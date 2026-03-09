Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Vasai Virar Tourism Development To Be Promoted From Vasai Virar Municipal Corporation Budget

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

वसई-विरार महापालिकेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा ४,२०८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला.

Updated On: Mar 09, 2026 | 07:42 PM

वसई-विरार महापालिकेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा ४,२०८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात २ कोटी रुपयांचा शिल्लकी अर्थसंकल्प दाखवण्यात आला आहे. शहराच्या विकासासाठी पर्यटन प्रकल्प, स्मार्ट वॉटर मीटर, स्वच्छता ॲप, तसेच नवीन अग्निशमन केंद्रे उभारण्यासारख्या महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधा, पर्यावरण आणि स्वच्छता यावर विशेष भर देण्यात आल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.

Published On: Mar 09, 2026 | 07:42 PM

