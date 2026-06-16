मंगळवार, 16 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • An Emotional Story Of Jaiye Sajna Fame Satinder Sartaaj About His Special Bond With The Yezdi

‘जाइये सजना’नंतर सतींदर सरताज पुन्हा चर्चेत; ‘येझदी’सोबतच्या खास नात्याची भावनिक कहाणी

Updated On: Jun 16, 2026 | 04:38 PM IST
जाहिरात
सारांश

धुरंधर 2’मधील ‘जाइये सजना’ गाण्यानंतर सूफी गायक सतींदर सरताज पुन्हा चर्चेत आले असून, त्यांनी आपल्या आवडत्या येझदी मोटारसायकलसोबतचे भावनिक नाते चाहत्यांसमोर मांडले आहे. नव्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी चंदीगडमधील आठवणींना उजाळा देत येझदीशी असलेला जिव्हाळा व्यक्त केला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

‘धुरंधर 2’मधील ‘जाइये सजना’ या गाण्यामुळे पुन्हा चर्चेत आलेले आधुनिक सूफी गायक सतींदर सरताज यांनी आपल्या चाहत्यांसमोर आयुष्यातील एका खास नात्याचा भावनिक प्रवास उलगडला आहे. त्यांच्या लोकप्रिय ‘येझदी’ या गाण्याच्या सुरावटीवर आधारित नव्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी अनेक वर्षांपासून सोबत असलेल्या येझदी मोटारसायकलशी असलेले जिव्हाळ्याचे नाते दाखवले आहे.

प्रेक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! ‘सावित्रीबाई ज्योतीराव फुले’ मालिका पुन्हा झळकणार

सरताज यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये नुकतीच मिळालेल्या कस्टमाइज्ड येझदी रोडस्टरबद्दल आनंद व्यक्त करत अनेक जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. या व्हिडिओमध्ये ते चंदीगडमधील अशा ठिकाणी फिरताना दिसतात, जिथे गायक, कवी, संगीतकार आणि अभिनेता म्हणून त्यांचा प्रवास आकाराला आला. त्यांच्या मते, येझदी ही केवळ एक मोटारसायकल नसून आयुष्यातील अनेक महत्त्वाच्या क्षणांची साथीदार आहे.

आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की, पुनर्संचयित केलेल्या जुन्या येझदीचा आवाज ऐकून अनेक जण भावूक झाले आणि इतिहास व वारशाबद्दल लोकांमध्ये असलेला आदर पाहून त्यांनाही समाधान वाटले. तसेच नवीन कस्टमाइज्ड रोडस्टरसाठी त्यांनी संबंधित टीमचे आभार मानत पुढील प्रवासासाठी उत्सुक असल्याचे सांगितले.

विशेष म्हणजे, 2023 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘येझदी’ या गाण्यातही सरताज यांनी या प्रतिष्ठित मोटारसायकलला आदरांजली वाहिली होती. त्यांच्या पेस्टल-हिरव्या D250 क्लासिकवर चित्रित झालेल्या या गाण्यात प्रेम, आठवणी आणि पंजाबच्या मोटारसायकल संस्कृतीचा सुंदर संगम पाहायला मिळाला होता. त्यामुळे हे गाणे संगीतप्रेमींसह बाइकप्रेमींमध्येही तितकेच लोकप्रिय ठरले.

आता त्यांच्याकडे असलेली शार्कस्किन ब्लू रंगातील कस्टम येझदी रोडस्टर खास “Satinder Sartaaj × Yezdi” ग्राफिक्सने सजवण्यात आली आहे. तिची रचना सरताज यांच्या कलात्मक व्यक्तिमत्त्वाचे प्रतिबिंब मानली जात आहे. त्यांच्या मते, जसे ते सूफी आणि पंजाबी परंपरा आधुनिक श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवतात, तसेच येझदीसोबतचे त्यांचे नातेही अस्सलपणा, स्वातंत्र्य आणि भावनिक जिव्हाळ्यावर आधारित आहे.

Tumbadchi Manjula : कधी विनोदाचा मेळा तर कधी आसवांचा झरा! विविध भावनांनी विणलेली एक सुंदर कलाकृती ‘तुंबाडची मंजुळा’

या नव्या व्हिडिओनंतर चाहत्यांना हे स्पष्ट झाले आहे की, ‘येझदी’ गाण्यात दिसलेली मोटारसायकल ही केवळ चित्रिकरणासाठी वापरलेली वस्तू नव्हती, तर ती सरताज यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. आता नवीन रोडस्टरच्या रूपाने त्यांच्या या अनोख्या प्रवासाला आणखी एक नवा अध्याय लाभला आहे.

Web Title: An emotional story of jaiye sajna fame satinder sartaaj about his special bond with the yezdi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 04:38 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
FIFA World Cup 2026: झोपमोड करायला तयार व्हा! मेस्सी, रोनाल्डो अन्…; वाचा ‘सुपर वेन्सडे’ची रणधुमाळी

FIFA World Cup 2026: झोपमोड करायला तयार व्हा! मेस्सी, रोनाल्डो अन्…; वाचा ‘सुपर वेन्सडे’ची रणधुमाळी

Jun 16, 2026 | 04:38 PM
‘जाइये सजना’नंतर सतींदर सरताज पुन्हा चर्चेत; ‘येझदी’सोबतच्या खास नात्याची भावनिक कहाणी

‘जाइये सजना’नंतर सतींदर सरताज पुन्हा चर्चेत; ‘येझदी’सोबतच्या खास नात्याची भावनिक कहाणी

Jun 16, 2026 | 04:38 PM
गावांमध्ये काम मिळेना, शहरातही वाढलं टेन्शन! मे महिन्यात बेरोजगारीची धक्कादायक आकडेवारी, अर्थव्यवस्था संकटात?

गावांमध्ये काम मिळेना, शहरातही वाढलं टेन्शन! मे महिन्यात बेरोजगारीची धक्कादायक आकडेवारी, अर्थव्यवस्था संकटात?

Jun 16, 2026 | 04:25 PM
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गोंधळ; सत्ताधारी नगरसेवकांचाच तीव्र विरोध डावलून प्रस्ताव मंजूर

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गोंधळ; सत्ताधारी नगरसेवकांचाच तीव्र विरोध डावलून प्रस्ताव मंजूर

Jun 16, 2026 | 04:22 PM
‘त्यांच्या’ साठी 24 तास दरवाजे खुले,’ ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांदरम्यान प्रताप सरनाईकांचे मोठे वक्तव्य

‘त्यांच्या’ साठी 24 तास दरवाजे खुले,’ ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांदरम्यान प्रताप सरनाईकांचे मोठे वक्तव्य

Jun 16, 2026 | 04:19 PM
Chiplun News: ‘चिपळूणातील भाजपचे हे कार्यालय आगामी काळात बनेल सत्ताकेंद्र’; प्रमोद जठार

Chiplun News: ‘चिपळूणातील भाजपचे हे कार्यालय आगामी काळात बनेल सत्ताकेंद्र’; प्रमोद जठार

Jun 16, 2026 | 04:16 PM
Numerology : अंकशास्त्र सांगते खास गुण; ‘या’ मूलांकाच्या व्यक्तींमध्ये असतो राजेशाही अंदाज; यशासाठी करतात अथक मेहनत

Numerology : अंकशास्त्र सांगते खास गुण; ‘या’ मूलांकाच्या व्यक्तींमध्ये असतो राजेशाही अंदाज; यशासाठी करतात अथक मेहनत

Jun 16, 2026 | 04:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा