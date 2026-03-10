Vijay -Rashmikaने शेअर केले मेहंदीचे खास क्षण, सोशल मीडियावर येताच झालं व्हायरल

अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना आणि साऊथ स्टार विजय देवरकोंडा गेल्या काही काळापासून त्यांच्या लग्नामुळे आणि समारंभातील फोटोंमुळे चर्चेत आहेत. लग्नाच्या फोटोंनी चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते. काही दिवसांपूर्वीच यादोघांनी त्यांच्या संगीतचे फोटो शेअर केले होते. ज्याची चर्चेत सोशल मीडियावर सुरू होती. याच दरम्यान त्यांनी त्याच्या मेंहदी सोहळ्याचे फोटो शेअर केले आहेत. जे सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना या दोघांनीही त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर मेहंदी फंक्शनचे फोटो शेअर केले आहेत, जे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.विजय आणि रश्मिकाचे मेहंदीचे फोटो खूपच सुंदर आहेत. एका फोटोमध्ये विजय रश्मिकाच्या डोक्यावर किस करत आहे आणि हे जोडपे एकत्र खूपच सुंदर दिसत आहे.
विजय देवरकोंडा त्याच्या मेहंदी समारंभात एखाद्या राजकुमारासारखा दिसत होता. यादोघांचा मेंहदीता सोहळा शाही वातावरणात पार पडला आहे. असं फोटो पाहून दिसत आहे. रश्मिकाने तिच्या लग्नासाठी दोन्ही हातांवर नाजूक मेंहदी काढली होती. तिच्या मेंहदीने देखील चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते. या फोटोमध्ये रश्मिका मंदानाने तिच्या दोन्ही हातांच्या मेहंदीच्या मागच्या बाजूचे फोटोही शेअर केले आहेत.
रश्मिकाने डिझायनर तोराणी यांचे तिच्या सुंदर पोशाखासाठी आभार मानले. वधूने बहुरंगी लेहेंगा चोली घातली होती. या दोघांच्या ड्रेसने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या सोहळ्यासाठी तिने साधा मेकअप केल्याचे दिसत आहे पण ती या पोशाखात खूपच सुंदर दिसत आहे.
26 फेब्रुवारीला विजय आणि रश्मिका यांनी आंध्र प्रदेशच्या एका लग्जरी रिसॉर्टमध्ये लग्न केले. सकाळी तेलुगु परंपरेनुसार आणि संध्याकाळी कोडावा परंपरेनुसार विवाह झाला. या सोहळ्यात फाल्गुनी-शेन पीकॉक डिझाईन केलेले कपडे आणि चमकदार ग्लॅमर होता. विजय आणि रश्मिकाने त्यांच्या मेंहगी कार्यक्रमाचे फोटो शेअर केले असून ते सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत