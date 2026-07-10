Silkayara 41: सिल्कयारा बोगदा बचाव मोहिमेची कथा मोठ्या पडद्यावर; Aamir Khan प्रॉडक्शन्सची ‘सिल्कयारा 41’ची घोषणा

उत्तराखंडमधील गाजलेल्या सिल्कयारा बोगदा बचाव मोहिमेवर आधारित ‘सिल्कयारा 41’ या चित्रपटाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. आमिर खान प्रॉडक्शन्स (भारत), माइंड ब्लोइंग फिल्म्स (ऑस्ट्रेलिया) आणि कबीर खान फिल्म्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने या चित्रपटाची निर्मिती होणार आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या सहकार्याने साकारला जाणारा हा चित्रपट मानवी जिद्द, धैर्य आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची प्रेरणादायी कथा मोठ्या पडद्यावर मांडणार आहे.
‘सिल्कयारा 41’ हा चित्रपट उत्तराखंडमधील सिल्कयारा बोगद्यात अडकलेल्या कामगारांच्या ऐतिहासिक बचाव मोहिमेवर आधारित आहे. या मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे जागतिक कीर्तीचे टनेलिंग तज्ज्ञ आणि ऑस्ट्रेलियाचे स्थानिक हिरो अर्नोल्ड डिक्स यांच्या योगदानालाही चित्रपटात विशेष स्थान देण्यात आले आहे.
चित्रपटाची कथा ऑस्ट्रेलियातील प्रसिद्ध पटकथालेखक अँड्र्यू अनास्टासिओस यांनी लिहिली आहे. तर ‘बजरंगी भाईजान’ आणि ’83’ यांसारखे गाजलेले चित्रपट दिग्दर्शित करणारे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते कबीर खान या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणार आहेत. भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन चित्रपटसृष्टीतील सर्जनशीलता, कथाकथन आणि निर्मिती कौशल्याचा अनोखा संगम या चित्रपटातून पाहायला मिळणार आहे.
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भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील वाढत्या द्विपक्षीय संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली आहे. सहकार्य, विश्वास आणि मानवी जिद्दीचा संदेश देणारा हा चित्रपट दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक नातेसंबंध अधिक दृढ करणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
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या चित्रपटाबद्दल बोलताना निर्माता आमिर खान म्हणाला, “माइंड ब्लोइंग फिल्म्स आणि आमिर खान प्रॉडक्शन्स यांच्यातील या विशेष सहकार्याची घोषणा करताना आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहे. सिल्कयारा बोगदा बचाव मोहिमेची कथा मला मनापासून भावली. प्रतिकूल परिस्थितीत धैर्य, जिद्द, बुद्धिमत्ता आणि माणुसकीचा विजय दर्शवणारी ही प्रेरणादायी कथा आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया नव्या सहकार्याच्या पर्वात प्रवेश करत असताना या चित्रपटाची घोषणा करणे आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. दोन्ही देश एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि मानवी जिद्दीचा विजय जगासमोर मांडत आहेत.”
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सत्य घटनेवर आधारित ‘सिल्कयारा 41’ हा चित्रपट आता प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेचा विषय ठरला असून, या प्रेरणादायी कथेला कबीर खान मोठ्या पडद्यावर कशा पद्धतीने साकारतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.