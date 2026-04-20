Vasai : वसई किनाऱ्यांवरील बंधारे रखडले ; CRZ परवानगीअभावी 30 कोटींचा प्रकल्प अडकला

वसईतील भुईगाव, रानगाव, पाचूबंदर-लांगेबंदर आणि नवापूर किनाऱ्यांवरील धूपप्रतिबंधक बंधाऱ्यांचे काम CRZ परवानगीअभावी रखडले आहे. 30 कोटींचा निधी मंजूर असूनही प्रकल्प सुरू न झाल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे. पावसाळ्यात उधाणाच्या लाटांमुळे कोळीवाडे, शेती आणि किनारी निसर्गसंपदेचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
