IPL 2026: CSK ला मोठा धक्का! फॉर्मात असलेला सलामीवीर Ayush Mhatre संपूर्ण स्पर्धेमधून बाहेर; चेन्नईच्या अडचणीत वाढ

आयुष म्हात्रेच्या दुखापतीबाबत, चेन्नई सुपर किंग्सने स्पष्ट केले आहे की त्याला गंभीर दुखापत झाली असून त्यातून सावरण्यासाठी त्याला 6 ते 12 आठवड्यांचा कालावधी लागेल; याचा अर्थ असा की, तो या स्पर्धेत यापुढे सहभागी होऊ शकणार नाही. ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करताना CSK ने लिहिले: “18 एप्रिल रोजी SRH विरुद्धच्या सामन्यात फलंदाजी करताना डाव्या पायाच्या ‘हॅमस्ट्रिंग’ला (मांडीच्या स्नायूला) दुखापत झाल्यामुळे, आयुष म्हात्रे IPL 2026 च्या उर्वरित सामन्यांतून बाहेर झाला आहे. आयुषला दुखापतीतून सावरण्यासाठी 6 ते 12 आठवड्यांचा कालावधी लागेल अशी अपेक्षा आहे. आयुष लवकरात लवकर बरा व्हावा, अशी आम्ही सदिच्छा व्यक्त करतो.”
Official Announcement Ayush Mhatre has been ruled out of the remainder of IPL 2026 due to a left hamstring injury sustained while batting during the match against Sunrisers Hyderabad on April 18. Ayush’s injury will require a rehabilitation period of 6-12 weeks. We wish Ayush… pic.twitter.com/7bGrFvqjY9 — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 21, 2026
CSK Vs SRH Live: चेन्नईचं ‘सुपर’ अपयश! Praful Hinge ने सामना फिरवला; हैदराबादमध्ये ‘किंग्ज’ ढेपाळले
IPL 2026 मध्ये, म्हात्रेने 6 डावांमध्ये 201 धावा केल्या असून, त्याने 33.50 ची सरासरी आणि 177.87 चा स्ट्राइक रेट राखला आहे. या कालावधीत, त्याने दोन अर्धशतकेही झळकावली आहेत. म्हात्रेने पंजाब किंग्सविरुद्ध 73 धावांची आणि दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध 59 धावांची खेळी केली होती. म्हात्रेची जागा घेण्यासाठी सध्या संघात उर्विल पटेलसारखे खेळाडू उपलब्ध आहेत जे या हंगामात आतापर्यंत राखीव बाकावरच (बेंचवर) बसून होते. परिणामी, त्याला संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्याच्या जागी ‘प्लेइंग इलेव्हन’मध्ये कोणत्या खेळाडूला संधी द्यायची, हे पाहणे आता चेन्नई सुपर किंग्स संघासाठी महत्त्वाचे ठरेल.
या संपूर्ण हंगामात, चेन्नई सुपर किंग्स संघाला खेळाडूंच्या दुखापतींशी संबंधित समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. यापूर्वी, नॅथन एलिस आणि खलील अहमद हे खेळाडूही दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर झाले आहेत. संघाचा अनुभवी फलंदाज महेंद्रसिंग धोनी यालाही दुखापतीमुळे आतापर्यंत खेळता आलेले नाही. CSK च्या कामगिरीचा विचार करता, ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखालील या संघाने या हंगामात दोन सामन्यांत विजय मिळवला आहे, तर चार सामन्यांत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. सध्या, चेन्नईचा संघ गुणतालिकेत 4 गुणांसह आठव्या स्थानावर आहे.
IPL 2026 च्या आधी सरफराज खान दमदार फार्ममध्ये! हा युवा खेळाडूचा होणार पत्ता कट? Video Viral