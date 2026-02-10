Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
"अत्यंत सुंदर अनुभव", आयशा खानने केलं रणवीर सिंगच्या ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह अभिनयाचं कौतुक, म्हणाली…

अलीकडे दिलेल्या एका मुलाखतीत आयशा खानने रणवीर सिंगबद्दलचा आपला आदर आणि त्याच्या कामाबद्दलची मनापासूनची प्रशंसा व्यक्त केली.

Updated On: Feb 10, 2026 | 06:14 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता रणवीर सिंह सध्या जोरदार चर्चेत आहे. त्याच्या धुरंधर या चित्रपटाने 2025 मध्ये जोरदार कमाई केली आहे. कमाईचे सर्व रेकॉर्ड मोडल्याचे आपण पाहिले. या जोरदार यशानंतर रणवीर सिंहचा धुरंधर २ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. रणवीर सिंगला अनेक वर्षांपासून त्याच्या पिढीतील सर्वोत्तम अभिनेत्यांमध्ये गणलं जातं. त्याचं कौतुक केवळ प्रेक्षकच नाही, तर त्याचे सह-कलाकार आणि इंडस्ट्रीतील लोकही मनमोकळेपणाने करत असतात. त्याची प्रचंड ऊर्जा, प्रामाणिकपणा आणि प्रत्येक भूमिकेत पूर्णपणे झोकून देण्याची क्षमता त्याला इतरांपेक्षा वेगळं ठरवते. याच पार्श्वभूमीवर धुरंधर या चित्रपटातील लोकप्रिय गाणं ‘शरारत’ मध्ये झळकलेली अभिनेत्री आयशा खान हिनेही रणवीर सिंगचं भरभरून कौतुक केलं आहे.

अलीकडे दिलेल्या एका मुलाखतीत आयशा खानने रणवीर सिंगबद्दलचा आपला आदर आणि त्याच्या कामाबद्दलची मनापासूनची प्रशंसा व्यक्त केली. ती म्हणाली,

“मला रणवीर सिंग अभिनेता म्हणून खूप आवडतो. मला वाटतं, त्याला पडद्यावर पाहणं म्हणजे खरंच अत्यंत सुंदर अनुभव आहे. मी त्याचे जवळजवळ सगळे चित्रपट पाहिले आहेत— लेडीज व्हर्सेस रिकी बहल, ज्यामध्ये तो मला फार आवडला; बँड बाजा बारात, गली बॉय, दिल धडकने दो, बाजीराव मस्तानी… प्रत्येक चित्रपटात असं वाटतं की तो खरोखरच तोच व्यक्तिरेखा बनून जातो. मला त्याला स्क्रीनवर पाहणं खूप आवडतं, तो खूपच गोड वाटतो. मनापासून इच्छा आहे की कधीतरी आम्हाला एकत्र चित्रपटात काम करण्याची संधी मिळावी.”

आयशाचे हे शब्द त्याच गोष्टीची पुनरुक्ती करतात, जी रणवीर सिंगसोबत काम केलेले अनेक कलाकार आणि दिग्दर्शक वारंवार सांगतात. रणवीर प्रत्येक भूमिकेत पूर्णपणे बुडून जातो आणि पडद्यावर अत्यंत प्रामाणिकपणे सादर होतो. मग तो रंगेल ठग असो, रस्त्यावरून उगवलेला रॅपर, गोंधळलेला श्रीमंत वारसदार असो किंवा एखादा ऐतिहासिक योद्धा—रणवीरच्या अभिनयात अभिनेता आणि भूमिका यांच्यातील अंतर जवळजवळ नाहीसं होतं. हीच त्याची सर्वात मोठी ओळख आणि ताकद बनली आहे.

रणवीर सिंह पडद्यावर जितका प्रभावी, तितकाच रणवीर सिंग ऑफ-स्क्रीनही आपल्या साधेपणा आणि आपुलकीसाठी ओळखला जातो. इंडस्ट्रीतील अनेक जण त्याचं वर्णन नम्र, सन्मान देणारा आणि सेटवर प्रत्येकाशी सहज नातं जोडणारा कलाकार असं करतात. सुपरस्टार असूनही सिनेमाविषयीची त्याची आवड, मेहनत आणि प्रामाणिकपणा आजही तितकाच ठाम असल्याचं दिसून येतं.

‘आई होण्यासाठी लग्नाची गरज नाही, कोणाचे पण स्पर्म…, ‘राखी सावंतला व्हायचंय आई, इच्छा व्यक्त करत म्हणाली…

वर्क फ्रंटकडे पाहिलं तर रणवीर सिंगचा दबदबा सातत्याने वाढताना दिसतो. ‘धुरंधर’ चित्रपटामुळे त्याने अनेक बॉक्स ऑफिस विक्रम मोडले असून, सध्याच्या काळातील तो बॉक्स ऑफिस सम्राट असल्याचं त्याने सिद्ध केलं आहे. आता ‘धुरंधर: द रिव्हेंज’ या सिक्वेलबाबत इंडस्ट्रीत प्रचंड उत्सुकता आहे. हा चित्रपटही पहिल्या भागासारखाच इतिहास रचतो का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

३०,००० लोकांच्या गर्दीत हरवलं मुलं, Sonu Nigamने लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान केलं असं काही की चकीत झाले चाहते; पाहा Video

Web Title: An extremely beautiful experience ayesha khan praises ranveer singhs transformative acting

Published On: Feb 10, 2026 | 06:14 PM

