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‘माझं शरीर, माझा हक्क… त्याचे डोळे, त्याचा हक्क’, प्रसिद्ध गायिकेचं वक्तव्य चर्चेत; ट्रोलिंगनंतर दिलं स्पष्टीकरण

Updated On: Jun 26, 2026 | 10:19 AM IST
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सारांश

'माझं शरीर, माझा हक्क... त्याचे डोळे, त्याचा हक्क' या वक्तव्यामुळे गायिका सुनीता सिंह यादव सोशल मीडियावर ट्रोल झाल्या. वाढत्या वादानंतर त्यांनी अखेर स्पष्टीकरण दिलं.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • प्रसिद्ध गायिका सुनीता सिंह यादव यांच्या वक्तव्यावरून वाद
  • सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचा करावा लागला सामना
  • गायिकेने ट्रोलिंगनंतर दिलं स्पष्टीकरण
तेलुगू गायिका सुनिता उपाध्याय यांनी स्त्रीवादाबद्दल केलेल्या एका वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला असून त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल केले जात आहे. वाढत्या ट्रोलिंग आणि वादाच्या पार्श्वभूमीवर, गायिका सुनिता यांनी आता स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला आहे.

गायिकेने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर म्हटले आहे की, ती महिलांचा आदर करते आणि त्यांच्याशी गैरवर्तन करणाऱ्यांना ती सहन करू शकत नाही. खरे तर, गायिकेने एका मुलाखतीत म्हटले होते की, जर महिलांचा असा विश्वास असेल की, “हे त्यांचे शरीर आहे, ही त्यांची निवड आहे आणि त्यांना हवे तसे कपडे घालण्याचे किंवा स्वतःला सादर करण्याचे स्वातंत्र्य आहे,” तर पुरुषांनाही असा विश्वास ठेवण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे की, “हे त्यांचे डोळे आहेत, ही त्यांची निवड आहे.”

या वादानंतर, गायिका सुनीताने इन्स्टाग्रामवर एक सविस्तरपोस्ट शेअर केली. त्यात तिने लिहिले, “काही पुरुषांच्या स्त्रियांबद्दलच्या स्त्रीद्वेषी दृष्टिकोनामुळे आलेल्या तिच्या रागातून आणि निराशेमधून तिने ते वक्तव्य केले होते. स्त्रियांचा कोणत्याही प्रकारचा अनादर, शोषण किंवा गैरवर्तन यांचे समर्थन करण्याचा तिचा हेतू कधीच नव्हता.” तिने पुढे लिहिले, “एक स्त्री म्हणून, मी स्त्रियांच्या समान हक्कांवर, समान संधींवर, प्रतिष्ठेवर आणि आदरावर विश्वास ठेवते. दुसऱ्या स्त्रीला इजा पोहोचवणाऱ्या किंवा तिचा अपमान करणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीला मी कधीही पाठिंबा देणार नाही.”

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गुल्टेसोबतच्या एका मुलाखतीत सुनीताला स्त्रीवादाच्या लढ्याबद्दल तिचे मत विचारण्यात आले. ती म्हणाली, “महिला सिगारेट पेटवण्याला स्वातंत्र्याची मशाल मानतात. धूम्रपानाला समानतेशी जोडणे ही जगातील सर्वात मूर्खपणाची गोष्ट आहे. जर एखादा पुरुष धूम्रपान करत असेल, तर तो कदाचित फक्त काही मिनिटे वाया घालवत असेल, पण एक स्त्री तिच्या आयुष्यातील अनेक तास गमावते. आज समानतेबद्दलच्या चर्चा मला गोंधळात टाकतात. मला वाटते की हा वेळेचा अपव्यय आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल की स्वातंत्र्य म्हणजे तुम्हाला जे हवे ते घालणे, तर तुम्ही मूर्ख आहात. हा अजिबात स्त्रीवाद नाही. खरा मुद्दा हा आहे की माझ्या मताला पुरुषाच्या मताइतकेच महत्त्व दिले पाहिजे आणि मला चांगली वागणूक दिली पाहिजे.”

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पुढे गायिका म्हणाली, “माझे शरीर, माझा हक्क, आणि तिची नजर, तिचा हक्क. जेव्हा महिला असे म्हणतात, तेव्हा तो त्यांचाही हक्क असतो.” माझ्या मते, हे स्वातंत्र्याच्या श्रेणीत येत नाही. तुम्हाला जे हवे ते घाला, फक्त सुरक्षित राहा. जर तुम्हाला वाटत असेल की कोणीही तुमचा न्याय करणार नाही किंवा तुमच्याकडे पाहणार नाही, तर ते घाला. दुसऱ्याचा दृष्टिकोन बदलण्यापेक्षा स्वतःचे संरक्षण करणे सोपे आहे. ही आपली संस्कृती नाही. मी ‘जुनाट विचारांची’ आहे असे तुम्हाला वाटत असले तरी मला पर्वा नाही.

Web Title: Famous singer sunita controversial statement clarification after trolling

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Published On: Jun 26, 2026 | 10:19 AM

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