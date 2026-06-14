Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Jaykumar Gore Rohit Pawars Agitation Is A Political Stunt Minister Jaykumar Gore Launches A Scathing Attack

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Updated On: Jun 14, 2026 | 03:25 PM IST
जाहिरात
सारांश

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या आंदोलनावर सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जोरदार टीका केली आहे. रोहित पवारांचे आंदोलन हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नसून केवळ राजकीय स्टंटबाजी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

 

Follow Us:
विस्तार

 

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या आंदोलनावर सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जोरदार टीका केली आहे. रोहित पवारांचे आंदोलन हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नसून केवळ राजकीय स्टंटबाजी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना गोरे म्हणाले की, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. कर्जमाफीची अंमलबजावणी ३० जूनपूर्वी होणार असून शेतकरी सरकारचे आभार मानत आहेत. मात्र या निर्णयाचे श्रेय स्वतःकडे घेण्यासाठी रोहित पवार आंदोलन करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण करून राजकीय पोळी भाजण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी म्हटले. रोहित पवार यांच्यावर टीका करताना गोरे म्हणाले, पुतण्या आणि मावशीचे प्रेम दाखवण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण करण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी प्रत्यक्ष काम करण्याची गरज आहे. सोलापूर स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांना विक्रमी मताधिक्य मिळेल, असा विश्वासही जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केला. महायुतीतील सर्व घटक पक्ष एकदिलाने राऊत यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे त्यांनी सांगितले. महायुतीबरोबरच इतर अनेक घटकांचा पाठिंबा आम्हाला मिळत आहे. त्यामुळे राजेंद्र राऊत यांचा विजय निश्चित असून तो विक्रमी मतांनी होईल, असे गोरे म्हणाले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यावर टीका करताना त्यांना ‘अमित शहा यांनी ठेवलेल्या दोन कंपन्या’ अशी उपमा दिली होती. यावर प्रतिक्रिया देताना जयकुमार गोरे म्हणाले, संजय राऊत यांना कोणी ठेवले आहे हे देखील विचारा. यापेक्षा अधिक काही बोलणार नाही. लातूर जिल्ह्यातील एका शेतकरी महिलेला दिलेल्या आजारी बैलाच्या प्रकरणावरही गोरे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अत्यंत संवेदनशील नेतृत्व असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकरणाची माहिती घेतली जाईल आणि संबंधित महिलेला सुदृढ बैल उपलब्ध करून दिला जाईल, असे स्पष्ट केले. .

 

Follow Us:
विस्तार

 

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या आंदोलनावर सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जोरदार टीका केली आहे. रोहित पवारांचे आंदोलन हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नसून केवळ राजकीय स्टंटबाजी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना गोरे म्हणाले की, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. कर्जमाफीची अंमलबजावणी ३० जूनपूर्वी होणार असून शेतकरी सरकारचे आभार मानत आहेत. मात्र या निर्णयाचे श्रेय स्वतःकडे घेण्यासाठी रोहित पवार आंदोलन करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण करून राजकीय पोळी भाजण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी म्हटले. रोहित पवार यांच्यावर टीका करताना गोरे म्हणाले, पुतण्या आणि मावशीचे प्रेम दाखवण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण करण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी प्रत्यक्ष काम करण्याची गरज आहे. सोलापूर स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांना विक्रमी मताधिक्य मिळेल, असा विश्वासही जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केला. महायुतीतील सर्व घटक पक्ष एकदिलाने राऊत यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे त्यांनी सांगितले. महायुतीबरोबरच इतर अनेक घटकांचा पाठिंबा आम्हाला मिळत आहे. त्यामुळे राजेंद्र राऊत यांचा विजय निश्चित असून तो विक्रमी मतांनी होईल, असे गोरे म्हणाले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यावर टीका करताना त्यांना ‘अमित शहा यांनी ठेवलेल्या दोन कंपन्या’ अशी उपमा दिली होती. यावर प्रतिक्रिया देताना जयकुमार गोरे म्हणाले, संजय राऊत यांना कोणी ठेवले आहे हे देखील विचारा. यापेक्षा अधिक काही बोलणार नाही. लातूर जिल्ह्यातील एका शेतकरी महिलेला दिलेल्या आजारी बैलाच्या प्रकरणावरही गोरे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अत्यंत संवेदनशील नेतृत्व असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकरणाची माहिती घेतली जाईल आणि संबंधित महिलेला सुदृढ बैल उपलब्ध करून दिला जाईल, असे स्पष्ट केले. .

