Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Bigg Boss Marathi 6 Winner Tanvi Kolte Was Upset By The Negative Comments She Received On Social Media

Tanvi Kolte Winner : ट्रॉफी जिंकूनही तन्वीचं मन का खातंय? इतका मोठा शो जिंकणारी, ‘या’ गोष्टीमुळे अत्यंत निराश

Bigg Boss Marathi 6 मध्ये तन्वी कोलते विजेती ठरली असून राकेश बापट उपविजेता ठरला आहे. बिग बॉस मराठीच्या इतिहासातील दुसरी महिला विजेती म्हणून तन्वीचे नाव नोंदले गेले आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 04:36 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • बिग बॉस मराठी इतिहासातील दुसरी महिला विजेता म्हणून Tanvi Kolte चे Title कोरले गेले
  • तन्वीने अतिशय सकारात्मक विश्वास दाखवून लोकांच्या नकारात्मक प्रतिसादालाही आपलेसे केले आहे
  • Bigg Boss Season 6 मध्ये तन्वीने बाजी मारली आहे तर राकेश बापट उपविजेता झाला आहे
Bigg Boss Marathi 6 समाप्त झाला असून यंदाची बाजी Tanvi Kolte ने मारली आहे तर Raquesh Bapat यंदाचा उपविजेता ठरला आहे. बिग बॉसची ट्रॉफी तन्वीच्या हातात येताच तिच्यावर चाहत्यांनी अभिनंदनाचा वर्षाव केला. बिग बॉस मराठी इतिहासातील दुसरी महिला विजेता म्हणून Tanvi Kolte चे Title कोरले गेले. शो जिंकून घराबाहेर येताच तन्वीने अनेक वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती दिल्या. एका मुलाखतीत तिच्या मनात असणाऱ्या एका खंतेला तिने बोलून दाखवले. जिंकण्याचा आनंद मनात तर आहेच पण तरीही तन्वीच्या मनात असणारी ती किणकिण, त्यामुळे तन्वी निराश दिसून आली होती.

अबब…! ‘मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ चित्रपटासाठी विशेष ट्रेनिंग! Salman चं Transformation पाहून तरुणी झाले घायाळ

तन्वी म्हणते की “आज डोळे भरलेत ते लोकांच्या प्रेमामुळे! पण जेव्हा हातात मोबाईल घेऊन काही कमेंट्स वाचते तेव्हा अनेक जण म्हणतात की ‘मी Deserving नव्हते’ आणि हे माझ्यासाठी फार त्रासदायक आहे.” अशा काही कमेंट्समुळे तन्वीला वेदना होत आहेत त्यामध्ये ती पुढे म्हणते की “100 दिवसांचा हा खडतर प्रवास पार करून जेव्हा आपल्या हातात ती मानाची ट्रॉफी येते तेव्हा तो क्षण आयुष्यातला सर्वात सुवर्ण क्षण असतो पण तेव्हाच दुसऱ्या हातात मोबाईल घेऊन असे कमेंट्स वाचले तर मनात प्रश्न तयार होतो की ‘खरंच, मी या ट्रॉफीसाठी डिजर्व्हिंंग आहे का?'”

काही गोष्टींमुळे जरी तन्वी निराश असली तरी तिच्याकडे आनंदी राहण्याचा सगळ्यात मोठा पर्याय आहे. ते म्हणजे “Bigg Boss Season 6 मध्ये मिळवलेले यश!” पुढे तन्वी सांगते की, “मी द्वेष करणाऱ्यालाही प्रेमात पाडेल. एक दिवस नक्की येईल, जेव्हा लोकं म्हणतील तन्वी खरंच खऱ्या अर्थाने Bigg Boss season 6 च्या ट्रॉफीसाठी डिजर्व्हिंंग होती.” तन्वीने अतिशय सकारात्मक विश्वास दाखवून लोकांच्या नकारात्मक प्रतिसादालाही आपलेसे केले आहे.

‘तू मोरनी’ अन् तिच्या अदा…, नव्या लूक बद्दल काय म्हणाली गौतमी? चाहत्यांमध्ये उत्सुकता

तन्वी ठरली विजेता!

Bigg Boss Season 6 मध्ये तन्वीने बाजी मारली आहे तर राकेश बापट उपविजेता झाला आहे. विशाल Second रनर अप झाला आहे तर अनुश्रीने चौथ्या स्थानी बाजी मारली आहे.

Web Title: Bigg boss marathi 6 winner tanvi kolte was upset by the negative comments she received on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 04:36 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM