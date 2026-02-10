अमेरिकेतून मराठी संस्कृतीची सांगड! ‘जब्राट’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

मनोरंजनाबरोबरच सशक्त आशयाची सांगड घालत रसिकांच्या मनात घर करणाऱ्या कलाकृती मराठी निर्माते-दिग्दर्शक सातत्याने प्रेक्षकांसमोर आणत असतात.मराठी चित्रपटसृष्टीत अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या प्रगती कोळगे यांनी दमदार पाऊल टाकले आहे. त्यांनी ‘जब्राट’ या चित्रपटाचे निर्मिती आणि दिग्दर्शन केले आहे.प्रगती कोळगेची खासियत म्हणजे, परदेशात राहूनही त्यांनी मराठी भाषा, संस्कृती आणि मातीशी असलेली नाळ कायम जपली आहे. ‘जब्राट’ हा चित्रपट मनोरंजनाबरोबरच सशक्त संदेश देतो आणि प्रेक्षकांच्या मनात घर करणार आहे. येत्या २० फेब्रुवारीला तारा करमणूक निर्मित प्रगती कोळगे दिग्दर्शित ‘जब्राट’ चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
‘जब्राट’ हा चित्रपट आजच्या तरुणाईची कथा मांडतो. बेधुंदपणे जगत असताना समोर उभ्या असणाऱ्या प्रश्नांना तितक्याच सक्षमपणे सामोरं जाणाऱ्या तरुणाईचा दृष्टिकोन या चित्रपटात पहायला मिळतो. ‘जब्राट’ संगीतमय आणि रंगतदार चित्रपट असून मैत्रीच्या भावविश्वाला स्पर्श करणारी सशक्त कथा यात मांडण्यात आली आहे.
दिग्दर्शिका प्रगती कोळगे सांगतात की, ‘तुम्ही जर उत्तम देण्याचा प्रयत्न केलात तर त्याला प्रतिसाद ही उत्तमच मिळतो. या विश्वासानेच ‘पल्याडवासी’ या चित्रपटानंतर ‘जब्राट’ माझा हा सिनेनिर्मितीचा दुसरा प्रयत्न आहे. ‘जब्राट’ चे कथानक सादर करण्यासाठी फ्रेश चेहऱ्यांची गरज होती. त्यामुळे ऑडिशन्सच्या माध्यमातून नवे चेहरे आम्ही आणले असून त्यांना अनेक नामवंत आणि अनुभवी कलाकारांची साथ लाभली आहे. लव्ह, म्युझिक, मस्ती आणि डान्स असा मनोरंजनाचा भरपूर मसाला या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. आजच्या काळात कसे जगायचे हे सांगणारा हा सिनेमा असल्याने प्रत्येकाने जरूर पाहावा असे आवाहनही प्रगती कोळगे यांनी केले आहे.
मराठी चित्रपट ‘जब्राट’ मध्ये आयुष संजीव, अनुष्का सरकटे, वनिता खरात, श्रेया शंकर, राहुल चव्हाण, पुण्यकर उपाध्याय, आयली घिया, हिंदवी पाटील, मंदार मोकाशी, डॉ. ऋषभ गायकवाड, सोहम कांबळे, विक्रम आल्हाट आणि प्रगती कोळगे या नव्या चेहऱ्यांसह संजय मोने, सुरेखा कुडची, जयवंत वाडकर आणि गणेश यादव यांसारख्या अनुभवी कलाकारांचा समावेश आहे.
चित्रपटाचे निर्माता आहेत अनिल अरोड़ा, गोविंद मोदी आणि प्रगती कोळगे. छायांकन अनिकेत खंडागळे यांचे, तर संगीत डॉ. जयभीम शिंदे यांनी दिले आहे. सहाय्यक असोशीएट चार्लेस गोम्स आहेत, तर वेशभूषा युगेशा ओमकार यांनी केली आहे.निर्माता-दिग्दर्शक प्रगती कोळगे यांनी सांगितले की, प्रेक्षकांना निखळ मनोरंजन देणे आणि त्यांना काहीतरी वेगळे अनुभवायला मिळावे यासाठी हा चित्रपट तयार केला आहे. त्यांना विश्वास आहे की ‘जब्राट’ प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रेम मिळवेल.
