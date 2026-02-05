Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Talath News: तलाठ्यांचे काम झाले सुकर! राज्यातील सर्व फेरफार नोटिसा आता ऑनलाइन; भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभागाने सातबारा आणि फेरफारच्या नोटिसा ऑनलाइन बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तलाठ्यांमार्फत पोस्ट ऑफिसद्वारे या नोटिसा आता थेट पक्षकारांना मिळणार आहेत.

Updated On: Feb 05, 2026 | 02:43 PM
दिनेश गुप्ता। नवराष्ट्र, छत्रपती संभाजीनगर: सातबारा नोटीस, उताऱ्यातील फेरफारच्या न्यायालयीन प्रकरणांमधील नोटीस तसेच महाराष्ट्र महसूल संहितेतील अपिलांमधील नोटिस आता तलाठ्यांकडून पोस्ट ऑफिसमध्ये ऑनलाइन देण्यात येणार आहेत. पोस्ट ऑफिसमधून या नोटीस थेट पक्षकारांना बजावल्या जाणार आहेत. त्यामुळे तलाठ्यांचे काम सुकर होऊन पक्षकारांनाही या नोटीसा बजाविल्या जाणार याची खात्री करता येणार आहे. ऑफलाइन प्रकारात अनेकदा तलाठी आणि पक्षकारांकडून नोटीस बजावणे आणि त्या न मिळणे अशा स्वरूपाच्या तक्रारी येत होत्या. त्यावर भूमी अभिलेख विभागाने हा उपाय काढला आहे. पुढील दोन महिन्यात राज्यभरात हा उपक्रम सर्वच गावांमध्ये सुरू करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे.

गावपातळीवर महसूल विभागाचा प्रतिनिधी म्हणून तलाठी काम करत असतो. नागरिकांपर्यंत माहिती पोचविण्यासाठी तलाठी वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये नोटिसा काढत असतो. त्यात खरेदी विक्री झाल्यानंतर संबंधितांना त्यांच्याशी संबंधित असणाऱ्यांना नोटीसा बजावल्या जातात. वारस नोंदी घेताना देखील अशा स्वरूपाच्या संबंधितांना नोटीसा बजावल्या जातात, त्याचप्रमाणे न्यायालयीन नोटीसा, अपिलाच्या नोटीसह फेरफार या नोटिसादेखील तलाठ्याकडून बजावल्या जातात. याची संख्या मोठी असल्याने तलाठ्यांवर कामाचा मोठा भार असतो.

मनपाचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ रेडी! नगरसेवक अन् अधिकारी प्रभागात काढणार प्रभातफेरी; प्रत्येक वॉर्डाला ५० कोटींचा निधी

नोटिफिकेशन तलाठ्याकडे

अनेकदा संबंधित पक्षकारांना नोटीस बजावूनही त्या मिळत नाहीत, कार्यालयीन कामकाजाच्या भारामुळे देखील तलाठ्याकडून वेळेत नोटीस देणे होत नाही. यावर उपाय म्हणून भूमी अभिलेख विभागाने आता या नोटिसा ऑनलाईन पद्धतीने बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता तलाठ्याकडे आलेली नोटीस ऑनलाइन पद्धतीने पोस्ट ऑफिसामध्ये दिली जाणार आहे. पोस्ट ऑफिस ही नोटीस प्रिंट करून, ती संबंधित पक्षकाराला रजिस्टर पोस्टाने पाठविणार आहे. संबंधित पक्षकाराला नोटीस बजावण्यात आल्याचे नोटिफिकेशन तलाठ्याकडे जाणार आहे.

पुणे संचालक आयटी, भूमी अभिलेख,  विकास गजरे म्हणतात…

या नोटीसा तलाठ्यांकडे आल्यानंतर त्यात आहेत. पोस्ट ऑफिसच प्रिट करून त्यावर योग्य तो ते तिकीट लावून पक्षकाराकडे पाठवणार. त्याचे ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवले जाणार असून ते तलाठी पाहू शकणार आहे. या सर्व नोटिसांचे ट्रॅक रेकॉर्ड जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांना पाहता येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यात उपक्रम

नोटीस मिळाल्यानंतर त्याची पोच ही ऑनलाईनच तलाठ्याला मिळणार आहे. त्यामुळे आता तलाठ्याला ऑफलाईन पद्धतीने नोटिसा बजावण्याची गरज भासणार नाही. तसेच यासंदर्भात दोन्ही बाजूंकडून येणाऱ्या तक्रारी देखील येणार नाहीत. पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील वाऊंड आणि साते या दोन गावांमध्ये हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची चाचणी यशस्वी झाली असून पुढील दोन महिन्यांत या उपक्रमाची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार येणार आहे.

“हेलिकॉप्टरचा वापर रिक्षासारखा…”, मंत्री Sanjay Shirsat संतापले; खासगी कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित

