आकाशात अवतरला ‘देवदूत’; मेडिकल विद्यार्थी आर्यन लोलयेकरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशाचा जीव

मुंबई गोवा विमान प्रवासादरम्यान एका अत्यावस्थ झालेल्या सहप्रवाशाला जीवनदान देण्यात डहाणूच्या वेदांता मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला यश आल आहे. आर्यन लोलीयेकर असं या एमबीबीएस मध्ये शेवटच्या वर्षाच शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच नाव असून तो 3 फेब्रुवारी रोजी गोव्याच्या दापोलीम विमानतळावरून मुंबईकडे प्रवास करत होता . अचानक विमान आकाशात झेपावल्यानंतर त्याच्या सहप्रवाशाला श्वसनाचा त्रास होऊ लागला आणि तो बेशुद्ध अवस्थेत पडला.
