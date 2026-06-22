अंशुला कपूरच्या प्री-वेडिंग सोहळ्यात कपूर बहिणींचा जलवा; जान्हवी-खुशी नव्हेतर ‘या’ अभिनेत्रीने वेधलं सगळ्यांचं लक्ष

बॉलिवूडच्या कपूर कुटुंबात जेव्हा जेव्हा एखादा विशेष सोहळा असतो, तेव्हा फॅशन आणि ग्लॅमर आपोआपच चर्चेचा विषय बनतात. अंशुला कपूरच्या प्री-वेडिंग फंक्शनचे फोटो समोर येताच सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. या विशेष प्रसंगी कुटुंबातील अनेक प्रसिद्ध सौंदर्यवती एकत्र दिसल्या आणि प्रत्येकाची स्टाईल पाहण्यासारखी होती. जान्हवी कपूर तिच्या खास ग्लॅमरस स्टाईलमध्ये दिसत होती, तर खुशी कपूरने तिच्या पारंपरिक साडीच्या लूकने सर्वांची मने जिंकली. शनाया कपूरनेही तिच्या आधुनिक पारंपरिक पोशाखाने फॅशनचे उत्तम उदाहरण घालून दिले. मात्र, या सगळ्यात आणखी एक सौंदर्यवती होती, जिने तिच्या साध्या पण अत्यंत राजेशाही स्टाईलने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
बोनी कपूर यांची मुलगी अंशुला कपूर, जी वधू होणार होती, तिने माता की चौकी येथे भरतकाम केलेला सोनेरी लेहेंगा आणि रंगीबेरंगी फुलांची ओढणी परिधान केली होती. तिच्या वधूच्या तेजाने तिचा संपूर्ण लुक अधिकच खुलून दिसत होता. दुहेरी ओढणी, जड सोन्याचे दागिने आणि लेहेंगा हे स्वतःच एक खास रूप होते.
दुसरीकडे, जान्हवी कपूर नेहमीप्रमाणेच ग्लॅमरस आणि राजेशाही दिसत होती. तिने टिशू सिल्कची फिकट गुलाबी रंगाची साडी आणि लाल रंगाचा ब्लाउज परिधान केला होता, ज्यासोबत तिने पारंपरिक दागिने घातले होते. तिची साधी पण मोहक शैली सुसंतुलित होती.
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खुशी कपूरने या प्रसंगासाठी गुलाबी रंगाचा सूट निवडला. तिने हलक्या पेस्टल रंगाचा सुंदर नक्षीदार फ्रॉक कुर्ता आणि शरारा परिधान केला होता. एका आकर्षक नेकलेसने तिच्या संपूर्ण लूकमध्ये भर घातली. हलका मेकअप आणि सरळ हेअरस्टाईलने तिचा लूक अधिकच खुलवला.
शनाया कपूरने पेस्टल हिरव्या रंगाचा पारंपरिक पोशाख परिधान केला होता, ज्यावर नाजूक भरतकाम आणि हलक्या रंगांचे सुंदर मिश्रण होते. तिचा लूक सौम्य आणि मोहक दिसत होता. कमीत कमी मेकअपमुळे तिचे नैसर्गिक सौंदर्य अधिकच खुलून दिसत होते.
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कपूरच्या मुलींसोबतच, कपूरच्या सुनांनीही लक्ष वेधून घेतले. अंतरा मारवाह आणि महीप कपूर यांच्या लूकचेही खूप कौतुक झाले. अंतराने हिरव्या आणि सोनेरी रंगाच्या मिश्रणाचा शरारा आणि हॉल्टर नेक कुर्ती परिधान केली होती. निःसंशयपणे, कपूर कुटुंबातील प्रत्येक स्त्रीचा लूक अद्वितीय होता.