मुंबईत उस्ताद बडे गुलाम अली खान यांच्या स्मृतींना उजाळा, संगीत उपक्रमांना पुन्हा सुरुवात

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीताचे दिग्गज गायक उस्ताद बडे गुलाम अली खान यांच्या स्मृती जपण्यासाठी १९७१ साली स्थापन करण्यात आलेली ‘बडे गुलाम अली खान यादगार सभा’ ही संस्था पुन्हा एकदा आपल्या संगीत उपक्रमांना नव्याने सुरुवात करणार आहे.या पार्श्वभूमीवर, संस्थेने २३ एप्रिल रोजी आयोजित विशेष संगीत कार्यक्रमासाठी ‘ग्रेस फाउंडेशन’सोबत सहकार्य केले आहे. या उपक्रमामुळे उस्तादांच्या महान संगीत वारशाला पुन्हा उजाळा मिळणार आहे.ट्रस्टच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत आनंद व्यक्त करत सांगितले की, “गेल्या काही वर्षांत विविध अडचणींमुळे आम्हाला कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करता आले नाहीत. मात्र, आता ग्रेस फाउंडेशनच्या सहकार्यामुळे उस्तादांचा संगीत वारसा पुन्हा तेजाने उजळून निघेल.” या कार्यक्रमामुळे संगीतप्रेमींना पुन्हा एकदा शास्त्रीय संगीताचा सुरेल अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे.
हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या दिग्गजाला अभिवादन करणारी विशेष मैफल — सर्वांसाठी विनामूल्य प्रवेशमुंबई, भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या इतिहासातील एक अद्वितीय आणि अजरामर व्यक्तिमत्त्व असलेल्या उस्ताद बडे गुलाम अली खान यांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी ग्रेस फाउंडेशनतर्फे एक विशेष संगीत संध्या आयोजित करण्यात येत आहे. गुरुवार, २३ एप्रिल २०२६ रोजी सायंकाळी ६:०० वाजता प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिरातील पु. ल. देशपांडे मिनी थिएटर येथे हा कार्यक्रम पार पडणार आहे.
उस्ताद बडे गुलाम अली खान यांच्या स्मृती जपण्यासाठी आयोजित ‘बडे गुलाम अली खान यादगार सभा’ हा केवळ एक संगीत कार्यक्रम नसून भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या समृद्ध परंपरेचा सन्मान करणारा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक उपक्रम आहे. आजच्या वेगवान काळात शास्त्रीय कलांना मर्यादित व्यासपीठ मिळत असताना, हा उपक्रम त्या परंपरेच्या सातत्याचा ठाम पुरावा ठरत आहे.
‘ग्रेस फाउंडेशन’च्या सहकार्याने आयोजित या कार्यक्रमातून शास्त्रीय संगीताचा वारसा पुन्हा एकदा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संस्थेच्या मते, हा वारसा आजही अनेक पिढ्यांना प्रेरणा देत असून शास्त्रीय कलांविषयीची जाण समृद्ध करत आहे.
अबब…! ‘मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ चित्रपटासाठी विशेष ट्रेनिंग! Salman चं Transformation पाहून तरुणी झाले घायाळ
१९०२ साली कासूर येथे जन्मलेले उस्ताद बडे गुलाम अली खान हे पटियाला घराण्याचे प्रमुख स्तंभ मानले जातात. त्यांच्या गायकीतील अलंकार, भावनांची खोली आणि तान-ठुमरीची खास शैली यामुळे त्यांनी आपल्या काळात वेगळी ओळख निर्माण केली. १९६८ मध्ये त्यांचे निधन झाले असले तरी त्यांचा संगीतवारसा आजही तितक्याच आदराने जपला जात आहे.
संदीप पाठकवर मित्रांकडून प्रेमाचा वर्षाव, ‘वऱ्हाड निघालं लंडनला’चा ६०० वा प्रयोग ठरला अविस्मरणीय
या विशेष संध्याकाळी सुप्रसिद्ध कलाकार श्रुती बुजरबरुआ आणि रमाकांत गायकवाड यांचे गायन सादर होणार आहे. त्यांना तबल्यावर रोहित देओ आणि यशवंत वैष्णव, हार्मोनियमवर सुधांशु घरपुरे आणि सिद्धार्थ मेस्ता, तसेच सारंगीवर फारूख लतीफ खान साथ देणार आहेत.
कार्यक्रमाची माहिती:
दिनांक: २३ एप्रिल २०२६
वेळ: सायं. ६:०० वाजता
स्थळ: पु. ल. देशपांडे मिनी थिएटर, रवींद्र नाट्य मंदिर, प्रभादेवी, मुंबई
आयोजक: ग्रेस फाउंडेशन
प्रवेश: विनामूल्य (आसनसंख्या मर्यादित)
हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला असून प्रवेश विनामूल्य ठेवण्यात आला आहे. मर्यादित आसनसंख्येमुळे इच्छुकांनी वेळेत उपस्थित राहण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
मुंबईस्थित ‘ग्रेस फाउंडेशन’ ही संस्था भारतीय कला आणि सांस्कृतिक वारशाच्या जतनासाठी कार्यरत असून विविध उपक्रमांद्वारे शास्त्रीय संगीत अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.