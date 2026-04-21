गुगलवर फक्त आणि फक्त ‘Jhalmuri’! मोदींच्या ब्रेकने बदलला ट्रेंड, 22 वर्षांचा मोडला विक्रम

Jhalmuri Trending on Google : पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीच्या धामधुमीत झाडग्रामच्या रस्त्यांवर एक अविश्वनीय घटना घडली होती. रविवारी (१९ एप्रिल) एका सभेला संबोधित केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Nrendra Modi) यांनी एक छोटासा झालमुडी ब्रेक घेतला होता. सध्या या झालमुडी ब्रेकची इंटरनेटवर जोरदार चर्चा सुरु आहे. सोशल मीडियापासून ते गुगल सर्चपर्यंत सर्वत्र फक्त आणि फक्त झालमुडी बंगाल स्नॅकची चर्चा रंगली आहे.
पंतप्रधान मोदींनी एक ट्रेंड सेट केला आहे. त्यांचा झालमुडीचा आस्वाद घेतानाचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून ९ कोटी व्ह्यूज त्याला मिळाले आहे. शिवाय ‘Jhalmuri’ या शब्दाला देखील अनेकांनी सर्च केले आहे. २००४ पासूनच्या डेटानुसार, या पदार्थाला इतक्या मोठ्या प्रमाणात कधीही सर्च करण्यात आले नव्हते. आता मात्र लोक याची रेसिपी सर्च करत आहेत. पंतप्रधानांच्या झालमुडी ब्रेकने या स्थानिक खाद्यपदार्थाचा ट्रेंडच सेट केला आहे.
पंतप्रधान मोदींनी सामन्यांना मिसळून त्यांना विकासाची आश्वासने दिली. दरम्यान, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका दुकानामध्ये झालमुरी खाण्याची इच्छा पंतप्रधानांना रोखता आली नाही. पंतप्रधानांनी अचानक आपला ताफा रस्त्याच्या कडेला थांबवला. या ठिकाणी त्यांनी विक्रम शॉ नावाच्या विक्रेत्याच्या गाडीवर झालमुडी बनवून त्याचा आस्वाद घेतला. या क्षणाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केले. काही वेळातच या व्हिडिओने हजारो व्ह्यूजचा टप्पा पार केला होता. सध्या या व्हिडिओला ९० मिलियन व्ह्यूज मिळाले आहे.
विरोधकांची टीका
परंतु पंतप्रधान मोदींना मिळणाऱ्या या लोकप्रियतेने मात्र विरोधकांना मिरची झोबंली आहे. एकीकडे भाजप समर्थक पंतप्रधानांचे कौतुक करत आहेत, तर दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसने यावर तीव्र आरोप केले आहे. TMC चा आरोप आहे की, पंतप्रधानांच्या या उपस्थितीमुळे हेमंत सोरेन यांचे हेलिकॉप्टर उतरू शकले नाही आणि त्यांना परतावे लागले.
Jhalmuri break in Jhargram! pic.twitter.com/LJNjEojAW4 — Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2026
