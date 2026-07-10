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Rajesh Sharma Health Update : किडा नाही तर ‘या’ कारणामुळे अभिनेत्याची खालावली होती तब्येत!

Updated On: Jul 10, 2026 | 04:02 PM IST
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सारांश

अभिनेते राजेश शर्मा यांच्या प्रकृतीबाबत पसरलेल्या अफवांवर प्रभासच्या 'फौजी' चित्रपटाच्या निर्मिती टीमने स्पष्टीकरण दिले आहे. शूटिंगदरम्यान त्यांची प्रकृती बिघडल्याचा किंवा कीटक चावल्याचा दावा टीमने फेटाळून लावला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • फौजी सिनेमाच्या टीमने राजेश शर्मा यांच्या संबंधित काही दावांना फेटाळले आहे.
  • तब्येतीविषयी माहिती पडताच सिनेमाच्या टीमने राजेश यांच्या कुटुंबाशी संपर्क साधण्याचा लाख प्रयत्न केला.
  • सिनेसृष्टीतून अनेक कलाकारांनी चिंता व्यक्त केली.
विविध हिंदी सिनेमातून तसेच दाक्षिणात्य सिनेमातून नावारूपास आलेले अभिनेते राजेश शर्मा गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णालयात ऍडमिट होते. त्यांच्या आरोग्यासंबंधित असा दावा करण्यात आला होता की प्रभासचा आगामी सिनेमा ‘फौजी’ च्या शूटिंगदरम्यान अभिनेत्याला कीटक चावला. त्यानंतर त्याच्या प्रकृतीमध्ये बिघाड होण्यास सुरुवात झाली. परिणामी, रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी राजेश यांना Not Out Of Danger घोषित केले होते. अशामध्ये फौजी सिनेमाच्या टीमने राजेश शर्मा यांच्या संबंधित काही दावांना फेटाळले आहे.

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फौजी सिनेमाच्या टीमचे म्हणणे आहे की सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान अभिनेते राजेश शर्मा यांच्या प्रकृतीत कोणताही बिघाड झाला नव्हता. अशी कोणतीही बातमी आमच्या प्रोडक्शनच्या एकाही माणसाच्या कानावर आली नव्हती. मुळात, राजेश आठवड्याभरापूर्वीच आपल्या वाटणीचे शूटिंग पूर्ण करून घराकडे निघाले होते. त्यांच्या तब्येतीविषयी माहिती पडताच सिनेमाच्या टीमने राजेश यांच्या कुटुंबाशी संपर्क साधण्याचा लाख प्रयत्न केला. परंतु, तिथून काहीच प्रतिक्रिया मिळाली नाही.

अशामध्ये राजेश शर्मा यांच्या PA ने सत्यस्थिती समजावून सांगितली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “राजेश यांना मधुमेहामुळे त्रास झाला होता. त्यांची प्रकृती गंभीर झाली होती. परंतु, त्यांच्या प्रकृतीत आता सुधार झाला असून त्यांना लवकरच रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळेल.”

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सिनेक्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आली चिंता!

अभिनेते राजेश शर्मा यांच्या प्रकृतीमध्ये बिघाड झाल्याचे माहिती पडताच सिनेसृष्टीतून अनेक कलाकारांनी चिंता व्यक्त केली. अक्षय कुमारने खास पोस्ट लिहीत शेअर केले की, “माझ्या मित्राला कीटक चावला आणि त्याने त्याची प्रकृती गंभीर झाली. पण शंकराच्या आशीर्वादाने तो लवकर ठीक होईल. मित्रा राजेश! लवकर बरा हो रे… अजून आपल्याला सोबत खूप हसायचं आहे.”

Web Title: Reason behind deterioration of health of bollywood actor rajesh sharma

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Published On: Jul 10, 2026 | 04:02 PM

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