar : संगीत रंगभूमीचा सुवर्णस्वर हरपला; ज्येष्ठ अभिनेते-गायक प्रसाद सावकार यांचे निधन, मराठी कलाक्षेत्रात मोठी पोकळी
यानंतर सुहासिनी यांनी पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आणि म्हणाली, “जेव्हा अतुलने माझा नंबर मागितला, तेव्हा मी त्याला म्हणाले, ‘चांगल्या मुली अनोळखी लोकांना आपला फोन नंबर देत नाहीत.'” तिला इंटरनेटवरील बनावट प्रोफाइलचीही भीती वाटत होती.