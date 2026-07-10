शुक्रवार, 10 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Akshara Haasan And Satyajeet Dubeys Unique Love Story Simulacra Brings A Gripping Sci Fi Thriller With A Futuristic Romance

Simulacra movie: आठवणी बदलल्या तर प्रेम टिकेल का? ‘सिम्युलाक्रा’मधून उलगडणार भविष्यकालीन प्रेमकथा

Updated On: Jul 10, 2026 | 03:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

पंकज सावंत दिग्दर्शित 'सिम्युलाक्रा' या हाय-कॉन्सेप्ट साय-फाय चित्रपटात अक्षरा हासन आणि सत्यजीत दुबे मुख्य भूमिकेत झळकणार आहेत. न्यूरल मेमरी, AI आणि प्रेमाची अनोखी कथा सांगणारा हा चित्रपट १७ जुलैला Waves OTT वर प्रदर्शित होणार आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतीय मनोरंजनविश्वात विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि भावनांचा अनोखा संगम घेऊन ‘सिम्युलाक्रा’ हा नवा फीचर चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. फिलोसिआ फिल्म्सने या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाची अधिकृत घोषणा केली असून, हा चित्रपट १७ जुलै रोजी वेव्ह्ज ओटीटीवर प्रदर्शित होणार आहे.

निकटच्या भविष्यावर आधारित असलेल्या या साय-फाय थ्रिलरमध्ये मानवी जीवन न्यूरल ब्रेन चिप्सद्वारे नियंत्रित केले जाते. या जगात लोकांना त्यांच्या आठवणी बदलण्याची, पुन्हा लिहिण्याची किंवा पूर्णपणे पुसून टाकण्याची क्षमता मिळते. अशा भविष्यकालीन संकल्पनेवर आधारित ही कथा प्रेक्षकांना वास्तव आणि आभासी जगाच्या सीमारेषेवर घेऊन जाते.

चित्रपटात सत्यजीत दुबे ‘नयन’ आणि अक्षरा हासन ‘निवी’च्या भूमिकेत दिसणार आहेत. नयनचा दावा असतो की त्याचे आणि निवीचे पूर्वी अतिशय जवळचे नाते होते. त्यासाठी तो आपल्या न्यूरल मेमरी वॉल्टमधील छायाचित्रे पुरावा म्हणून दाखवतो. मात्र निवीच्या आठवणीत त्याचं अस्तित्वच नसतं. तिचं मेमरी वॉल्ट पूर्णपणे रिकामं असतं. त्यानंतर दोघे त्यांच्या भूतकाळाचा शोध घेत असताना प्रेम, आठवणी आणि सत्य याभोवती फिरणारा थरार उलगडत जातो.

चित्रपटाचे लेखक आणि दिग्दर्शक पंकज सावंत म्हणाले, “आजच्या हायपर-रिअल जगात सत्य आणि भ्रम यातील फरक ओळखणं अधिकाधिक कठीण होत चाललं आहे. जर आपल्या आठवणींवरही विश्वास ठेवता आला नाही, तर सत्य शोधायचं कसं? ‘सिम्युलाक्रा’ ही केवळ तंत्रज्ञानाची कथा नाही, तर मानवी नातेसंबंध, प्रेम आणि वास्तवाच्या अर्थाचा शोध घेणारा चित्रपट आहे.”


Bhootam Bhayyam Movie: ‘भूतम भयम्’मधील ‘जठाई’चा पहिला लूक प्रदर्शित; पोस्टरमध्ये लपली आहे मराठीतील लोकप्रिय अभिनेत्री; ओळखलंत का?

अभिनेत्री अक्षरा हासन म्हणाल्या, “निवी ही मी साकारलेल्या सर्वात वेगळ्या व्यक्तिरेखांपैकी एक आहे. या भूमिकेमुळे मला अभिनेत्री म्हणून स्वतःची नवी बाजू शोधता आली. भावनांच्या अनेक छटा अनुभवण्याची संधी या चित्रपटाने दिली.”

तर अभिनेता सत्यजीत दुबे म्हणाला, “‘सिम्युलाक्रा’ची कथा मला सुरुवातीपासूनच आकर्षित करणारी होती. एआयच्या युगात वास्तव, ओळख आणि नातेसंबंध यांच्यातील धूसर होत चाललेल्या सीमांचा हा चित्रपट अत्यंत समर्पकपणे वेध घेतो.”

Marathi Serial : पहिल्या पावसात रंगणार केदार-तारिणीचा रोमँटिक क्षण, शिवानी सोनारने सांगितला शूटिंगचा खास किस्सा

जागतिक दर्जाच्या साय-फाय संकल्पनांना भारतीय भावविश्वाशी जोडणारा ‘सिम्युलाक्रा’ हा चित्रपट आधुनिक प्रेक्षकांसाठी एक वेगळा सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार आहे. विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मानवी भावनांचा संगम असलेला हा चित्रपट १७ जुलैपासून वेव्ह्ज ओटीटीवर स्ट्रीम होणार आहे.

Web Title: Akshara haasan and satyajeet dubeys unique love story simulacra brings a gripping sci fi thriller with a futuristic romance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 10, 2026 | 03:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Marathi Serial : पहिल्या पावसात रंगणार केदार-तारिणीचा रोमँटिक क्षण, शिवानी सोनारने सांगितला शूटिंगचा खास किस्सा
1

Marathi Serial : पहिल्या पावसात रंगणार केदार-तारिणीचा रोमँटिक क्षण, शिवानी सोनारने सांगितला शूटिंगचा खास किस्सा

Bhootam Bhayyam Movie: ‘भूतम भयम्’मधील ‘जठाई’चा पहिला लूक प्रदर्शित; पोस्टरमध्ये लपली आहे मराठीतील लोकप्रिय अभिनेत्री; ओळखलंत का?
2

Bhootam Bhayyam Movie: ‘भूतम भयम्’मधील ‘जठाई’चा पहिला लूक प्रदर्शित; पोस्टरमध्ये लपली आहे मराठीतील लोकप्रिय अभिनेत्री; ओळखलंत का?

Aamchya Ladkya Naik Bai Serial: ऐश्वर्या नारकर यांच्या नव्या मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक भडकले; ‘आई कुठे काय करते’शी केली तुलना
3

Aamchya Ladkya Naik Bai Serial: ऐश्वर्या नारकर यांच्या नव्या मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक भडकले; ‘आई कुठे काय करते’शी केली तुलना

‘Lock Upp 2’साठी फराह खान आणि रितेश देशमुखने घेतलं कोट्यवधींचं मानधन; आकडे ऐकून व्हाल थक्क
4

‘Lock Upp 2’साठी फराह खान आणि रितेश देशमुखने घेतलं कोट्यवधींचं मानधन; आकडे ऐकून व्हाल थक्क

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Simulacra movie: आठवणी बदलल्या तर प्रेम टिकेल का? ‘सिम्युलाक्रा’मधून उलगडणार भविष्यकालीन प्रेमकथा

Simulacra movie: आठवणी बदलल्या तर प्रेम टिकेल का? ‘सिम्युलाक्रा’मधून उलगडणार भविष्यकालीन प्रेमकथा

Jul 10, 2026 | 03:11 PM
मोठी बातमी! भाजप आणि शरद पवार गटाची हातमिळवणी; महायुतीत जाण्याच्या चर्चांना बळ

मोठी बातमी! भाजप आणि शरद पवार गटाची हातमिळवणी; महायुतीत जाण्याच्या चर्चांना बळ

Jul 10, 2026 | 03:08 PM
Mumbai News: मुंबईला पावसातून मोठा दिलासा! पालिकेने 5 दिवसांत उपसले तब्बल 180 कोटी लिटर पाणी

Mumbai News: मुंबईला पावसातून मोठा दिलासा! पालिकेने 5 दिवसांत उपसले तब्बल 180 कोटी लिटर पाणी

Jul 10, 2026 | 03:04 PM
‘हा अपमान सहन..; Team India चा दारुण परभव होताच भडकले शशी थरूर, ‘ती’ पोस्ट झाली व्हायरल

‘हा अपमान सहन..; Team India चा दारुण परभव होताच भडकले शशी थरूर, ‘ती’ पोस्ट झाली व्हायरल

Jul 10, 2026 | 03:04 PM
Supreme Court on Ram Mandir Scam: राम मंदिर ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणार? सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे पाऊल

Supreme Court on Ram Mandir Scam: राम मंदिर ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणार? सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे पाऊल

Jul 10, 2026 | 03:04 PM
वडूजलाच अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय व्हावं; खटाव-माण तालुका जनसंघर्ष समितीची मागणी

वडूजलाच अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय व्हावं; खटाव-माण तालुका जनसंघर्ष समितीची मागणी

Jul 10, 2026 | 02:59 PM
टाटा हॅरिअर आणि सफारी स्टेल्थ एडिशन लॉन्च; किंमत 23.43 लाख रुपयांपासून सुरू

टाटा हॅरिअर आणि सफारी स्टेल्थ एडिशन लॉन्च; किंमत 23.43 लाख रुपयांपासून सुरू

Jul 10, 2026 | 02:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा