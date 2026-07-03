शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Veen Doghantali Hi Tutena: तुमचं लग्न ६ महिन्यांत मोडणार!’ अंशुमनचं स्वानंदीला थेट चॅलेंज; समर-स्वानंदीच्या नात्यात मोठा ट्विस्ट

Updated On: Jul 03, 2026 | 11:44 AM IST
जाहिरात
सारांश

Veen Doghantali Hi Tutena Promo: 'वीण दोघांतली ही तुटेना'च्या नव्या प्रोमोमध्ये अंशुमनने स्वानंदीला '६ महिन्यांत तुम्हाला वेगळं करून दाखवतो' असं थेट आव्हान दिलं आहे. समर-स्वानंदीच्या नात्यात आता कोणता नवा ट्विस्ट येणार?

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Veen Doghantali Hi Tutena Promo: ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ या मालिकेत दिवसेंदिवस नवे ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. समर आणि स्वानंदीच्या आयुष्यातील संकटं कमी होत नाहीत, अशातच आता नव्या प्रोमोने प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. नुकतीच वटपोर्णिमेच्या दिवशी समर- स्वानंदीने एकमेकांसमोर प्रेमाची कबुली दिल्याचे पाहायला मिळाले. इतकंच नव्हे तर स्वानंदीने राजवाडेंना ‘आय लव्हू यू सुद्धा म्हणाली आहे. या दोघांचे प्रेम बहरतंय हे पाहून सगळ्यात जास्त आनंद आजीला झालेला आहेय वटपोर्णिमेच्या मुहूर्तावर आजी या दोघांनाही सुखाने संसार करा असा आशीर्वाद देला आहे.

पण आता झी मराठीने शेअर केलेल्या प्रोमो मधून अस दिसत आहे की, समर – स्वानंदीच्या नात्याला नजर लागेल. त्याच्या सुखी संसारात अडथळे निर्माण करण्यासाठी मल्लिका आणि अंशुमन हे दोघंही कटकारस्थानं रचताना दिसतील.

प्रोमोमध्ये मल्लिका आपल्या मुलाला म्हणते, “काहीही करून समर-स्वानंदीमधलं अंतर वाढलं पाहिजे.” या संवादावरून ती दोघांमध्ये गैरसमज निर्माण करून त्यांना वेगळं करण्याचा कट रचत असल्याचं स्पष्ट होतं.

दरम्यान, समर आणि स्वानंदी एकत्र रोमँटिक गप्पांमध्ये रमलेले असतात. मात्र, त्याच वेळी मल्लिका अचानक डोकेदुखीचं नाटक सुरू करते. तिचा आवाज ऐकून समर आणि स्वानंदी दोघेही तिच्याकडे धाव घेतात आणि नेमकं काय झालं आहे, याची विचारपूस करतात.

यावेळी मल्लिका म्हणते, “समर, माझं डोकं खूप दुखतंय… मला वाटतंय माझ्या डोक्यात गाठ आली आहे.” तिची अवस्था पाहून समर तिला तातडीने डॉक्टरांकडे जाण्याचा सल्ला देतो.

 

View this post on Instagram

 

 

स्वानंदीसमोर उभा राहून अंशुमन म्हणतो, “तुम्हाला आम्ही कसं डिस्टर्ब केलं पाहिलंस ना… आता सहा महिन्यांत तुम्हाला वेगळं करून दाखवतो.” त्याच्या या वक्तव्यामुळे स्वानंदी आणि समरच्या नात्यावर पुन्हा एकदा संकटाचे ढग दाटल्याचे दिसत आहे.

Aamir Khan Wedding Plan: आमिर खानने उघड केला तिसऱ्या लग्नाचा प्लॅन; ५ जुलैला ‘या’ ठिकाणी पार पडणार विवाहसोहळा

अंशुमनचं हे उघड आव्हान ऐकल्यानंतर स्वानंदी त्याला कशा प्रकारे प्रत्युत्तर देणार आणि समरसोबतचं आपलं नातं टिकवण्यासाठी कोणती पावलं उचलणार, याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये वाढली आहे.

Lock Upp 2 Viral Video: ‘ब्लँकेटच्या आत ये..’, योगेश-आकांक्षाच्या व्हायरल व्हिडिओने रंगली चर्चा; ब्रेकअपनंतर पुन्हा वाढली जवळीक?

आता अंशुमनचा डाव यशस्वी होणार की स्वानंदी त्याच्या प्रत्येक खेळीला पुरून उरणार, हे आगामी भागांमध्ये स्पष्ट होईल. समर-स्वानंदीच्या नात्याची ही नवी परीक्षा मालिकेत कोणतं वळण आणते, याकडे प्रेक्षकांचं लक्ष लागलं आहे.

Web Title: Veen doghatli hi tutena promo anshuman throws an open challenge to swanandi will samar and swanandi relationship fall apart

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 11:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Lock Upp 2 Viral Video: ‘ब्लँकेटच्या आत ये..’, योगेश-आकांक्षाच्या व्हायरल व्हिडिओने रंगली चर्चा; ब्रेकअपनंतर पुन्हा वाढली जवळीक?
1

Lock Upp 2 Viral Video: ‘ब्लँकेटच्या आत ये..’, योगेश-आकांक्षाच्या व्हायरल व्हिडिओने रंगली चर्चा; ब्रेकअपनंतर पुन्हा वाढली जवळीक?

Ramayana Leak: ‘रामायण’ चित्रपटाचा 11 सेकंदांचा व्हिडिओ लीक? व्हायरल क्लिप पाहून चाहते थक्क; नेमकं सत्य काय?
2

Ramayana Leak: ‘रामायण’ चित्रपटाचा 11 सेकंदांचा व्हिडिओ लीक? व्हायरल क्लिप पाहून चाहते थक्क; नेमकं सत्य काय?

Aamir Khan Wedding Plan: आमिर खानने उघड केला तिसऱ्या लग्नाचा प्लॅन; ५ जुलैला ‘या’ ठिकाणी पार पडणार विवाहसोहळा
3

Aamir Khan Wedding Plan: आमिर खानने उघड केला तिसऱ्या लग्नाचा प्लॅन; ५ जुलैला ‘या’ ठिकाणी पार पडणार विवाहसोहळा

सस्पेन्स, थरार अन् रहस्याचा संगम! ‘राव बहादुर’चा ट्रेलर चर्चेत,सत्यदेवच्या शाही लूकने वेधलं चाहत्यांचं लक्ष
4

सस्पेन्स, थरार अन् रहस्याचा संगम! ‘राव बहादुर’चा ट्रेलर चर्चेत,सत्यदेवच्या शाही लूकने वेधलं चाहत्यांचं लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मृत्यूच्या जवळ नेत असते रात्री उशीरापर्यंत जागण्याची सवय… मिनी स्ट्रोकचा वाढतोय धोका; एक्सपर्ट्स काय सांगतात ते जाणून घ्या

मृत्यूच्या जवळ नेत असते रात्री उशीरापर्यंत जागण्याची सवय… मिनी स्ट्रोकचा वाढतोय धोका; एक्सपर्ट्स काय सांगतात ते जाणून घ्या

Jul 03, 2026 | 11:44 AM
Veen Doghantali Hi Tutena: तुमचं लग्न ६ महिन्यांत मोडणार!’ अंशुमनचं स्वानंदीला थेट चॅलेंज; समर-स्वानंदीच्या नात्यात मोठा ट्विस्ट

Veen Doghantali Hi Tutena: तुमचं लग्न ६ महिन्यांत मोडणार!’ अंशुमनचं स्वानंदीला थेट चॅलेंज; समर-स्वानंदीच्या नात्यात मोठा ट्विस्ट

Jul 03, 2026 | 11:44 AM
WhatsApp नंतर आता सरकारची Telegram वर नजर; या कारणांसाठी पाठवली नोटीस, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

WhatsApp नंतर आता सरकारची Telegram वर नजर; या कारणांसाठी पाठवली नोटीस, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

Jul 03, 2026 | 11:44 AM
CBSE 9th New Syllabus: 9 च्या NCERT इंग्रजी पुस्तकातून 28 धडे वगळले, विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी नक्की काय बदलणार?

CBSE 9th New Syllabus: 9 च्या NCERT इंग्रजी पुस्तकातून 28 धडे वगळले, विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी नक्की काय बदलणार?

Jul 03, 2026 | 11:39 AM
Khamenei Funeral : वडिलांच्या अंत्ययात्रेलाही उपस्थित राहणार नाहीत मोजतबा खामेनेई? समोर आले मोठे कारण

Khamenei Funeral : वडिलांच्या अंत्ययात्रेलाही उपस्थित राहणार नाहीत मोजतबा खामेनेई? समोर आले मोठे कारण

Jul 03, 2026 | 11:36 AM
General Vahidi: कर्बलाच्या पवित्र लाल ध्वजाने झाकली अली खामेनींची शवपेटी; इराणच्या लष्करी शक्तीचा ‘हा’ बलाढ्य चेहरा पुन्हा सक्रिय

General Vahidi: कर्बलाच्या पवित्र लाल ध्वजाने झाकली अली खामेनींची शवपेटी; इराणच्या लष्करी शक्तीचा ‘हा’ बलाढ्य चेहरा पुन्हा सक्रिय

Jul 03, 2026 | 11:34 AM
Indian Folklore : राग मल्हार गाताच पडायचा पाऊस? जाणून घ्या तानसेनच्या ‘त्या’ चमत्कारी कथेमागील वैज्ञानिक आणि रंजक सत्य

Indian Folklore : राग मल्हार गाताच पडायचा पाऊस? जाणून घ्या तानसेनच्या ‘त्या’ चमत्कारी कथेमागील वैज्ञानिक आणि रंजक सत्य

Jul 03, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा