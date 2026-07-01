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Deool Band 2 : सिनेमाच्या यशामुळे कौतुकाचे वारे! प्रसाद ओक म्हणाला “प्रवीण आमच्या पिढीतला एकमेव दिग्दर्शक ज्याने…”

Updated On: Jul 01, 2026 | 03:46 PM IST
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सारांश

देऊळबंद 2 सिनेमाने 100 कोटींचा टप्पा पार करत मराठी चित्रपटसृष्टीत इतिहास रचला आहे. या यशानिमित्त अभिनेता-दिग्दर्शक प्रसाद ओकने प्रवीण तरडेचे मनापासून कौतुक केले. "स्वामींचा आशीर्वाद असल्याने प्रवीण पुढची 50 वर्षे मागे वळून पाहणार नाही," असे तो म्हणाला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • सिनेप्रेक्षकांचे विशेष प्रतिसाद लाभले आहे.
  • ‘घबाडकुंड’ सिनेमालाही चांगलं यश मिळालं आहे.
  • अगदी तुझ्या स्वभावानुसार.” अशी कमेंट केली आहे.
देऊळ बंद 2 सिनेमाने इतिहास रचला आहे. 100 कोटींच्या क्लबमध्ये एंट्री करणारा तिसरा मराठी सिनेमा म्हणून ‘देऊळबंद 2’ सिनेमाचे नाव सुवर्णाक्षरात नमूद झाले आहे. 9 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेला हा सिनेमा 100 कोटींचा आकडा पार करतो, ही काही सोप्पी गोष्ट नव्हे. दिग्दर्शक प्रवीण तरडे आणि संपूर्ण ‘देऊळबंद 2’ सिनेमाच्या टीमचे कौतुक केले जात आहेत. मराठी सिनेविश्वातील विविध कलाकारांनी तसेच दिग्दशकांनी प्रवीण तरडे आणि त्याच्या टीमसाठी विशेष पोस्ट केल्या आहेत. या पोस्ट सध्या चर्चेत आहेत. यामध्ये अभिनेता व दिग्दर्शक प्रसाद ओकने शेअर केलेल्या पोस्टला सिनेप्रेक्षकांचे विशेष प्रतिसाद लाभले आहे.

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खास प्रवीण तरडेसाठी प्रसाद ओक लाईव्ह आला होता. तसेच या सिनेमामध्ये स्वतः प्रसाद ओकचा खारीचा वाटा आहे. शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये प्रसाद म्हणतो की, “आमचा सिनेमा ‘देऊळबंद 2’ ने 100 कोटींचा टप्पा गाठला आहे. या गोष्टीचा आम्हाला प्रचंड अभिमान आहे. अगदी जगभरातून सिनेमाला गेल्या 40 दिवसांपासून भरभरून प्रतिसाद मिळतोय.” देऊळबंद 2 सिनेमासह प्रसादने मराठी सिनेविश्वातील हल्लीच प्रदर्शित झालेल्या इतर सिनेमांचेही आवर्जून कौतुक केले आहे. तो म्हणतो की, “गेल्या काही दिवसांपासून मराठी सिनेमांना सुखाचे दिवस आले आहेत. हल्लीच राजा शिवाजी सिनेमाने 130 कोटींचा टप्पा गाठला. ‘तुंबाडची मंजुळा’ सिनेमाही उत्तम चालला आहे. ‘घबाडकुंड’ सिनेमालाही चांगलं यश मिळालं आहे.”

या संपूर्ण लाईव्हमध्ये प्रसादने देऊळ बंद 2 सिनेमाचे दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांचे आवर्जून कौतुक केले आहे. प्रसाद म्हणतो की, “आजपर्यंत या माणसाला सरस्वती आणि लक्ष्मी दोघी प्रसन्न होत्या. परंतु, आता स्वामीही त्याच्या पाठीशी आहेत. त्यामुळे आमच्या प्रवीणला आता कसलीही चिंता नाहीये. आमचा विश्वास आहे की आता पुढची किमान 50 वर्षे तरी प्रवीण काही मागे वळून पाहणार नाही.” सिनेमाविषयी सांगताना प्रसाद सांगतो की, “मी स्वतः या सिनेमाचा भाग आहे त्यामुळे सिनेमा तयार होताना मी पाहिला आहे. पावसात झालेलं नुकसान आणि बऱ्याच हालापष्टेतून, ज्याप्रकारे प्रवीणने हा सिनेमा उभा केला आहे, ते खरंच कौतुकास्पद आहे.”

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सगळ्यात विशेष म्हणजे, प्रसाद म्हणतो की, “प्रवीण आमच्या पिढीतला एकमेव दिग्दर्शक आहे ज्याने एका मागोमाग एक हिट चित्रपट दिले आहेत. देऊळबंद, मुळशी पॅटर्न, धर्मवीर, सरसेनापती हंबीराव, धर्मवीर 2 आणि आता देऊळबंद 2! मी स्वतः धर्मवीर, धर्मवीर 2 आणि देऊळबंद 2 या सिनेमाच्या माध्यमातून त्याला काम करताना पाहिले आहे. त्याच्या कामाची निष्ठा पहिली आहे.”

या पोस्ट खाली सिनेमाचा दिग्दर्शक प्रवीण तरडेने “वा वा वा वा मित्रा काय सुंदर बोललायेस! अगदी तुझ्या स्वभावानुसार.” अशी कमेंट केली आहे.

Web Title: Deool band 2 prasad oak praised pravin tarde post

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Published On: Jul 01, 2026 | 03:46 PM

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