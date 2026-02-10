Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'आई होण्यासाठी लग्नाची गरज नाही, कोणाचे पण स्पर्म…, 'राखी सावंतला व्हायचंय आई, इच्छा व्यक्त करत म्हणाली…

राखी सावंत नेहमी तिच्या वक्तव्यांमुळे चर्चेत असते, तिचे एक वक्तव्य सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.यात तिने आई होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे

Updated On: Feb 10, 2026 | 05:24 PM
मनोरंजन क्षेत्रातील सर्वात लोकप्रिय सेलिब्रिटींपैकी एक असलेली राखी सावंत तिच्या विधानांनी नेहमीच चर्चेत असते. शिवाय, ती अनेकदा सार्वजनिक ठिकाणी अनोखे कपडे घालते आणि तिचे व्हिडिओ अनेकदा व्हायरल होतात. तिची विधाने सोशल मीडियावर लवकरच चर्चेचा विषय बनतात. आता, राखी सावंतने आई होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. तिने असेही म्हटले की आई होण्यासाठी लग्न आवश्यक नाही. तिने असेही म्हटले की ती सरोगेटसाठी कोणाच्याही शुक्राणूंचा वापर करू शकते. तिचा असा विश्वास आहे की ती सलमान खान वगळता कोणत्याही अभिनेत्याचे शुक्राणू वापरू शकते.

राखी सावंतने नुकतीच “बिग बॉस मराठी ६” मध्ये वाईल्ड कार्ड स्पर्धक म्हणून प्रवेश केला. यापूर्वी तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर उघडपणे बोलले आहे. तिच्या धर्माबद्दल बोलताना राखी सावंत म्हणाली, “मी हिंदू, ख्रिश्चन आणि इस्लामी होते. कोणत्याही धर्मात काहीही चूक नाही. माझ्या आईने मला जन्म दिला आणि माझे स्वतःचे जीवन आहे. माझे नाते देवाशी आहे. लोक बॉयफ्रेंड, दागिने आणि पैसा शोधतात. मी देव शोधते, मला कोणताही धर्म स्वीकारावा लागला तरी.” मुस्लिम होण्याबद्दल विचारले असता राखी सावंत म्हणाली, “ही माझी निवड आहे; कोणीही मला जबरदस्ती करायला येत नाही.” राखी सावंतने हिंदू धर्म सोडणार की त्याचे पालन करत राहणार याचे उत्तर दिले नाही.

राखी सावंतला आई होण्याच्या तिच्या प्लॅनबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा तिने उत्तर दिले, आई होण्यासाठी लग्न आवश्यक नाही. सरोगसीसाठी तुम्ही कोणाचेही स्पर्म वापरू शकता. मी सलमान खान वगळता कोणत्याही अभिनेत्याचे स्पर्म वापरू शकते.” ती पुढे म्हणाली, “मला माझ्यावर बायोपिक बनवायचा आहे. मला आलिया भट्टने तो बनवावा असे वाटते आणि जर तिने तसे केले नाही तर विद्या बालनने. जर तिनेही केले नाही तर मी स्वतः ते करेन.” ती पुढे म्हणाली, “माझ्या एक्स प्रेयसीने आठ महिने तुरुंगात घालवले आणि त्याने मलाही तुरुंगात ठेवण्यासाठी माझ्या मागे पोलिस आणि वकील पाठवले. मी साडेतीन वर्षे दुबईत राहिले आणि माझे बॉलिवूड करिअर संपले. मी साडेतीन वर्षे बॉलिवूडमध्ये काम केले नाही, पण मी दुबईत खूप पैसे कमवले.”

Published On: Feb 10, 2026 | 05:24 PM

Feb 10, 2026 | 05:24 PM
