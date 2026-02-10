‘मी लग्न करणारा नाहीये’ मराठी सिनेसृष्टीचा चॉकलेट बॉय राहणार लग्नाविना! म्हणाला “आलाय कंटाळा”

सिनेसृष्टीत एक आगळीवेगळी परंपरा पाहायला मिळते. सिनेसृष्टीत मॉडर्न विचाराची लोकं फार सक्रिय आहेत त्यामुळे त्यांच्या वागण्यात इतर सामान्य लोकांच्या वागण्यात, पेहरावात आणि खाण्यात अनेक गोष्टींचा फरक दिसून येतो. असे काही कलाकारही आहेत, जे आयुष्यभर एकटे राहिले आहेत. तर काही असेही कलाकार आहेत ज्यांनी एकाच आयुष्यात अनेकवेळा जोडीदार बदलले आहेत. या सिनेसृष्टीच्या मराठमोळ्या विश्वातील एका मराठमोळ्या चॉकलेट बॉयने तो कधीच लग्न करणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
सध्या सोशल मीडियावर एकच चर्चा आहे ती म्हणजे ललित प्रभाकरची! अभिनेता ललित प्रभाकरने एका मुलाखतीत स्पष्टच केलं आहे की तो आयुष्यात कधीच लग्न करणार नाही. यामुळे त्याच्या महिला चाहत्यांमध्ये तर सुखाचे वातावरण असेलच पण काहींनी आक्षेपही नक्कीच घेतला असेल. पण हा ज्याचा त्याचा प्रश्न!
काय म्हणाला अभिनेता ललित प्रभाकर?
“मला लग्नसंस्थेची कल्पनाच पटत नाही आणि आयुष्यभर एकाच व्यक्तीसोबत राहावं हे बंधन मला नको आहे.
पडद्यावर इतक्या वेळा लग्न केलंय की ते खऱ्या आयुष्यात करावंसं वाटत नाही. मला एकटं राहणं आणि स्वतःची सोबत आवडते, म्हणून मी लग्न करणार नाही.” हे ललित प्रभाकरचे शब्द आहेत, जे त्याने एका मुलाखतीदरम्यान म्हंटले आहे. ललितने हे सगळं अगदी ठामपणे आणि स्पष्टच म्हंटले आहे त्यामुळे त्याचे कौतुकही होत आहे.
काय म्हणाले चाहते?
सोशल मीडियावर ललिताच्या चाहत्यांनी चर्चेला सुरुवात केली आहे. यामध्ये ‘अतिशय सुंदर असा निर्णय….. पुढच्या आयुष्यासाठी शुभेच्छा’, ‘छान निर्णय’ तसेच ‘खरं प्रेम आणि ब्रेक अपनंतर असंच काही वाटतं ना?’ अशा अनेक कमेंट्स दिसून येत आहेत.
ललित प्रभाकर ‘जुळून येति रेशीमगाठी’ या मालिकेमधून चर्चेत आला. त्यानंतर त्याने बऱ्याच चित्रपटांमध्ये कामे केली. त्याने ‘आरपार’ हा नुकताच चित्रपट केला आहे, जो प्रेक्षकांच्या फार पसंतीसही आला आहे. ललित सध्या त्याचा नवीन सिनेमा ‘सुपर डुपर’ मुळे चर्चेत आहे.