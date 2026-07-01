Deool Band 2 : सिनेमाच्या यशामुळे कौतुकाचे वारे! प्रसाद ओक म्हणाला “प्रवीण आमच्या पिढीतला एकमेव दिग्दर्शक ज्याने…”

खास प्रवीण तरडेसाठी प्रसाद ओक लाईव्ह आला होता. तसेच या सिनेमामध्ये स्वतः प्रसाद ओकचा खारीचा वाटा आहे. शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये प्रसाद म्हणतो की, “आमचा सिनेमा ‘देऊळबंद 2’ ने 100 कोटींचा टप्पा गाठला आहे. या गोष्टीचा आम्हाला प्रचंड अभिमान आहे. अगदी जगभरातून सिनेमाला गेल्या 40 दिवसांपासून भरभरून प्रतिसाद मिळतोय.” देऊळबंद 2 सिनेमासह प्रसादने मराठी सिनेविश्वातील हल्लीच प्रदर्शित झालेल्या इतर सिनेमांचेही आवर्जून कौतुक केले आहे. तो म्हणतो की, “गेल्या काही दिवसांपासून मराठी सिनेमांना सुखाचे दिवस आले आहेत. हल्लीच राजा शिवाजी सिनेमाने 130 कोटींचा टप्पा गाठला. ‘तुंबाडची मंजुळा’ सिनेमाही उत्तम चालला आहे. ‘घबाडकुंड’ सिनेमालाही चांगलं यश मिळालं आहे.”
या संपूर्ण लाईव्हमध्ये प्रसादने देऊळ बंद 2 सिनेमाचे दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांचे आवर्जून कौतुक केले आहे. प्रसाद म्हणतो की, “आजपर्यंत या माणसाला सरस्वती आणि लक्ष्मी दोघी प्रसन्न होत्या. परंतु, आता स्वामीही त्याच्या पाठीशी आहेत. त्यामुळे आमच्या प्रवीणला आता कसलीही चिंता नाहीये. आमचा विश्वास आहे की आता पुढची किमान 50 वर्षे तरी प्रवीण काही मागे वळून पाहणार नाही.” सिनेमाविषयी सांगताना प्रसाद सांगतो की, “मी स्वतः या सिनेमाचा भाग आहे त्यामुळे सिनेमा तयार होताना मी पाहिला आहे. पावसात झालेलं नुकसान आणि बऱ्याच हालापष्टेतून, ज्याप्रकारे प्रवीणने हा सिनेमा उभा केला आहे, ते खरंच कौतुकास्पद आहे.”
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सगळ्यात विशेष म्हणजे, प्रसाद म्हणतो की, “प्रवीण आमच्या पिढीतला एकमेव दिग्दर्शक आहे ज्याने एका मागोमाग एक हिट चित्रपट दिले आहेत. देऊळबंद, मुळशी पॅटर्न, धर्मवीर, सरसेनापती हंबीराव, धर्मवीर 2 आणि आता देऊळबंद 2! मी स्वतः धर्मवीर, धर्मवीर 2 आणि देऊळबंद 2 या सिनेमाच्या माध्यमातून त्याला काम करताना पाहिले आहे. त्याच्या कामाची निष्ठा पहिली आहे.”
या पोस्ट खाली सिनेमाचा दिग्दर्शक प्रवीण तरडेने “वा वा वा वा मित्रा काय सुंदर बोललायेस! अगदी तुझ्या स्वभावानुसार.” अशी कमेंट केली आहे.