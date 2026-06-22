‘महाभारत’मधील कुंतीचं सीक्रेट मॅरेज! दीड वर्षांनंतर पतीची झलक दाखवत केला खुलासा

टीव्ही अभिनेत्री शफाक नाझने तिच्या आयुष्याबद्दल एक मोठा खुलासा करून चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले आहे. तिने इंस्टाग्रामवर खुलासा केला की, तिचे लग्न होऊन दीड वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे आणि तिने तिचा पती, झीशान, याची सर्वांना ओळख करून दिली. त्यांच्या लग्नाचे अनेक फोटो शेअर करत शफाकने सांगितले की, त्यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी गुपचूप लग्न केले. अभिनेत्रीने हे देखील उघड केले की, तिने ही बातमी आतापर्यंत गुप्त ठेवली होती कारण तिला तिच्या आयुष्यातील हा खास क्षण लोकांच्या नजरेपासून दूर राहून अनुभवायचा होता.
२१ जून रोजी, शफाक नाझने तिचा पती झीशानसोबतचे प्रेमळ फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केले. फोटोंमध्ये, अभिनेत्री लाल टॉप आणि पांढऱ्या ट्राउझर्समध्ये खूप सुंदर दिसत आहे, तर झीशानने नेव्ही-ब्लू शर्ट आणि जीन्स घातली आहे. हे जोडपे मस्कतच्या समुद्रकिनाऱ्यावर हातात हात घालून फिरताना आणि पोज देताना दिसत आहे. एका फोटोमध्ये, दोघे एकमेकांना प्रेमाने मिठी मारताना दिसत आहेत आणि शफाकने ‘झी’ आणि ‘शफाक’ अशी त्यांची नावे लिहिलेले एक ब्रेसलेटही दाखवले. उर्वरित फोटोंमध्ये, हे जोडपे रोमँटिक पोज देताना आणि एकत्र चांगला वेळ घालवताना दिसत आहे.
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फोटोंसोबतच, तिने शेअर केले की तिने २०२४ मध्ये झीशानशी लग्न केले आहे आणि ती तिच्या आयुष्यातील सर्वात आनंदी टप्प्याचा आनंद घेत आहे. तिने लिहिले, “मी ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माझ्या आयुष्याच्या प्रेमाशी लग्न केले आणि गेल्या दीड वर्षापासून मी माझ्या आयुष्यातील सर्वात आनंदी टप्प्याचा अनुभव घेत आहे. भेटा माझ्या पतीला, झीशानला.” ही घोषणा चाहत्यांसाठी आणि इंडस्ट्रीतील सहकाऱ्यांसाठी एक धक्काच होता. अनेक लोकांनी कमेंट्स सेक्शनमध्ये या जोडप्याचे अभिनंदन केले आणि त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
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शफाकचा पती, झीशान कोण आहे?
शफाक नाझचा पती, झीशान, मस्कतस्थित एक व्यावसायिक आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, तिने झीशानसोबतचे फोटो शेअर केले होते, परंतु त्याची ओळख उघड केली नव्हती. कॅप्शनमध्ये, तिने त्याला प्रेमाने तिचे “घर” म्हटले होते. झीशानला लोकांसमोर आणण्यापूर्वी, तिने सुट्ट्या आणि विशेष प्रसंगी त्याच्यासोबतचे अनेक फोटो पोस्ट केले होते.
विशेष म्हणजे, शफाक आणि झीशानचा वैवाहिक प्रवास सोपा नव्हता. २०२३ मध्ये, अभिनेत्रीने खुलासा केला होता की त्यांच्या कुटुंबांमधील गैरसमजांमुळे त्यांचे लग्न रद्द झाले होते, पण ते एकत्र राहिले. त्यावेळी तिने सांगितले होते की, लग्न सध्या होत नाहीये, पण ते एकत्र असून लग्नासाठी योग्य वेळेची वाट पाहत आहेत.