Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

केतकी माटेगावकरची ‘रुबाब’ला दाद; मराठी चित्रपट थिएटरमध्ये पाहण्याचे अभिनेत्रीने केले आवाहन

‘रुबाब’ हा मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. हा चित्रपट सिनेमागृहात जाणून पाहण्यासाठी अनेक मराठी सेलिब्रेटी आवाहन करत आहेत. आता अशातच गायिका आणि अभिनेत्री केतकीने देखील चित्रपटाचे कौतुक केले आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 09:38 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • केतकी माटेगावकरची ‘रुबाब’ला दाद
  • चित्रपट थिएटरमध्ये पाहण्याचे केले आवाहन
  • ‘रुबाब’बद्दल काय म्हणाली केतकी?
 

नुकताच झी स्टुडिओजचा ‘रुबाब’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असून हा चित्रपट प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. प्रेक्षक चित्रपटाच्या कथेची, कलाकारांची आणि दिग्दर्शकांची प्रशंसा करत आहेत. सिनेसृष्टीकडूनही या चित्रपटावर कौतुकाचा वर्षाव होत असून गायिका-अभिनेत्री केतकी माटेगावकरने ‘रुबाब’ पाहून आपल्या प्रतिक्रिया मांडल्या आहेत.

कॉमेडीचा बादशाह परततोय! अक्षय कुमारच्या ‘भूत बंगला’ची नवी रिलीज डेट जाहीर, ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित

या चित्रपटाची कथा, मांडणी, संगीत आणि संपूर्ण टीमने घेतलेली मेहनत जाणवणारी असल्याचे सांगत तिने चित्रपटाचे भरभरून कौतुक केले. चित्रपट पाहून ती इतकी भारावली की, चित्रपट बघून आल्यावर रात्री एक वाजता ती सोशल मीडियावर लाईव्ह आली. या लाईव्हमधून तिने प्रेक्षकांना कळकळीचे आवाहन करत सांगितले की, ‘रुबाब’ हा चित्रपट थिएटरमध्ये जाऊनच पाहावा, ओटीटीवर येण्याची वाट पाहू नका. नवीन कलाकार असले तरी सर्वांनी अत्यंत सुंदर काम केले असल्याचे तिने नमूद केले.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ketakee (@ketakimategaonkar)

चित्रपट पाहिल्यानंतर केतकीने प्रेक्षकांनी मराठी चित्रपट थिएटरमध्ये पाहून पाठिंबा देण्याची गरज अधोरेखित केली. मराठी चित्रपटांना अपेक्षित प्रमाणात प्रेक्षक मिळत नाहीत, याबाबत तिने नाराजी व्यक्त करत हा बदल प्रेक्षकांच्या प्रतिसादातूनच शक्य असल्याचे सांगितले.

मराठी चित्रपटसृष्टीत दिग्दर्शक आणि निर्माते सातत्याने नवे विषय, वेगळी मांडणी आणि दर्जेदार आशय घेऊन प्रेक्षकांसमोर येत असतात. प्रेक्षकांनी थिएटरमध्ये जाऊन मराठी चित्रपटांना साथ दिल्यास अधिक बळ मिळेल आणि भविष्यात आणखी नवे, वेगळे आणि भक्कम प्रोजेक्ट्स साकारण्यास निर्माते-दिग्दर्शकांना प्रोत्साहन मिळेल, असेही ती म्हणाली.

‘Ramayana’मधून ‘या’ अभिनेत्याची एक्झिट; रणबीर कपूरची 4000 कोटींची फिल्म चर्चेत

झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि झणकर फिल्म्स निर्मित ‘रुबाब’ या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन शेखर बापू रणखांबे यांनी केले असून संजय झणकर आणि गौरी झणकर हे चित्रपटाचे निर्माते आहेत. उमेश कुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर यांनी चित्रपटाची प्रस्तुती केली आहे. या चित्रपटात संभाजी ससाणे आणि शितल पाटील प्रमुख भूमिकेत दिसत आहेत. ‘रुबाब’ सर्वत्र प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षकांकडून या चित्रपटाला भरभरून प्रेम मिळताना दिसत आहे.

