Prahaar Teaser Out: राजकुमार रावच्या दमदार अभिनयाने सोशल मीडियावर माजवली खळबळ; 1 मिनिट 54 सेकंदांच्या टीझरने वाढवली उत्सुकता

हा चित्रपट वकील उज्ज्वल निकम यांच्या कारकिर्दीवर आणि त्यांच्या हाय-प्रोफाईल खटल्यांवर आधारित आहे. २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर कुख्यात दहशतवादी अजमल कसाबवर चाललेल्या ऐतिहासिक खटल्याभोवती चित्रपटाची कथा फिरते, हे टीझरमधून स्पष्टपणे दिसून येते. संपूर्ण देशाला टीव्हीसमोर खिळवून ठेवणारी न्यायालयातील लढाई हाच या चित्रपटाचा खरा आणि भावनिक आत्मा आहे. प्रत्येक आव्हानात्मक भूमिकेत स्वतःला पूर्णपणे झोकून देण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या राजकुमार रावने या भूमिकेतही जबरदस्त कामगिरी केली आहे. त्याचा लूक, देहबोली आणि मराठी भाषेवरील प्रभुत्व, या सर्व बाबतीत राजकुमारने उज्ज्वल निकम यांचे पात्र पडद्यावर जिवंत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. टीझर दमदार संवाद आणि थराराने परिपूर्ण आहे.
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‘प्रहार’चा १ मिनिट ५४ सेकंदांचा टीझर प्रदर्शित होताच, सोशल मीडियावर कमेंट्सचा पाऊस पडला. राजकुमारचे गंभीर आणि अभिनयाला वाव देणाऱ्या चित्रपटांमध्ये पुनरागमन पाहून चाहते खूप खूश झाले. एका युझरने लिहिले, “२६/११ च्या न्यायालयीन लढाईचा हा टीझर अप्रतिम आहे. न्यायासाठीचा लढा कसा लढला गेला, हे ‘प्रहार’ दाखवेल.” दुसऱ्या एका युझरने लिहिले, “अखेरीस राजकुमार रावला त्याच्या ‘शहीद’ आणि ‘सिटीलाइट्स’मधील भूमिकेत पाहणे छान वाटले.” काही चाहत्यांनी लिहिले, “राजकुमार रावच्या द्वेष करणाऱ्यांसाठी हा निराशाजनक दिवस आहे. काय टीझर आहे, बॉस! अंगावर शहारे आले.” अनेकांनी तर असेही म्हटले की, “या भूमिकेसाठी राजकुमार रावला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळायला हवा.”
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चित्रपटाची रिलीज डेट आणि कलाकार
‘पाताल लोक’ आणि ‘थ्री ऑफ अस’ यांसारख्या त्यांच्या गाजलेल्या मालिका/चित्रपटांसाठी ओळखले जाणारे अविनाश अरुण यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. त्यामुळे, एका अत्यंत भावस्पर्शी आणि आकर्षक कथेची अपेक्षा करा. राजकुमार राव व्यतिरिक्त, या चित्रपटात वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर आणि तरुण शर्मा यांसारखे दमदार कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. राजकुमार राव अभिनीत ‘प्रहार – द उज्ज्वल निकम स्टोरी’ हा चित्रपट ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.