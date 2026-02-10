Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • Connecting Marathi Culture From The Usa Jabraat Set To Release Soon Audience Excitement At Its Peak

अमेरिकेतून मराठी संस्कृतीची सांगड! ‘जब्राट’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

‘जब्राट’ हा चित्रपट मनोरंजनाबरोबरच सशक्त संदेश देतो आणि प्रेक्षकांच्या मनात घर करणार आहे. लवकरच तारा करमणूक निर्मित प्रगती कोळगे दिग्दर्शित ‘जब्राट’ चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 05:43 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

मनोरंजनाबरोबरच सशक्त आशयाची सांगड घालत रसिकांच्या मनात घर करणाऱ्या कलाकृती मराठी निर्माते-दिग्दर्शक सातत्याने प्रेक्षकांसमोर आणत असतात.मराठी चित्रपटसृष्टीत अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या प्रगती कोळगे यांनी दमदार पाऊल टाकले आहे. त्यांनी ‘जब्राट’ या चित्रपटाचे निर्मिती आणि दिग्दर्शन केले आहे.प्रगती कोळगेची खासियत म्हणजे, परदेशात राहूनही त्यांनी मराठी भाषा, संस्कृती आणि मातीशी असलेली नाळ कायम जपली आहे. ‘जब्राट’ हा चित्रपट मनोरंजनाबरोबरच सशक्त संदेश देतो आणि प्रेक्षकांच्या मनात घर करणार आहे. येत्या २० फेब्रुवारीला तारा करमणूक निर्मित प्रगती कोळगे दिग्दर्शित ‘जब्राट’ चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

‘जब्राट’ हा चित्रपट आजच्या तरुणाईची कथा मांडतो. बेधुंदपणे जगत असताना समोर उभ्या असणाऱ्या प्रश्नांना तितक्याच सक्षमपणे सामोरं जाणाऱ्या तरुणाईचा दृष्टिकोन या चित्रपटात पहायला मिळतो. ‘जब्राट’ संगीतमय आणि रंगतदार चित्रपट असून मैत्रीच्या भावविश्वाला स्पर्श करणारी सशक्त कथा यात मांडण्यात आली आहे.

दिग्दर्शिका प्रगती कोळगे सांगतात की, ‘तुम्ही जर उत्तम देण्याचा प्रयत्न केलात तर त्याला प्रतिसाद ही उत्तमच मिळतो. या विश्वासानेच ‘पल्याडवासी’ या चित्रपटानंतर ‘जब्राट’ माझा हा सिनेनिर्मितीचा दुसरा प्रयत्न आहे. ‘जब्राट’ चे कथानक सादर करण्यासाठी फ्रेश चेहऱ्यांची गरज होती. त्यामुळे ऑडिशन्सच्या माध्यमातून नवे चेहरे आम्ही आणले असून त्यांना अनेक नामवंत आणि अनुभवी कलाकारांची साथ लाभली आहे. लव्ह, म्युझिक, मस्ती आणि डान्स असा मनोरंजनाचा भरपूर मसाला या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. आजच्या काळात कसे जगायचे हे सांगणारा हा सिनेमा असल्याने प्रत्येकाने जरूर पाहावा असे आवाहनही प्रगती कोळगे यांनी केले आहे.

मराठी चित्रपट ‘जब्राट’ मध्ये आयुष संजीव, अनुष्का सरकटे, वनिता खरात, श्रेया शंकर, राहुल चव्हाण, पुण्यकर उपाध्याय, आयली घिया, हिंदवी पाटील, मंदार मोकाशी, डॉ. ऋषभ गायकवाड, सोहम कांबळे, विक्रम आल्हाट आणि प्रगती कोळगे या नव्या चेहऱ्यांसह संजय मोने, सुरेखा कुडची, जयवंत वाडकर आणि गणेश यादव यांसारख्या अनुभवी कलाकारांचा समावेश आहे.

‘तेरे नाम’च्या री-रिलीजआधी सलमान खानची जुनी मुलाखत व्हायरल; यशाचं श्रेय स्वतःला न घेता कथेला दिलं महत्त्व
चित्रपटाचे निर्माता आहेत अनिल अरोड़ा, गोविंद मोदी आणि प्रगती कोळगे. छायांकन अनिकेत खंडागळे यांचे, तर संगीत डॉ. जयभीम शिंदे यांनी दिले आहे. सहाय्यक असोशीएट चार्लेस गोम्स आहेत, तर वेशभूषा युगेशा ओमकार यांनी केली आहे.निर्माता-दिग्दर्शक प्रगती कोळगे यांनी सांगितले की, प्रेक्षकांना निखळ मनोरंजन देणे आणि त्यांना काहीतरी वेगळे अनुभवायला मिळावे यासाठी हा चित्रपट तयार केला आहे. त्यांना विश्वास आहे की ‘जब्राट’ प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रेम मिळवेल.

