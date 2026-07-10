Jyeshtha Amavasya 2026: ज्येष्ठ अमावस्येला ‘या’ राशींच्या लोकांनी राहावे सावध; आर्थिक आणि आरोग्यविषयक आव्हानांची शक्यता

ज्येष्ठ अमावस्या मंगळवार, १४ जुलै रोजी आहे. पंचांगानुसार, ज्येष्ठ अमावस्येची सुरुवात सोमवार, १३ जुलै रोजी सायंकाळी ६:४९ वाजता होत आहे आणि मंगळवार, १४ जुलै रोजी दुपारी ३:१२ वाजता अमावस्या संपणार आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार अमावस्येच्या दिवशी नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव अधिक असतो, त्यामुळे लोकांनी सावधगिरी बाळगावी. ज्येष्ठ अमावस्येच्या दिवशी या राशींच्या लोकांनी आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी. तसेच त्यांना आर्थिक नुकसान आणि करिअरमधील अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. ज्येष्ठ अमावस्येला कोणत्या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या लोकांनी ज्येष्ठ अमावस्येच्या दिवशी मालमत्ता किंवा इतर गुंतवणुकी टाळाव्यात. दुसऱ्याच्या विश्वासावर गुंतवणूक केल्यास आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. गुंतवणूक करण्यापूर्वी सर्व तपशिलांची माहिती घ्या. या दिवशी तुम्हाला मानसिक तणाव जाणवू शकतो, त्यामुळे स्वतःला शांत करण्यासाठी योग, ध्यान आणि इतर तंत्रांचा सराव करा. तुमच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घ्या. करिअरच्या नवीन संधी निर्माण होतील, पण तुमचा निष्काळजीपणा तुम्हाला महागात पडू शकतो.
ज्येष्ठ अमावस्येच्या दिवशी मिथुन राशीच्या लोकांना कौटुंबिक वादांना सामोरे जावे लागू शकते. तुमच्यावर खोटे आरोप होऊ शकतात किंवा क्षुल्लक बाबींवरून मतभेद होऊ शकतात. यामुळे तुमचे नातेसंबंध बिघडू शकतात. अशा परिस्थितीत, क्षुल्लक गोष्टीचे मोठे भांडण न करणेच उत्तम. शांतता टिकवण्यासाठी तुम्ही काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू शकता. तुम्हाला अशक्तपणा जाणवू शकतो आणि तुमचे आरोग्य थोडे कमजोर असू शकते. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि मानसिकदृष्ट्या खंबीर राहा.
ज्येष्ठ अमावस्येच्या दिवशी सिंह राशींच्या लोकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. त्यामुळे, आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगा. पैशांची बचत करा, अन्यथा अनावश्यक खर्चामुळे तुमच्या बँक खात्यातील शिल्लक कमी होऊ शकते. तुम्हाला अचानक पैसे उधार घेण्याची गरज भासू शकते किंवा तुम्ही कर्जात अडकू शकता. कामाच्या ठिकाणी कामाचा ताण वाढून तणाव निर्माण होऊ शकतो. तुमच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घ्या.
ज्येष्ठ अमावस्येच्या दिवशी कन्या राशीच्या व्यक्तींच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. तुम्हाला क्षुल्लक गोष्टींवरून राग येऊ शकतो, तुमचा मूड खराब होऊ शकतो आणि रक्तदाब वाढू शकतो. जास्त विचार करणे टाळा.तुमचे पैसे बुडू शकतात. फसवणुकीपासून सावध रहा. आपले मन शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला गुंतवणुकीची संधी मिळू शकते, परंतु ती मालमत्ता योग्य असल्याची खात्री करून घ्या.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्येष्ठ अमावस्या मंगळवार, 14 जुलै रोजी आहे
Ans: ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, ग्रह-नक्षत्रांच्या स्थितीमुळे काही राशींना आर्थिक, आरोग्यविषयक किंवा व्यावसायिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
Ans: ज्येष्ठ अमावस्येला वृषभ, मिथुन, सिंह आणि कन्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे