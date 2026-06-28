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Pravin Tarde : ‘पहिली भेट दादांच्या चरणी’; ‘देऊळबंद 2’ सिनेमाचे 100 कोटी पार! अजित पवारांच्या स्मृतिस्थळी केले वंदन

Updated On: Jun 28, 2026 | 07:01 PM IST
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सारांश

'देऊळबंद 2'च्या अभूतपूर्व यशानंतर प्रवीण तरडे यांचा महाराष्ट्र दौरा सुरू असून, त्यांनी बारामतीतील अजित दादांच्या स्मृतिस्थळाला भेट देत त्यांना अभिवादन केले. या भेटीतील भावनिक क्षण सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरत आहेत. दरम्यान, एका मुलाखतीत भविष्यात अजित दादांवर बायोपिक बनवण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • अजित दादांच्या चरणी लीन होत त्यांनी त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली.
  • अजित दादांना वंदन करतानाचे हे क्षण सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहेत.
  • अजित दादांवर सिनेमा काढणार असल्याचे संकेत स्वतः प्रवीण तरडे यांनी या मुलाखतीत दिले आहेत.
दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांचा ‘देऊळबंद 2’ हा सिनेमा 100 कोटींचा आकडा पार करण्यात यशस्वी ठरला आहे. संपूर्ण राज्यभरातून प्रवीण तरडे यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. या मोठ्या यशानिमित्त वंदन करण्यासाठी तरडे आणि त्यांच्या पत्नी, अभिनेत्री स्नेहल तरडे यांनी दिवंगत माजी मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतिस्थळाला भेट दिली. दरम्यान, दोघेही पती-पत्नी भावुक झाल्याचे पाहायला मिळाले. अजित दादांच्या चरणी लीन होत त्यांनी त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली.

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दरम्यान, ‘देऊळबंद 2’ सिनेमानिमित्त प्रवीण तरडे संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा करत आहेत. बारामती येथे असताना त्यांनी आवर्जून विद्या प्रतिष्ठानमधील अजित दादांच्या स्मृतिस्थळाला भेट दिली. तसेच, अजित दादांविषयी आपल्या मनात असलेल्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. पत्नीसह अजित दादांना वंदन करतानाचे हे क्षण सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहेत.

जेव्हा प्रवीण तरडेंना प्रश्न विचारण्यात आला…

प्रवीण तरडे सध्या अनेक वाहिन्यांना मुलाखती देण्यात व्यस्त आहेत. अशाच एका मुलाखतीत त्यांना, “आता पुढे कोणत्या व्यक्तिमत्त्वावर बायोपिक बनवणार?” असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी “अजितदादा पवार” असे उत्तर दिले.

भविष्यात अजित दादांवर सिनेमा काढणार असल्याचे संकेत स्वतः प्रवीण तरडे यांनी या मुलाखतीत दिले आहेत.

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‘देऊळबंद 2’ने रचला इतिहास

‘देऊळबंद 2’ सिनेमाने 100 कोटींचा आकडा पार करून इतिहास रचला आहे. 100 कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश करणारा ‘देऊळबंद 2’ हा तिसरा ऐतिहासिक मराठी सिनेमा ठरला आहे. तसेच, ‘देऊळबंद’ या चित्रपटाच्या पुढील भागांमध्ये स्वामींच्या विविध लीला अनुभवायला मिळतील, याची ग्वाही स्वतः दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी दिली आहे. याशिवाय, ‘देऊळबंद 2’ हा मराठी सिनेविश्वाच्या इतिहासातील दुसऱ्या आठवड्यात सर्वाधिक कमाई करणारा सिनेमा ठरला आहे. आता हा सिनेमा कमाईचा टप्पा किती गाठणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Snehal pravin tarde visited ajit pawars memorial site in baramati

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Published On: Jun 28, 2026 | 07:01 PM

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