Web Title: Jaykumar gore rohit pawars agitation is a political stunt minister jaykumar gore launches a scathing attack

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 03:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘अरे अरे गोपीचंद…काय रे तुझा छंद…’ राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची गोपीचंद पडळकरांवर सडकून टीका
1

‘अरे अरे गोपीचंद…काय रे तुझा छंद…’ राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची गोपीचंद पडळकरांवर सडकून टीका

रोहित पवारांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला काँग्रेसचा पाठिंबा; हर्षवर्धन सपकाळ पंढरपूरात जाऊन करणार उपोषण
2

रोहित पवारांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला काँग्रेसचा पाठिंबा; हर्षवर्धन सपकाळ पंढरपूरात जाऊन करणार उपोषण

‘सरसकट कर्जमाफीशिवाय सरकारकडे पर्याय नाही,’ बाळासाहेब थोरातांचा रोहित पवारांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला पाठिंबा
3

‘सरसकट कर्जमाफीशिवाय सरकारकडे पर्याय नाही,’ बाळासाहेब थोरातांचा रोहित पवारांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला पाठिंबा

Sanjay Raut News: मोदींसारखा क्रूर आणि अघोरी नेता देशात होऊच शकत नाही; संजय राऊतांचा भाजपवर घणाघाती हल्ला
4

Sanjay Raut News: मोदींसारखा क्रूर आणि अघोरी नेता देशात होऊच शकत नाही; संजय राऊतांचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
कच्च्या तेलाच्या व्यापारात मोठा गेम! भारताच्या मदतीने Russia ने खेळला मास्टरस्ट्रोक, अमेरिका-युरोप पाहतच राहिले…

कच्च्या तेलाच्या व्यापारात मोठा गेम! भारताच्या मदतीने Russia ने खेळला मास्टरस्ट्रोक, अमेरिका-युरोप पाहतच राहिले…

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
International Business Visa: परदेशात व्यापार सुरू करायचाय? मग तुमच्या गरजेनुसार ‘योग्य’ व्हिसा कसा निवडायचा? पहा एका क्लिकवर..

International Business Visa: परदेशात व्यापार सुरू करायचाय? मग तुमच्या गरजेनुसार ‘योग्य’ व्हिसा कसा निवडायचा? पहा एका क्लिकवर..

Jun 14, 2026 | 03:21 PM
Gurbhej Singh : लंडनमध्ये 26 वर्षीय भारतीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या; पोलिसांनी 7 जणांना केली अटक

Gurbhej Singh : लंडनमध्ये 26 वर्षीय भारतीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या; पोलिसांनी 7 जणांना केली अटक

Jun 14, 2026 | 03:20 PM
Beed Crime: अल्पवयीन विवाहितेचा संशयास्पद गर्भपात, अतिरक्तस्रावानंतर तरुणी बेपत्ता; आरोग्य विभागात खळबळ

Beed Crime: अल्पवयीन विवाहितेचा संशयास्पद गर्भपात, अतिरक्तस्रावानंतर तरुणी बेपत्ता; आरोग्य विभागात खळबळ

Jun 14, 2026 | 03:13 PM
‘तो मला चुकीचा स्पर्श करतो’, सक्षमचे घर सोडल्यानंतर आंचल मामीडवारने केले गंभीर आरोप; सासूचंही सत्य केलं उघड

‘तो मला चुकीचा स्पर्श करतो’, सक्षमचे घर सोडल्यानंतर आंचल मामीडवारने केले गंभीर आरोप; सासूचंही सत्य केलं उघड

Jun 14, 2026 | 03:07 PM
टाटा लाँच करणार 2 नवीन इलेक्ट्रिक SUV! पावरट्रेन AWD फीचर्स सह पुढच्या पाचच महिन्यात येणार मार्केटमध्ये!

टाटा लाँच करणार 2 नवीन इलेक्ट्रिक SUV! पावरट्रेन AWD फीचर्स सह पुढच्या पाचच महिन्यात येणार मार्केटमध्ये!

Jun 14, 2026 | 03:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा