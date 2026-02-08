Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Shenzhen-Zhongshan: चीन अभियांत्रिकीचा बाप! 2 तासांचा प्रवास 20 मिनिटांत; समुद्राखालून धावणाऱ्या गाड्या पाहून जगाचे डोळे विस्फारले

China Sea Link : चीनने 28 किमी लांबीचा शेन्झेन-झोंगशान लिंक कॉरिडॉर बांधला आहे, ज्यामध्ये 6.8 किमीचा समुद्राखालील बोगदा आहे. यामुळे दोन तासांचा प्रवास फक्त 20 मिनिटांवर येतो.

Updated On: Feb 08, 2026 | 01:42 PM
Shenzhen-Zhongshan: चीन अभियांत्रिकीचा बाप! 2 तासांचा प्रवास 20 मिनिटांत; समुद्राखालून धावणाऱ्या गाड्या पाहून जगाचे डोळे विस्फारले

  • वेळेची मोठी बचत
  • पाण्याखालील अभियांत्रिकीचा चमत्कार
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर

Shenzhen-Zhongshan Link opening 2026 : चीनने पुन्हा एकदा जगाला आपल्या अभियांत्रिकी कौशल्याने थक्क केले आहे. दक्षिण चीनमधील पर्ल नदीच्या मुखाशी (Pearl River Estuary) बांधलेला ‘शेन्झेन-झोंगशान लिंक’ (Shenzhen-Zhongshan Link) हा महाकाय प्रकल्प आता पूर्णपणे कार्यान्वित झाला आहे. हा केवळ एक पूल नसून, तो पूल, कृत्रिम बेटे आणि समुद्राखालील बोगद्यांचा एक असा संगम आहे, जो पाहिल्यावर डोळ्यांवर विश्वास बसणार नाही. या प्रकल्पामुळे शेन्झेन आणि झोंगशान या दोन महत्त्वाच्या शहरांमधील प्रवास कमालीचा सोपा झाला आहे.

२ तासांचे अंतर आता मिनिटांवर!

पूर्वी शेन्झेन ते झोंगशान या प्रवासासाठी नागरिकांना सुमारे दोन तास खर्च करावे लागत होते. मात्र, या २४ ते २८ किलोमीटर लांबीच्या नवीन कॉरिडॉरमुळे हा वेळ आता २० ते ३० मिनिटांवर आला आहे. यामुळे केवळ वेळेचीच बचत होणार नाही, तर ‘ग्रेटर बे एरिया’मधील आर्थिक घडामोडींना मोठी गती मिळणार आहे. व्यावसायिक मालाची वाहतूक आणि पर्यटनासाठी हा मार्ग एक ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे.

समुद्राखालील ६.८ किमीचा बोगदा: विज्ञानाचा अजब करिश्मा

या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे समुद्राखाली असलेला ६.८ किलोमीटर लांबीचा बोगदा. हा जगातील सर्वात लांब आणि सर्वात रुंद ‘स्टील-शेल काँक्रीट’ विसर्जित ट्यूब बोगदा (Immersed Tube Tunnel) आहे. समुद्राच्या लाटा आणि पाण्याचा प्रचंड दाब सहन करण्यासाठी या बोगद्याची रचना अत्यंत खास पद्धतीने करण्यात आली आहे.

डिझाइनचे वैशिष्ट्य:

  • आकाशातून दिसणारा पक्षी: हा कॉरिडॉर आकाशातून पाहिल्यास एखाद्या महाकाय पक्ष्यासारखा किंवा समुद्रावर उडणाऱ्या पतंगासारखा दिसतो.
  • कृत्रिम बेटे: पुलाचा भाग आणि बोगद्याचा भाग जोडण्यासाठी समुद्रात दोन विस्तीर्ण कृत्रिम बेटे (Artificial Islands) तयार करण्यात आली आहेत. हे पश्चिम बेट १९ फुटबॉल मैदानांच्या आकाराचे असून तिथे आपत्कालीन केंद्र आणि पर्यटकांसाठी सुविधा आहेत.

 

AI आणि स्मार्ट रोबोट्सची सुरक्षा

चीनने या मार्गावर सुरक्षेसाठी हाय-टेक तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. १. पेट्रोलिंग रोबोट्स: बोगद्याच्या आत १४ पेक्षा जास्त इंटेलिजेंट रोबोट तैनात करण्यात आले आहेत, जे २४ तास तपासणी करतात. २. बिग डेटा आणि AI: वाहतुकीचा प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी आणि संभाव्य अपघातांची पूर्वसूचना देण्यासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर केला जातो. ३. वेंटिलेशन सिस्टिम: बोगद्याच्या आत ताजी हवा खेळती राहण्यासाठी प्रगत वायुवीजन यंत्रणा आणि आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग (Escape Routes) बनवले आहेत.

१४ वर्षांची तपश्चर्या आणि १५,००० कामगारांचे कष्ट

हा प्रकल्प उभा करणे सोपे नव्हते. यासाठी ७ वर्षे प्रत्यक्ष बांधकाम आणि त्याआधीची अनेक वर्षे नियोजन असे मिळून १४ वर्षांचा कालावधी लागला. सुमारे १५,००० पेक्षा जास्त अभियंता आणि कामगारांनी दिवसरात्र मेहनत घेऊन हा अभियांत्रिकी चमत्कार प्रत्यक्षात उतरवला आहे. भीषण समुद्री वादळे, क्षारयुक्त हवामान आणि समुद्राच्या तळाशी असलेली आव्हाने यावर मात करत चीनने हे यश मिळवले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शेन्झेन-झोंगशान लिंकची लांबी नक्की किती आहे?

    Ans: या संपूर्ण कॉरिडॉरची लांबी २४ किलोमीटर आहे, ज्यात ६.८ किलोमीटर लांबीच्या पाण्याखालील बोगद्याचा समावेश आहे. काही अहवालांनुसार एकूण कनेक्टिव्हिटी २८ किमीपर्यंत विस्तारलेली आहे.

  • Que: या प्रकल्पामुळे प्रवासाच्या वेळेत किती फरक पडला आहे?

    Ans: या मार्गामुळे शेन्झेन आणि झोंगशान शहरांमधील २ तासांचा प्रवासाचा वेळ आता केवळ २० ते ३० मिनिटांवर आला आहे.

  • Que: या बोगद्याचे जागतिक रेकॉर्ड काय आहेत?

    Ans: हा जगातील सर्वात लांब आणि सर्वात रुंद 'आठ पदरी' (8-lane) स्टील-शेल काँक्रीट विसर्जित ट्यूब बोगदा आहे.

Published On: Feb 08, 2026 | 01:42 PM

