लग्नसराईपूर्वी ग्राहकांना मोठा दिलासा, Gold – Silver च्या दरात तब्बल ‘इतकी’ घट, पाहा नेमका दर काय?

गेल्या काही दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. आज, २१ एप्रिल रोजी, MCX वर सोन्याचे दर घसरणीसह उघडले. सोन्याचा भाव १६ रुपयांनी घसरून चर चांदीचा भावही १,६९९ रुपयांनी घसरून घसरला आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 05:05 PM
  • गेल्या काही दिवसांपासून सोने -चांदीच्या दरात वाढ
  • विविध शहरांमधील सोन्याचे दर
  • आज चांदीचा भाव काय आहे?
Gold Silver Prices : गेल्या काही दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. आज, २१ एप्रिल रोजी, MCX वर सोन्याचे दर घसरणीसह उघडले. सोन्याचा भाव १६ रुपयांनी घसरून चर चांदीचा भावही १,६९९ रुपयांनी घसरून घसरला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. सोन्याचा भाव ०.३२% घसरणीसह प्रति औंस ४८१२ डॉलरवर आहे. चांदीचा भावही १.३५% घसरणीसह प्रति औंस ७८.९६ डॉलरवर आहे. नेमके आजचे दर काय? समजून घेऊयात सविस्तर

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या दरात घट झाली आहे. सोन्याचे दर ०.३२ टक्क्यांनी घसरले असून, सध्या ते ४,८१२ डॉलर्स प्रति औंस या दराने विकले जात आहेत. याव्यतिरिक्त, चांदीचे दर ७८.९६ डॉलर्स प्रति औंस असून, त्यात १.३५ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे.

विविध शहरांमधील सोन्याचे दर

दिल्लीमध्ये, २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम आज घसरून १,५५,४३० रुपयांवर आला आहे. दरम्यान, मुंबईमध्ये हा दर १,५५,२८० रुपये इतका आहे. कोलकातामध्ये सोन्याचा भाव १,५५,२८० रुपये असून, बंगळुरू आणि हैदराबादमध्येही तोच दर लागू आहे. पाटणामध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर १,५५,४३० रुपये आहे. दिल्लीमध्ये २२-कॅरेट सोन्याचा १० ग्रॅमचा भाव ₹१,४२,४९० इतका आहे. याव्यतिरिक्त, मुंबईमध्ये हा भाव ₹१,४२,३४० आणि कोलकातामध्ये ₹१,४२,३४० आहे. बंगळुरूमध्ये २२-कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१,४२,३४० आहे.

आज चांदीचा भाव काय आहे?

सोन्याला महागाईविरुद्धचे एक सुरक्षित संरक्षण मानले जाते; पण जेव्हा व्याजदर उच्च असतात, तेव्हा सोन्याची मागणी कमी होण्याची प्रवृत्ती दिसून येते, कारण त्यातून कोणताही नियमित परतावा मिळत नाही. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे निर्माण झालेल्या आणि सातत्याने टिकून असलेल्या महागाईच्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, जागतिक व्याजदर दीर्घकाळापर्यंत उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे; ज्याचा परिणाम कालांतराने सोन्याच्या मागणीवर होऊ शकतो. शिवाय, अमेरिकन डॉलरच्या वाढत्या मजबूतीमुळे मंगळवारी सोन्याचे तेज काहीसे मंदावले.

देशभरात सोने आणि चांदीच्या किमती वाढत असूनही, भारतातील प्रत्यक्ष मागणी मात्र सुस्तच राहिली आहे; कारण वाढत्या किमतींमुळे ग्राहक आपली खरेदी मर्यादित करत आहेत. याउलट, गुंतवणूक साधन म्हणून सोन्याची मागणी मात्र जोमदार राहिली आहे. विशेषतः ‘एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स’ (ETFs) च्या माध्यमातून. यावरून हे स्पष्ट होते की, गुंतवणूकदार सोन्याच्या प्रत्यक्ष खरेदीच्या पारंपरिक पद्धतींऐवजी, आर्थिक साधनांकडे अधिकाधिक वळत आहेत.

