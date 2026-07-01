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Toxic: ‘टॉक्सिक’मधील अभिनेत्रींचे फर्स्ट लूक पोस्टर रिलीज; नयनतारा, कियारासह स्टारकास्टचा दमदार अंदाज

Updated On: Jul 01, 2026 | 01:30 PM IST
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सारांश

यशच्या 'टॉक्सिक: अ फेरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' चित्रपटातील नयनतारा, कियारा अडवाणी, हुमा कुरेशी, रुक्मिणी वसंत आणि तारा सुतारिया यांच्या फर्स्ट लूक पोस्टर्सने चाहत्यांची उत्सुकता वाढवली आहे.

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

दाक्षिणात्य सुपरस्टार यशच्या बहुप्रतीक्षित ‘टॉक्सिक: अ फेरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ या चित्रपटाची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. दरम्यान, चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी आज एक खास झलक आणि प्रमुख अभिनेत्रींचे फर्स्ट लूक पोस्टर्स सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. या झलकमधील सर्व कलाकारांचे वेगळे आणि दमदार अवतार चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.

व्हिडिओची सुरुवात एका इशाऱ्याने होते – “पालकांनो, आजी-आजोबांनो आणि पणजोबांनो… आपल्या मुलांना दूर ठेवा.” त्यानंतर प्रत्येक पात्राची झलक दाखवण्यात आली असून, प्रत्येक कलाकाराचा लूक चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढवतो.

कियारा अडवाणीचा ग्लॅमरस अवतार

या चित्रपटात कियारा अडवाणी ‘नादिया’ ही भूमिका साकारत आहे. समुद्रकिनाऱ्यावरील तिचा स्टायलिश आणि ग्लॅमरस लूक या खास झलकमध्ये पाहायला मिळतो.

नयनतारा ॲक्शन मोडमध्ये

नयनतारा चित्रपटात ‘गंगा’ ही भूमिका साकारत असून ती यशच्या बहिणीच्या भूमिकेत दिसणार आहे. विशेष झलकमध्ये ती बाईकवरून दमदार ॲक्शन करताना दिसते.

खलनायिकेच्या भूमिकेत हुमा कुरेशी

हुमा कुरेशी या चित्रपटात ‘एलिझाबेथ’ची भूमिका साकारत आहे. काळ्या रंगाच्या स्टायलिश पोशाखातील तिचा प्रभावी लूक आणि खलनायिकेचा अंदाज चाहत्यांना विशेष पसंत पडत आहे.

रुक्मिणी वसंतचा दमदार अंदाज

दाक्षिणात्य अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत ‘मेलिसा’च्या भूमिकेत दिसणार आहे. विशेष झलकमध्ये ती ॲक्शन करताना आणि एका दृश्यात बंदूक रोखताना दिसते.

तारा सुतारियाचा स्टायलिश लूक

तारा सुतारिया चित्रपटात ‘रेबेका’ ही भूमिका साकारत आहे. काळ्या रंगाच्या ड्रेसमधील तिचा ग्लॅमरस आणि एलिगंट अंदाज या झलकमध्ये पाहायला मिळतो.

यशची दुहेरी भूमिका

चित्रपटात यश ‘राया’ हे पात्र साकारत असून, तो वडील आणि मुलगा अशा दुहेरी भूमिकेत झळकणार आहे. पाच प्रमुख अभिनेत्रींसह साकारलेल्या या चित्रपटाची खास झलक पाहिल्यानंतर चाहत्यांमध्ये चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

‘टॉक्सिक: अ फेरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ हा चित्रपट भव्य ॲक्शन, दमदार स्टारकास्ट आणि वेगळ्या कथानकामुळे वर्षातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे.

 

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काय आहे “टॉक्सिक” ची कथा?
“टॉक्सिक” हे १९४० आणि १९७० च्या दशकात गोवा शहरावर केंद्रित आहे. यशचे पात्र, राया, भीती, शक्ती आणि साम्राज्य निर्माण करण्याच्या इच्छेने प्रेरित आहे. पुढे लिहिले आहे की, “प्रत्येक कृतीचा एक परिणाम असतो. ताकद कोणी देत नाही, ती हिसकावून घ्यावी लागते आणि त्यासाठी नेहमीच एक किंमत मोजावी लागते. जसजसे तस्करीचे मार्ग युद्धभूमीत रूपांतरित होतात, तसतशी निष्ठा संशयात बदलते आणि भीतीचे सावटच जगण्याचा आधार बनते. अखेरीस, त्याचे निर्णयच त्या परिणामांपेक्षा अधिक शक्तिशाली ठरतात.”

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टॉक्सिकचे बजेट आणि कलाकारांची माहिती

‘टॉक्सिक’ हा एक पीरियड ॲक्शन थ्रिलर आहे जो गीतू मोहनदास यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केला आहे. यश व्यतिरिक्त, या चित्रपटात कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया आणि रुक्मिणी वसंत यांच्या भूमिका आहेत. अक्षय ओबेरॉय, सुदेव नायर, अमित तिवारी आणि इतर अनेक कलाकार देखील या चित्रपटाचा भाग आहेत. बजेटबद्दल बोलायचे झाले तर, “टॉक्सिक” चित्रपटाचे अंदाजे बजेट ₹६०० कोटी असण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ बॉक्स ऑफिसवर कमाई करण्यासाठी त्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील.

Web Title: Toxic first look posters of the films leading ladies unveiled nayanthara kiara advani and star cast impress with powerful avatars

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Published On: Jul 01, 2026 | 01:30 PM

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