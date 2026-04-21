Sharad Pawar Health News: शरद पवार ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल; प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे बारामती दौरा रद्द

दिल्लीहून दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत परतल्यानंतर पवार यांना हाताला झालेल्या दुखापतीमुळे उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

Updated On: Apr 21, 2026 | 05:17 PM
Baramati Politics: मोठी बातमी! शरद पवारांनी पवार कुटुंबाची बोलवली तातडीची बैठक

  • शरद पवार यांची प्रकृती पुन्हा एकदा बिघडली
  • प्रकृती अस्वस्थतेमुळे शरद पवारांचा बारामती दौरा रद्द
  • दिल्लीहून दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत परतल्यानंतर पवार यांच्या हाताला दुखापत
Sharad Pawar Health News: राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते Sharad Pawar यांची प्रकृती पुन्हा एकदा बिघडल्याने त्यांना मुंबईतील Breach Candy Hospital येथे दाखल करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती त्यांच्या कन्या आणि खासदार Supriya Sule यांनी दिली. प्रकृती अस्वस्थतेमुळे पवार आजचा बारामती दौरा करू शकणार नाहीत.

दिल्लीहून दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत परतल्यानंतर पवार यांना हाताला झालेल्या दुखापतीमुळे उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सोमवारी त्यांना डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता होती; मात्र डॉक्टरांनी अधिक विश्रांतीचा सल्ला दिल्याने त्यांना अद्याप रुग्णालयातच ठेवण्यात आले आहे.

सुप्रिया सुळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, पवार यांना नियमित तपासणीसह काही महत्त्वाच्या वैद्यकीय चाचण्यांसाठी दाखल करण्यात आले आहे. सध्या विविध तपासण्या सुरू असून, अहवाल आल्यानंतरच त्यांच्या प्रकृतीबाबत सविस्तर माहिती स्पष्ट होणार आहे.

प्रकृती स्थिर, खबरदारीचा उपाय

सूत्रांच्या माहितीनुसार, शरद पवार यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. वयोमान आणि अलीकडील आरोग्यस्थिती लक्षात घेता खबरदारी म्हणून त्यांना रुग्णालयात ठेवण्यात आले असून, सर्व वैद्यकीय अहवालांनंतर पुढील उपचार किंवा डिस्चार्जबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

यापूर्वीही रुग्णालयात दाखल

गेल्या महिन्यातही प्रकृती अस्वस्थ झाल्याने पवार यांना पुण्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. काही दिवसांच्या उपचारानंतर त्यांना घरी सोडण्यात आले होते. रुग्णालयात दाखल असल्यामुळे पवार त्यांच्या नियोजित कार्यक्रमांना उपस्थित राहू शकणार नाहीत. बारामतीमध्ये होणारी प्रचाराची सांगता सभा महत्त्वाची मानली जात असताना, प्रकृतीच्या कारणास्तव ते या सभेला अनुपस्थित राहणार आहेत.

 

Published On: Apr 21, 2026 | 04:56 PM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM