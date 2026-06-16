Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Tumbadchi Manjula : कधी विनोदाचा मेळा तर कधी आसवांचा झरा! विविध भावनांनी विणलेली एक सुंदर कलाकृती ‘तुंबाडची मंजुळा’

Updated On: Jun 16, 2026 | 03:09 PM IST
जाहिरात
सारांश

‘तुंबाडची मंजुळा’ या चित्रपटाला मराठी प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत असून त्याने बॉक्स ऑफिसवरही दमदार कामगिरी केली आहे. उत्कृष्ट कॉमिक टाइमिंग, भावनिक कथा आणि कलाकारांचा प्रभावी अभिनय हे या चित्रपटाचे मोठे बलस्थान ठरले आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हा चित्रपट पुढील काळातही रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवेल.
  • मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी सिनेमागृहांकडे मोठी गर्दी केली आहे.
  • पाश्चिमात्य सुरांचा हलका स्पर्श!
सिनेमागृहांमध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘तुंबाडची मंजुळा’ या चित्रपटाला मराठी प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. हा चित्रपट गाजलेल्या कन्नड चित्रपट ‘Su From So’ चा रिमेक असला, तरी त्यातील कलाकारांचा उत्कृष्ट विनोदी अभिनय, लक्षवेधी संगीत आणि चित्रपट साकारण्यासाठी संपूर्ण टीमने घेतलेली मेहनत प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. आतापर्यंत या चित्रपटाने सुमारे ₹9.34 कोटींची ग्रॉस कमाई केली असून, अनेक बॉक्स ऑफिस विश्लेषकांच्या मते त्याची एकूण कमाई ₹15 कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 2026 मधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या मराठी चित्रपटांच्या यादीत हा चित्रपट सध्या चौथ्या स्थानावर कायम आहे. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार चित्रपटाचे नेट कलेक्शन किमान ₹15 कोटींपर्यंत पोहोचू शकते. मात्र, तिसऱ्या क्रमांकावरील ‘क्रांतीज्योती विद्यालय’ या चित्रपटाने सुमारे ₹27.35 कोटींचे नेट कलेक्शन केले असल्याने ‘तुंबाडची मंजुळा’ला तो टप्पा गाठणे सध्या तरी आव्हानात्मक वाटत आहे. असे असले तरी, वाढती लोकप्रियता आणि प्रेक्षकांकडून मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद पाहता हा चित्रपट पुढील काळातही रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Alliance OTT Show: 240 देशांमध्ये रंगणार ‘अलायन्स’; कुणाल खेमू होस्ट करणार प्राइम व्हिडिओचा पहिला डेली रिअॅलिटी शो!

या चित्रपटाला खऱ्या अर्थाने चार चांद लावले आहेत ते त्यातील कलाकारांच्या दमदार अभिनयाने! प्रत्येक कलाकाराने उत्कृष्ट कॉमिक टाइमिंग साधत आपल्या भूमिकेला पूर्ण न्याय दिला आहे. विशेष म्हणजे, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर अथर्व रुकेने याच चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले असून, त्याच्या चाहत्यांनीही त्याला मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी सिनेमागृहांकडे मोठी गर्दी केली आहे.

चित्रपटाची आणखी एक खासियत म्हणजे त्याची भावनिक मांडणी. मध्यंतरापूर्वी प्रेक्षकांना खळखळून हसवणारा हा सिनेमा, मध्यंतरानंतर मात्र अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू आणतो. विनोद, भावना, मस्ती आणि मनोरंजन यांचा सुंदर मेळ साधणारा हा चित्रपट कॉमेडीप्रेमींसाठी एक खास पर्वणी ठरतो.

‘पत्नीने बेड शेअर करणे केले बंद… ’; खलनायकाची भूमिका पडली महागात, अभिनेत्याने सांगितली नात्यातील दुराव्याची कहाणी

संगीताच्या बाबतीतही चित्रपटाने वेगळी छाप सोडली आहे. ‘अस्सं वेगळं गाव’ हे गीत कोकणातील निसर्गसौंदर्य आणि गावकुसातील वातावरण जिवंतपणे उभे करते. संगीतकार विशाल दादलानी यांच्या आवाजातील ‘तर्राट’ हे गाणे उत्साहाने भरलेले परफेक्ट पार्टी सॉंग वाटते. ‘पुन्हा-पुन्हा’ या गाण्यात अनेक वर्षांनंतर जुन्या प्रेमाची झालेली भेट आणि त्यातून जाग्या होणाऱ्या भावना प्रभावीपणे व्यक्त होतात, तर ‘नभ सोनेरी सोनेरी’ हे गीत प्रेम मिळाल्याचा आनंद साजरा करते. या सर्व गाण्यांमध्ये सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारे गीत म्हणजे ‘हे देवा मला पाव की रे’. मराठी शब्दरचना असूनही या गाण्याच्या चालीत जाणवणारा पाश्चिमात्य सुरांचाहलका स्पर्श त्याला वेगळेपण देतो आणि त्यामुळेच ते श्रोत्यांच्या मनात सहज घर करून जाते.

Web Title: Latest marathi horror comedi cinema tumbadchi manjula movie review in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 03:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Priyal Naik : आकाशी चंद्र चांदण्या… ‘तुंबाडची मंजुळा’ सिनेमात झळकणारा हा गोंडस चेहरा, आहे तरी कोण?
1

Priyal Naik : आकाशी चंद्र चांदण्या… ‘तुंबाडची मंजुळा’ सिनेमात झळकणारा हा गोंडस चेहरा, आहे तरी कोण?

New Marathi Movie : देव-दानवांचा मेळा, मोठ्या पडद्यावर रंगणार! नवा कोरा मराठी सिनेमा ‘गरुडा’; पोस्टर झाले लाँच
2

New Marathi Movie : देव-दानवांचा मेळा, मोठ्या पडद्यावर रंगणार! नवा कोरा मराठी सिनेमा ‘गरुडा’; पोस्टर झाले लाँच

Dhamaal 4 : आणखीन एका मराठमोळा पठ्ठ्याचे हिंदीत पदार्पण! रंगभूमी गाजवणारे ‘गुजले’, आहेत तरी कोण?
3

Dhamaal 4 : आणखीन एका मराठमोळा पठ्ठ्याचे हिंदीत पदार्पण! रंगभूमी गाजवणारे ‘गुजले’, आहेत तरी कोण?

Cup Bashi Trailer : पत्रिकेच्या अटीतून उलगडणार नात्यांची ट्विस्टेड गोष्ट; ‘कप बशी’चा रंजक ट्रेलर प्रदर्शित
4

Cup Bashi Trailer : पत्रिकेच्या अटीतून उलगडणार नात्यांची ट्विस्टेड गोष्ट; ‘कप बशी’चा रंजक ट्रेलर प्रदर्शित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tumbadchi Manjula : कधी विनोदाचा मेळा तर कधी आसवांचा झरा! विविध भावनांनी विणलेली एक सुंदर कलाकृती ‘तुंबाडची मंजुळा’

Tumbadchi Manjula : कधी विनोदाचा मेळा तर कधी आसवांचा झरा! विविध भावनांनी विणलेली एक सुंदर कलाकृती ‘तुंबाडची मंजुळा’

Jun 16, 2026 | 03:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: शेतकऱ्यांचे पावसाकडे लक्ष; पाच तालुक्यांत पाणीटंचाई, जिल्ह्याच्या सरासरी पाणीपातळीत १.०४ मीटरने वाढ

Chhatrapati Sambhajinagar: शेतकऱ्यांचे पावसाकडे लक्ष; पाच तालुक्यांत पाणीटंचाई, जिल्ह्याच्या सरासरी पाणीपातळीत १.०४ मीटरने वाढ

Jun 16, 2026 | 03:09 PM
PM Kisan Installment : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! तारीख ठरली, ‘या’ दिवशी जमा होणार PM किसान योजनेचा 23वा हप्ता

PM Kisan Installment : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! तारीख ठरली, ‘या’ दिवशी जमा होणार PM किसान योजनेचा 23वा हप्ता

Jun 16, 2026 | 03:09 PM
हनिमूनला पतीची हत्या; जामीन मिळताच सोनम रघुवंशीने तोडले मौन, म्हणाली, नेपाळला…

हनिमूनला पतीची हत्या; जामीन मिळताच सोनम रघुवंशीने तोडले मौन, म्हणाली, नेपाळला…

Jun 16, 2026 | 03:07 PM
प्रेक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! ‘सावित्रीबाई ज्योतीराव फुले’ मालिका पुन्हा झळकणार

प्रेक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! ‘सावित्रीबाई ज्योतीराव फुले’ मालिका पुन्हा झळकणार

Jun 16, 2026 | 03:06 PM
प्रतिक्षा संपली! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नवा Redmi भारतात लाँच… फीचर्स आणि किंंमत जाणून घ्या

प्रतिक्षा संपली! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नवा Redmi भारतात लाँच… फीचर्स आणि किंंमत जाणून घ्या

Jun 16, 2026 | 03:04 PM
सासवड येथे वकिलाची केली गेली फसवणूक; भागीदारीत जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवसाय सुरु करून…

सासवड येथे वकिलाची केली गेली फसवणूक; भागीदारीत जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवसाय सुरु करून…

Jun 16, 2026 | 03:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा