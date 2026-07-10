Simulacra movie: आठवणी बदलल्या तर प्रेम टिकेल का? ‘सिम्युलाक्रा’मधून उलगडणार भविष्यकालीन प्रेमकथा

भारतीय मनोरंजनविश्वात विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि भावनांचा अनोखा संगम घेऊन ‘सिम्युलाक्रा’ हा नवा फीचर चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. फिलोसिआ फिल्म्सने या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाची अधिकृत घोषणा केली असून, हा चित्रपट १७ जुलै रोजी वेव्ह्ज ओटीटीवर प्रदर्शित होणार आहे.
निकटच्या भविष्यावर आधारित असलेल्या या साय-फाय थ्रिलरमध्ये मानवी जीवन न्यूरल ब्रेन चिप्सद्वारे नियंत्रित केले जाते. या जगात लोकांना त्यांच्या आठवणी बदलण्याची, पुन्हा लिहिण्याची किंवा पूर्णपणे पुसून टाकण्याची क्षमता मिळते. अशा भविष्यकालीन संकल्पनेवर आधारित ही कथा प्रेक्षकांना वास्तव आणि आभासी जगाच्या सीमारेषेवर घेऊन जाते.
चित्रपटात सत्यजीत दुबे ‘नयन’ आणि अक्षरा हासन ‘निवी’च्या भूमिकेत दिसणार आहेत. नयनचा दावा असतो की त्याचे आणि निवीचे पूर्वी अतिशय जवळचे नाते होते. त्यासाठी तो आपल्या न्यूरल मेमरी वॉल्टमधील छायाचित्रे पुरावा म्हणून दाखवतो. मात्र निवीच्या आठवणीत त्याचं अस्तित्वच नसतं. तिचं मेमरी वॉल्ट पूर्णपणे रिकामं असतं. त्यानंतर दोघे त्यांच्या भूतकाळाचा शोध घेत असताना प्रेम, आठवणी आणि सत्य याभोवती फिरणारा थरार उलगडत जातो.
चित्रपटाचे लेखक आणि दिग्दर्शक पंकज सावंत म्हणाले, “आजच्या हायपर-रिअल जगात सत्य आणि भ्रम यातील फरक ओळखणं अधिकाधिक कठीण होत चाललं आहे. जर आपल्या आठवणींवरही विश्वास ठेवता आला नाही, तर सत्य शोधायचं कसं? ‘सिम्युलाक्रा’ ही केवळ तंत्रज्ञानाची कथा नाही, तर मानवी नातेसंबंध, प्रेम आणि वास्तवाच्या अर्थाचा शोध घेणारा चित्रपट आहे.”
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अभिनेत्री अक्षरा हासन म्हणाल्या, “निवी ही मी साकारलेल्या सर्वात वेगळ्या व्यक्तिरेखांपैकी एक आहे. या भूमिकेमुळे मला अभिनेत्री म्हणून स्वतःची नवी बाजू शोधता आली. भावनांच्या अनेक छटा अनुभवण्याची संधी या चित्रपटाने दिली.”
तर अभिनेता सत्यजीत दुबे म्हणाला, “‘सिम्युलाक्रा’ची कथा मला सुरुवातीपासूनच आकर्षित करणारी होती. एआयच्या युगात वास्तव, ओळख आणि नातेसंबंध यांच्यातील धूसर होत चाललेल्या सीमांचा हा चित्रपट अत्यंत समर्पकपणे वेध घेतो.”
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जागतिक दर्जाच्या साय-फाय संकल्पनांना भारतीय भावविश्वाशी जोडणारा ‘सिम्युलाक्रा’ हा चित्रपट आधुनिक प्रेक्षकांसाठी एक वेगळा सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार आहे. विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मानवी भावनांचा संगम असलेला हा चित्रपट १७ जुलैपासून वेव्ह्ज ओटीटीवर स्ट्रीम होणार आहे.