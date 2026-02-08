Shenzhen-Zhongshan: चीन अभियांत्रिकीचा बाप! 2 तासांचा प्रवास 20 मिनिटांत; समुद्राखालून धावणाऱ्या गाड्या पाहून जगाचे डोळे विस्फारले

Shenzhen-Zhongshan Link opening 2026 : चीनने पुन्हा एकदा जगाला आपल्या अभियांत्रिकी कौशल्याने थक्क केले आहे. दक्षिण चीनमधील पर्ल नदीच्या मुखाशी (Pearl River Estuary) बांधलेला ‘शेन्झेन-झोंगशान लिंक’ (Shenzhen-Zhongshan Link) हा महाकाय प्रकल्प आता पूर्णपणे कार्यान्वित झाला आहे. हा केवळ एक पूल नसून, तो पूल, कृत्रिम बेटे आणि समुद्राखालील बोगद्यांचा एक असा संगम आहे, जो पाहिल्यावर डोळ्यांवर विश्वास बसणार नाही. या प्रकल्पामुळे शेन्झेन आणि झोंगशान या दोन महत्त्वाच्या शहरांमधील प्रवास कमालीचा सोपा झाला आहे.
पूर्वी शेन्झेन ते झोंगशान या प्रवासासाठी नागरिकांना सुमारे दोन तास खर्च करावे लागत होते. मात्र, या २४ ते २८ किलोमीटर लांबीच्या नवीन कॉरिडॉरमुळे हा वेळ आता २० ते ३० मिनिटांवर आला आहे. यामुळे केवळ वेळेचीच बचत होणार नाही, तर ‘ग्रेटर बे एरिया’मधील आर्थिक घडामोडींना मोठी गती मिळणार आहे. व्यावसायिक मालाची वाहतूक आणि पर्यटनासाठी हा मार्ग एक ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे.
या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे समुद्राखाली असलेला ६.८ किलोमीटर लांबीचा बोगदा. हा जगातील सर्वात लांब आणि सर्वात रुंद ‘स्टील-शेल काँक्रीट’ विसर्जित ट्यूब बोगदा (Immersed Tube Tunnel) आहे. समुद्राच्या लाटा आणि पाण्याचा प्रचंड दाब सहन करण्यासाठी या बोगद्याची रचना अत्यंत खास पद्धतीने करण्यात आली आहे.
डिझाइनचे वैशिष्ट्य:
China shows how it’s done 🌉 ShenZhong Link — a 24 km sea-crossing megaproject completed in just 7 years pic.twitter.com/COxA2yyAXm — nindi (@nindilele) December 19, 2025
चीनने या मार्गावर सुरक्षेसाठी हाय-टेक तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. १. पेट्रोलिंग रोबोट्स: बोगद्याच्या आत १४ पेक्षा जास्त इंटेलिजेंट रोबोट तैनात करण्यात आले आहेत, जे २४ तास तपासणी करतात. २. बिग डेटा आणि AI: वाहतुकीचा प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी आणि संभाव्य अपघातांची पूर्वसूचना देण्यासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर केला जातो. ३. वेंटिलेशन सिस्टिम: बोगद्याच्या आत ताजी हवा खेळती राहण्यासाठी प्रगत वायुवीजन यंत्रणा आणि आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग (Escape Routes) बनवले आहेत.
हा प्रकल्प उभा करणे सोपे नव्हते. यासाठी ७ वर्षे प्रत्यक्ष बांधकाम आणि त्याआधीची अनेक वर्षे नियोजन असे मिळून १४ वर्षांचा कालावधी लागला. सुमारे १५,००० पेक्षा जास्त अभियंता आणि कामगारांनी दिवसरात्र मेहनत घेऊन हा अभियांत्रिकी चमत्कार प्रत्यक्षात उतरवला आहे. भीषण समुद्री वादळे, क्षारयुक्त हवामान आणि समुद्राच्या तळाशी असलेली आव्हाने यावर मात करत चीनने हे यश मिळवले आहे.