३०,००० लोकांच्या गर्दीत हरवलं मुलं, Sonu Nigamने लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान केलं असं काही की चकीत झाले चाहते; पाहा Video

Web Title: Connecting marathi culture from the usa jabraat set to release soon audience excitement at its peak

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 05:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘आई होण्यासाठी लग्नाची गरज नाही, कोणाचे पण स्पर्म…, ‘राखी सावंतला व्हायचंय आई, इच्छा व्यक्त करत म्हणाली…
1

‘आई होण्यासाठी लग्नाची गरज नाही, कोणाचे पण स्पर्म…, ‘राखी सावंतला व्हायचंय आई, इच्छा व्यक्त करत म्हणाली…

अश्विनी कालसेकरने १० वर्षांसाठी सोडले नॉन-व्हेज; अभिनेत्रीने सांगितली जीवनशैलीमागची ‘ही’खास गोष्ट
2

अश्विनी कालसेकरने १० वर्षांसाठी सोडले नॉन-व्हेज; अभिनेत्रीने सांगितली जीवनशैलीमागची ‘ही’खास गोष्ट

Bigg Boss Marathi 6 : विशालच्या निर्णयाने घरात उफाळणार नवा वाद! कोणाची Power Key होणार बाद?
3

Bigg Boss Marathi 6 : विशालच्या निर्णयाने घरात उफाळणार नवा वाद! कोणाची Power Key होणार बाद?

7 Dogs Trailer Release : 7 डॉग्स’चित्रपटाच्या ट्रेलरने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ, सलमान आणि संजय दत्तची झलक चर्चेत
4

7 Dogs Trailer Release : 7 डॉग्स’चित्रपटाच्या ट्रेलरने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ, सलमान आणि संजय दत्तची झलक चर्चेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अमेरिकेतून मराठी संस्कृतीची सांगड! ‘जब्राट’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

अमेरिकेतून मराठी संस्कृतीची सांगड! ‘जब्राट’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

Feb 10, 2026 | 05:43 PM
Political News : परभणीत भाजपने मारली जोरदार मुसंडी; कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नाहीच

Political News : परभणीत भाजपने मारली जोरदार मुसंडी; कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नाहीच

Feb 10, 2026 | 05:30 PM
US-India ट्रेड डीलमुळे ‘ही’ प्रीमियम बाईक नाही होणार स्वस्त, यामागील नेमकं कारण म्हणजे काय?

US-India ट्रेड डीलमुळे ‘ही’ प्रीमियम बाईक नाही होणार स्वस्त, यामागील नेमकं कारण म्हणजे काय?

Feb 10, 2026 | 05:20 PM
Bigg Boss Marathi 6 :’कानात बोटे घाल आणि गप बस!’ हे काय बोलून गेली अनुश्री? सकाळसकाळी राखी सावंतशीच घातला वाद

Bigg Boss Marathi 6 :’कानात बोटे घाल आणि गप बस!’ हे काय बोलून गेली अनुश्री? सकाळसकाळी राखी सावंतशीच घातला वाद

Feb 10, 2026 | 05:19 PM
बापरे! IND vs PAK सामन्यासाठी कोलंबोचं विमान तिकीट ६.६६ लाखांवर; क्रिकेट फॅन्सना महागाईचा ‘बाऊन्सर’

बापरे! IND vs PAK सामन्यासाठी कोलंबोचं विमान तिकीट ६.६६ लाखांवर; क्रिकेट फॅन्सना महागाईचा ‘बाऊन्सर’

Feb 10, 2026 | 04:49 PM
Mahashivratri : 3 स्तन असणारी देवी जिने सर्व देवतांचा पराजय केला; महादेवांशी आहे जन्माचं नातं

Mahashivratri : 3 स्तन असणारी देवी जिने सर्व देवतांचा पराजय केला; महादेवांशी आहे जन्माचं नातं

Feb 10, 2026 | 04:49 PM
Rohit Pawar PC: तर त्या रिपोर्टमध्ये छेडछाड होऊ शकते…; अजित पवारांच्या अपघाताबाबत रोहित पवारांचे खडे सवाल

Rohit Pawar PC: तर त्या रिपोर्टमध्ये छेडछाड होऊ शकते…; अजित पवारांच्या अपघाताबाबत रोहित पवारांचे खडे सवाल

Feb 10, 2026 | 04:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Feb 10, 2026 | 03:34 PM
आकाशात अवतरला ‘देवदूत’; मेडिकल विद्यार्थी आर्यन लोलयेकरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशाचा जीव

आकाशात अवतरला ‘देवदूत’; मेडिकल विद्यार्थी आर्यन लोलयेकरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशाचा जीव

Feb 10, 2026 | 03:31 PM
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM