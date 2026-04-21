मालिकेत गाजलेल्या जोडीने खऱ्या आयुष्यातही जोडली गाठ! निखिल चव्हाण झाला अनुष्का सरकटेच्या आयुष्यातला खरा कारभारी

अभिनेता निखिल चव्हाण आणि अभिनेत्री अनुष्का सरकटे लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहेत. दोघांनी गुपचूप साखरपुडा उरकला असून त्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

Updated On: Apr 21, 2026 | 05:06 PM
  • अभिनेता निखिल चव्हाण आणि अभिनेत्री अनुष्का सरकटे लग्न करणार आहेत.
  • गुपचूप साखरपुडाही उरकून टाकला आहे.
  • राजकीय नेते विनोद पाटील यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर या सोहळ्याचे क्षण शेअर केले
मराठी TV क्षेत्रात गाजलेल्या मालिकांमधील अनेक जोड्यांनी खऱ्या आयुष्यातही त्याच जोडीदाराला निवडले आहे. ‘तुझ्यात जीव रंगला’ मालिकेतील राणा-अंजली या जोडीने काही वर्षांपूर्वी खऱ्या आयुष्यातही लग्नगाठ बांधली. पुढे, सिद्धार्थ आणि तितिक्षा या जोडीनेही खऱ्या आयुष्यातही लग्न केले. दरम्यान, मराठी TV क्षेत्रातून आणखीन एक आनंदाची बातमी आली आहे. ‘कारभारी लयभारी’ या मालिकेतून गाजलेली जोडी आता खऱ्या आयुष्यातही एकत्र येत आहेत. अभिनेता निखिल चव्हाण आणि अभिनेत्री अनुष्का सरकटे लग्न करणार आहेत. तसेच त्यांनी गुपचूप साखरपुडाही उरकून टाकला आहे.

निखिल चव्हाण आणि अनुष्काच्या साखरपुड्याचे काही Photos सोशल मीडियावर चर्चेत येत आहेत. मुळात, गुपचूप उरकल्या गेलेल्या या आनंदसोहळ्याचा खुलासा राजकीय क्षेत्रातून झाल्याचे दिसत आहे. राजकीय नेते विनोद पाटील यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर या सोहळ्याचे क्षण शेअर केले. तसेच पोस्टखाली कॅप्शन दिले की, “आमची भाची अनुष्का सरकटेचा साखरपुडा लोकप्रिय मराठी अभिनेता निखिल चव्हाण याच्यासोबत पार पडला. झी मराठीवरील ‘कारभारी लयभारी’ मालिकेत ते एकत्र झळकले होते. हा सोहळा खास आणि अविस्मरणीय बनवण्यासाठी संपूर्ण कुटुंब एकत्र आले. या जोडीला खूप प्रेम, आणि पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा!”

 

मालिकेतही झळकली होती ‘ही’ जोडी

अभिनेता निखिल चव्हाण आणि अभिनेत्री अनुष्का सरकटे ‘कारभारी लयभारी’ या मालिकेत झळकले होते. या मालिकेत गाजलेली जोडी आता खऱ्या आयुष्यातही एकत्र येत असल्याने दोघांच्या चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे आणि आनंदाचे वातावरण आहे. दोघांच्या लग्नसोहळ्यासाठी अनेक जण उत्साही आहेत. साखरपुड्यात अनुष्काने लाल-गुलाबी साडी परिधान केली आहे तर निखिल चव्हाणने निळ्या रंगाचा शर्ट परिधान केला आहे.

Published On: Apr 21, 2026 | 05:06 PM

DC vs RR: राजस्थान 'बेहाल'! अक्षर-राहुलच्या खेळीने 'मिशन Play Off सुरूच', रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला 'तिहेरी' दणका; 'या' खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
"मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय," NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा 'व्हेंटिलेटर'वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM