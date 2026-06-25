Guru Randhawa Gym Firing Case: गोळीबार करणारे बिश्नोई गँगचे आरोपी एन्काऊंटरमध्ये जखमी; दोघेही पोलिसांच्या ताब्यात

पंजाबी गायक गुरू रंधावाच्या जिममधील गोळीबाराच्या घटनेनंतर बरोबर १४ दिवसांनी दिल्ली पोलिसांना मोठे यश मिळाले आहे. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलच्या सीआययू पथकाने चकमकीनंतर दोन आरोपींना अटक केली आहे. दक्षिण दिल्लीत झालेल्या चकमकीनंतर हकीकत आणि सागरला अटक करण्यात आली. हे दोन्ही आरोपी अनिल पंडित आणि लॉरेन्स बिश्नोईच्या टोळ्यांशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. चकमकीदरम्यान दोघांच्याही पायात गोळी लागली.
काल रात्री, दोन्ही शूटर आणखी एक मोठा गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने दिल्लीत फिरत होते. पश्चिम विहार परिसरात दोन्ही शूटरना पकडण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी स्पेशल सेल टीमवर गोळीबार सुरू केला, ज्यानंतर स्पेशल सेलच्या काउंटर इंटेलिजन्स टीमने प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात दोघांनाही पकडले.
पश्चिम विहार परिसरातच दोन्ही शूटरमध्ये चकमक झाली. दोन्ही शूटरकडून पाकिस्तानी बनावटीची शस्त्रे आणि एक बाईकही जप्त करण्यात आली. दोन्ही शूटर हरियाणाच्या सोनीपत भागातील रहिवासी आहेत. दोघेही लॉरेन्स बिश्नोई अनिल पंडित गँगशी संबंधित असून, दोघांनी पश्चिम विहार परिसरातील गुरू रंधावाच्या जिमवर गोळीबार केला होता.
११ जून २०२६ रोजी दिल्लीतील वेस्ट विहार येथील गुरू रंधावाच्या ‘२४ अवर फिटनेस’ या जिमवर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केला. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. या घटनेनंतर दिल्ली पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांनी या प्रकरणाचा ताबा घेतला आणि परिसरातील सुरक्षा वाढवली. हल्ल्यानंतर लगेचच लॉरेन्स गँगने या खळबळजनक गोळीबाराची जबाबदारी स्वीकारली. सोशल मीडियावर एका कथित पोस्टमध्ये त्यांनी दावा केला की, त्यांच्याच गँगने गुरू रंधावाच्या जिमवर गोळीबार केला होता.
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एका व्हायरल ऑडिओ क्लिपमध्ये, टोळीतील एका सदस्याने असा दावा केल्याचेही समोर आले आहे की, गुरू रंधावा सलमान खानच्या जवळचा होता, म्हणूनच हा हल्ला करण्यात आला. या दाव्यांनंतर, दिल्ली पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. त्यांनी जिमच्या परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी केली आणि पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली. तपासात असे उघड झाले की, दोन अज्ञात हल्लेखोर बाईकवरून येत होते आणि त्यांचे चेहरे कापडाने झाकलेले होते.
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घटनेच्या अवघ्या सहा दिवसांनंतर, १७ जून रोजी, दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दोन आरोपींना अटक केली. अमन आणि तुषार हे आरोपी लॉरेन्स टोळीशी संबंधित असल्याचे म्हटले जात होते. पोलिसांच्या तपासात असे उघड झाले की, गोळीबारात दोघांचाही सहभाग होता. यानंतर, दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या नेटवर्क आणि संबंधांचा तपास सुरू केला आणि आता त्यांना त्यात मोठे यश मिळाले आहे. या प्रकरणात पोलीस पुढील तपास करत आहेत.