Web Title: Ketaki mategaonkar praises rubab urges audience to watch in theatre

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 09:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangali News:सांगलीत पर्यावरणासाठी मतदानावर बहिष्कार; बलगवडे गावातील मतदारांनी फिरवली पाठ
1

Sangali News:सांगलीत पर्यावरणासाठी मतदानावर बहिष्कार; बलगवडे गावातील मतदारांनी फिरवली पाठ

Nashik Politics: एकनाथ शिंदेंच्या नाशिकच्या गडाला सुरुंग…; बडा नेता सोडणार साथ
2

Nashik Politics: एकनाथ शिंदेंच्या नाशिकच्या गडाला सुरुंग…; बडा नेता सोडणार साथ

आठवणींचा मनमोकळा प्रवास, प्रार्थना-पूजा-अभिजीतची प्रमुख भूमिका; ‘सखे गं साजणी’ पोस्टरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता
3

आठवणींचा मनमोकळा प्रवास, प्रार्थना-पूजा-अभिजीतची प्रमुख भूमिका; ‘सखे गं साजणी’ पोस्टरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता

Khed ZP Election 2026: खेडमध्ये ‘जागर’ लोकशाहीचा; अमिषांना झुगारून मतदानावर भर देण्याचा मतदारांचा निर्धार
4

Khed ZP Election 2026: खेडमध्ये ‘जागर’ लोकशाहीचा; अमिषांना झुगारून मतदानावर भर देण्याचा मतदारांचा निर्धार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
केतकी माटेगावकरची ‘रुबाब’ला दाद; मराठी चित्रपट थिएटरमध्ये पाहण्याचे अभिनेत्रीने केले आवाहन

केतकी माटेगावकरची ‘रुबाब’ला दाद; मराठी चित्रपट थिएटरमध्ये पाहण्याचे अभिनेत्रीने केले आवाहन

Feb 08, 2026 | 09:38 AM
Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Feb 08, 2026 | 09:30 AM
शेगावीचा राणा, माउली गजानन…! श्री संत गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या मराठमोळ्या भक्तिमय शुभेच्छा

शेगावीचा राणा, माउली गजानन…! श्री संत गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या मराठमोळ्या भक्तिमय शुभेच्छा

Feb 08, 2026 | 09:28 AM
Valentines Day 2025 : फ्लाईट्सवर 7500 तर हॉटेलवर 10,000 रुपयांची सूट, व्हॅलेंटाईन्स डेनिमित्त घ्या ऑफरचा फायदा

Valentines Day 2025 : फ्लाईट्सवर 7500 तर हॉटेलवर 10,000 रुपयांची सूट, व्हॅलेंटाईन्स डेनिमित्त घ्या ऑफरचा फायदा

Feb 08, 2026 | 09:26 AM
T20 World Cup 2026 च्या दुसऱ्या दिनी रंगणार 3 महामुकाबले! हे सहा संघ भिडणार एकमेकांशी, वाचा सविस्तर

T20 World Cup 2026 च्या दुसऱ्या दिनी रंगणार 3 महामुकाबले! हे सहा संघ भिडणार एकमेकांशी, वाचा सविस्तर

Feb 08, 2026 | 09:24 AM
दुचाकीवरून निघालेल्या तरुणांना रिक्षाचालकाकडून बेदम मारहाण; साथीदारांना बोलावलं अन्…

दुचाकीवरून निघालेल्या तरुणांना रिक्षाचालकाकडून बेदम मारहाण; साथीदारांना बोलावलं अन्…

Feb 08, 2026 | 09:16 AM
भव्य स्वागत, गॉर्ड ऑफ ऑनर… ; पंतप्रधान मोदींच्या मलेशिया दौऱ्याचा दुसरा दिवस; द्विपक्षीय संबंधावर होणार चर्चा

भव्य स्वागत, गॉर्ड ऑफ ऑनर… ; पंतप्रधान मोदींच्या मलेशिया दौऱ्याचा दुसरा दिवस; द्विपक्षीय संबंधावर होणार चर्चा

Feb 08, 2026 | 09:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM