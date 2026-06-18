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Orry Income Reveal : ओरीची कमाई ऐकून व्हाल थक्क, एका रीलसाठी आकारतो लाखोंची फी, कमाईचा खुलासा करत म्हणाला, ‘पैशांनी मैत्री विकत..’

Updated On: Jun 18, 2026 | 09:32 AM IST
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सारांश

बॉलिवूड सेलिब्रिटींचा मित्र ओरीने आपल्या कमाईबाबत मोठा खुलासा केला आहे. एका इंस्टाग्राम रीलसाठी तो किती मानधन घेतो आणि पैशांबद्दल त्याचे मत काय आहे, जाणून घ्या.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

बॉलिवूड सेलिब्रिटींसोबत कायम दिसणारा आणि सोशल मीडियावर चर्चेत असलेला ओरी उर्फ ओरहान अवत्रामणी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी त्याच्या लाइफस्टाइलमुळे नव्हे, तर त्याच्या कमाईबाबत केलेल्या खुलाशामुळे तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. तो कलाकारांचा आवडता आहे. त्याचे स्टार किड्ससोबतही चांगले जमते आणि तो अनेकदा न्यासा देवगण, अनन्या पांडे आणि जान्हवी कपूर यांच्यासोबत पार्टी करताना दिसतो. ऐषआरामाचे जीवन जगणारा ओरी आपला खर्च कसा करतो? हा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. या प्रश्नाला स्वतः ओरीने उत्तर दिले आहे

ओरीने अलीकडेच एका पॉडकास्टमध्ये सांगितले की, ब्रँड एंडोर्समेंट आणि स्पॉन्सर्ड कंटेंट हे त्याच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. इंस्टाग्राम रील्स, ब्रँड डील्स आणि पेड अपिअरन्सेसमधून तो पैसे कसे कमावतो, हे ओरीने स्पष्ट केले. त्याने सांगितले की, तो खाजगी कार्यक्रमांसाठी ₹2.5 दशलक्ष आणि एका इंस्टाग्राम रीलसाठी ₹7.6 दशलक्ष इतके शुल्क आकारतो.

ओरीने स्पष्ट केले की, त्याने आपला वैयक्तिक ब्रँड आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील लोकप्रियतेचे एका फायदेशीर व्यवसायात रूपांतर केले आहे. आपल्या कमाईबद्दल तपशील देताना त्याने सांगितले की, अलीकडील एका डीलमध्ये त्याने एकाच इन्स्टा रीलसाठी ७६ लाख रुपये कमावले. ओरीने ‘केके क्रिएट’ पॉडकास्टवर ही माहिती दिली. त्याने स्पष्ट केले की, लग्न, वाढदिवस, दुपारचे जेवण किंवा रात्रीचे जेवण यांसारख्या खाजगी कार्यक्रमांसाठी कोणीही त्याला बोलावू शकते. ओरीच्या मते, या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी तो १५ लाख ते २५ लाख रुपये आकारतो.

 

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ओरीचे आई-वडील त्याच्या आर्थिक बाबींचे व्यवस्थापन करतात. मुंबईतील एका प्रसिद्ध व्यावसायिक कुटुंबातून आल्यामुळे ओरी ऐषआरामाचे जीवन जगतो. त्याचे वडील एक नामांकित व्यावसायिक आहेत. आपल्या कमाईबद्दल बोलताना ओरी म्हणाला, “गेल्या महिन्यात, मी फक्त एका रील डीलमधून ७६ लाख रुपये कमावले.” लोकप्रियता आणि उत्पन्न असूनही, ओरी जमिनीवर पाय ठेवून वागतो. त्याचे पैसे कोण सांभाळते असे विचारल्यावर त्याने उत्तर दिले, “माझी आई आणि वडील.” तो हसला आणि म्हणाला की तो ही सवय कधीही मोडणार नाही.

ओरी सोशल मीडियावर खूप लोकप्रिय आहे. इंस्टाग्रामवर त्याचे मोठे फॅन फॉलोअर्स असून, या प्लॅटफॉर्मवर त्याचे २५ लाख फॉलोअर्स आहेत. ओरी अनेकदा मजेदार रील्स शेअर करतो. तो स्टार किड्ससोबत व्हिडिओदेखील बनवतो.

Web Title: Youll be stunned by orrys earnings charges lakhs for a single reel reveals his income says

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Published On: Jun 18, 2026 | 09:32 AM

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