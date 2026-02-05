Talath News: तलाठ्यांचे काम झाले सुकर! राज्यातील सर्व फेरफार नोटिसा आता ऑनलाइन; भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय

गावपातळीवर महसूल विभागाचा प्रतिनिधी म्हणून तलाठी काम करत असतो. नागरिकांपर्यंत माहिती पोचविण्यासाठी तलाठी वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये नोटिसा काढत असतो. त्यात खरेदी विक्री झाल्यानंतर संबंधितांना त्यांच्याशी संबंधित असणाऱ्यांना नोटीसा बजावल्या जातात. वारस नोंदी घेताना देखील अशा स्वरूपाच्या संबंधितांना नोटीसा बजावल्या जातात, त्याचप्रमाणे न्यायालयीन नोटीसा, अपिलाच्या नोटीसह फेरफार या नोटिसादेखील तलाठ्याकडून बजावल्या जातात. याची संख्या मोठी असल्याने तलाठ्यांवर कामाचा मोठा भार असतो.
अनेकदा संबंधित पक्षकारांना नोटीस बजावूनही त्या मिळत नाहीत, कार्यालयीन कामकाजाच्या भारामुळे देखील तलाठ्याकडून वेळेत नोटीस देणे होत नाही. यावर उपाय म्हणून भूमी अभिलेख विभागाने आता या नोटिसा ऑनलाईन पद्धतीने बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता तलाठ्याकडे आलेली नोटीस ऑनलाइन पद्धतीने पोस्ट ऑफिसामध्ये दिली जाणार आहे. पोस्ट ऑफिस ही नोटीस प्रिंट करून, ती संबंधित पक्षकाराला रजिस्टर पोस्टाने पाठविणार आहे. संबंधित पक्षकाराला नोटीस बजावण्यात आल्याचे नोटिफिकेशन तलाठ्याकडे जाणार आहे.
पुणे संचालक आयटी, भूमी अभिलेख, विकास गजरे म्हणतात…
या नोटीसा तलाठ्यांकडे आल्यानंतर त्यात आहेत. पोस्ट ऑफिसच प्रिट करून त्यावर योग्य तो ते तिकीट लावून पक्षकाराकडे पाठवणार. त्याचे ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवले जाणार असून ते तलाठी पाहू शकणार आहे. या सर्व नोटिसांचे ट्रॅक रेकॉर्ड जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांना पाहता येणार आहे.
नोटीस मिळाल्यानंतर त्याची पोच ही ऑनलाईनच तलाठ्याला मिळणार आहे. त्यामुळे आता तलाठ्याला ऑफलाईन पद्धतीने नोटिसा बजावण्याची गरज भासणार नाही. तसेच यासंदर्भात दोन्ही बाजूंकडून येणाऱ्या तक्रारी देखील येणार नाहीत. पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील वाऊंड आणि साते या दोन गावांमध्ये हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची चाचणी यशस्वी झाली असून पुढील दोन महिन्यांत या उपक्रमाची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार येणार आहे.
