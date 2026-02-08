Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
धर्मेंद्र यांच्या ५३ वर्षे जुने हिट गाण्याचा रिमेक; चाहत्यांना राग अनावर, म्हणाले 'प्रसिद्ध गाण्याचा अपमान..'

Main Tere Ishq Mein 2.O: दानिश अल्फाज आणि बोहेमिया यांनी ५३ वर्षे जुन्या गाण्याद्वारे रिमेक करून दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. परंतु त्यामुळे हे गाणं आता वादात अडकले आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:27 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप
  • हे गाणे GenZ मध्येही लोकप्रिय
 

बॉलीवूडमधील दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र आता आपल्यात नाहीत, परंतु त्यांचे चित्रपट, गाणी आणि सुंदर आठवणींद्वारे ते त्यांच्या चाहत्यांच्या हृदयात नेहमीच जिवंत राहणार आहेत. त्यांचे चित्रपट आणि गाणी अजूनही त्यांच्या चाहत्यांना आवडताना दिसत आहेत. त्यांच्या रोमँटिक शैली आणि जुन्या कालातीत आकर्षणासाठी प्रसिद्ध असलेले धर्मेंद्र त्यांच्या चाहत्यांच्या हृदयात राहतात. ५३ वर्षांचे ही-मॅन यांचे हे गाणे पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनले आहे. १९७३ च्या “लोफर” चित्रपटातील “मैं तेरे इश्क में मार ना जाओं कहीं” या हिट गाण्याबद्दल सगळ्यांनाच माहित आहे. गायक दानिश अल्फाज आणि रॅपर बोहेमिया यांनी अलीकडेच या सुपरहिट गाण्याच्या रिमेकसह ही-मॅनला श्रद्धांजली वाहिली आहे. ज्याला चाहत्यांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया मिळताना दिसत आहेत.

‘Ramayana’मधून ‘या’ अभिनेत्याची एक्झिट; रणबीर कपूरची 4000 कोटींची फिल्म चर्चेत

बोहेमिया आणि दानिश अल्फाज यांनी दिली श्रद्धांजली

दोन दिवसांपूर्वीच, दानिश अल्फाज आणि बोहेमिया यांनी त्यांचे नवीनतम गाणे “मैं तेरे इश्क में २.ओ” रिलीज केले, ज्यामध्ये बिग बॉस फेम ईशा मालवीय तिच्या नृत्याची कला दाखवत आहे. या गाण्याला अवघ्या दोन दिवसांत २० लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. काहींना हे गाणे आवडले, तर काहींनी ते अयोग्य म्हटले आणि नाराजी व्यक्त केली आहे. वापरकर्त्यांनी गाण्याच्या व्हिडिओवर, ईशा मालवीयाच्या कपड्यांवर आणि नृत्याच्या चालींवर नाराजी व्यक्त केले आहे. संगीत व्हिडिओच्या शेवटी, गायिक आणि अभिनेत्री “लोफर” प्रिंट केलेल्या हुडीमध्ये दिवंगत अभिनेत्याला श्रद्धांजली वाहताना दिसत आहेत.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

नेटकरी या संगीत व्हिडिओवर तीव्र प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत, काहींनी या गाण्याचे कौतुक केले तर, काहींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. एकाने टिप्पणी केली, “श्रद्धांजली की अश्लीलता?” दुसऱ्याने लिहिले, “एका दिग्गज अभिनेत्याच्या गाण्याचा इतका अपमान.” दुसऱ्याने लिहिले, “गाण्याचे पोस्टमार्टम करण्यात आले आहे.” दुसऱ्याने आपली नाराजी व्यक्त करत लिहिले, “काय वर्तन… ही श्रद्धांजली नाही, तर अपमान आहे. याला श्रद्धांजली म्हणत नाही, ही गाण्याची पूर्णपणे नासधूस आहे.” परंतु, काही नेटकऱ्यांनी गाण्याचे कौतुक केले, तर काहींनी ईशा मालवीयाच्या नृत्याचे कौतुक केले आहे.

केतकी माटेगावकरची ‘रुबाब’ला दाद; मराठी चित्रपट थिएटरमध्ये पाहण्याचे अभिनेत्रीने केले आवाहन

हे गाणे GenZ मध्येही लोकप्रिय

“लोफर” चित्रपटातील “मैं तेरे इश्क में मार ना जाओं कहीं” या गाण्याबद्दल बोलायचे झाले तर ते लोकांच्या हृदयात खोलवर रुजले आहे. हे गाणे धर्मेंद्र आणि मुमताज यांच्यातील शक्तिशाली केमिस्ट्रीचे दर्शन घडवते. त्याची लोकप्रियता यावरून मोजता येते की त्याला युट्यूबवर १०६ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले आहेत आणि त्याची व्ह्यूज संख्या वाढतच आहे. शिवाय, हे गाणे जनरल झेडमध्येही खूप लोकप्रिय आहे. तरुण पिढी देखील या गाण्याला पसंत करत आहे. वापरकर्ते त्यांच्या कमेंटमध्ये गाण्याच्या सुंदर ओळींचे कौतुक करतानाही दिसत आहेत.

 

 

Published On: Feb 08, 2026 | 10:27 AM

