Hera Pheri 3: ‘हेरा फेरी 3’ पुन्हा वादात, अक्षय कुमारच्या चित्रपटाविरोधात साउथचा निर्माता कोर्टात, नेमकं प्रकरण काय?

एका दक्षिण भारतीय निर्मात्याने चित्रपटाच्या भाग ३ बाबत मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि असा दावा केला आहे की चित्रपटाचा कॉपीराइट फिरोज नाडियाडवाला यांचा नाही तर त्यांचा आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 01:50 PM
अक्षय कुमारकडे सध्या अनेक प्रोजेक्ट्स आहेत. पण चाहते त्याच्या “हेरा फेरी ३” या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. चित्रपटाच्या निर्मितीबद्दल चर्चा सुरू झाल्यापासूनच हा चित्रपट अडचणीत सापडला आहे. प्रियदर्शन पुन्हा या प्रोजेक्टमध्ये सामील झाला असला तरी, परेश रावल वादामुळे काम अजूनही थांबले आहे. अलिकडेच परेश रावल यांनी अचानक चित्रपट सोडला, या निर्णयामुळे प्रियदर्शन आणि अक्षय कुमार दोघेही नाराज झाले. अभिनेत्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली होती, परंतु तो परतला आहे. चित्रीकरण पुन्हा सुरू होणार आहे, परंतु हे प्रकरण पुन्हा गुंतागुंतीचे झाले आहे. एका दक्षिण भारतीय निर्मात्याने चित्रपटाच्या भाग ३ बाबत मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि असा दावा केला आहे की चित्रपटाचा कॉपीराइट फिरोज नाडियाडवाला यांचा नाही तर त्यांचा आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाने निर्माते फिरोज नाडियाडवाला यांना “हेरा फेरी ३” बद्दल एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला तेव्हा हे संपूर्ण प्रकरण सुरू झाले. त्यांना विचारण्यात आले की हा चित्रपट बनवला जात आहे का. सेव्हन आर्ट्स इंटरनॅशनल या निर्मिती संस्थेने हेरा फेरी फ्रँचायझीचे कॉपीराइट असल्याचा दावा केला आहे. बार अँड बेंचच्या मागील अहवालानुसार, सेव्हन आर्ट्स इंटरनॅशनल लिमिटेडने याचिका दाखल केली आहे.

“हेरा फेरी” हा कल्ट कॉमेडी चित्रपट १९८९ मध्ये आलेल्या “रामजी राव स्पीकिंग” या मल्याळम चित्रपटाचा अधिकृत हिंदी रिमेक आहे. सिद्दीक-लाल दिग्दर्शित या चित्रपटाची फ्रेम-फॉर-फ्रेम कॉपी करण्यात आली होती. यामुळेच वाद निर्माण झाला. अलीकडेच, असे उघड झाले की फिरोज नाडियाडवालांना २००० मध्ये प्रदर्शित झालेल्या मल्याळम मूळ “रामजी राव स्पीकिंग” चा हिंदी रिमेक बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. नाडियाडवालाने त्याचा सिक्वेल “फिर हेरा फेरी” बनवला. तिसऱ्या भागाचे हक्क आता अभिनेता अक्षय कुमारच्या प्रॉडक्शन हाऊसला विकले गेले आहेत.

संगीत इंडस्ट्रीला मोठा झटका! रॉक स्टार Brad Arnold यांचे वयाच्या ४७ व्या वर्षी धक्कादायक निधन

हिंदुस्तान टाईम्सने सेव्हन आर्ट्स इंटरनॅशनलचे एमडी जीपी विजय कुमार यांच्याशी याबद्दल चर्चा केली. त्यांच्या मते, २०२२ मध्ये, रामजी राव स्पीकिंगने मूळ निर्माते आदित्य फिल्म्सकडून हेरा फेरी फ्रँचायझीचे पूर्ण अधिकार विकत घेतले. त्यांनी मला सांगितले की फिरोज नाडियाडवाला यांना चित्रपटाची हिंदी आवृत्ती बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले होते, परंतु त्यांनी दुसरी आवृत्ती बनवली, जी २००६ मध्ये प्रदर्शित झाली. आता, त्यांच्याकडे सिक्वेल, प्रीक्वल बनवण्याचे किंवा पात्रांचा वापर करण्याचे अधिकार नाहीत.

‘Dhurandhar’ मधील ‘शरारत’च्या शूटिंगदरम्यान आयशा खानला आले रडू, म्हणाली ‘माझे पीरियडमुळे शरीर सुजले…’

Published On: Feb 08, 2026 | 01:50 PM

Feb 08, 2026 | 01:50 PM
