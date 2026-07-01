बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मर्दिनी सिनेमाचे नवीन गाणे प्रदर्शित! ‘महिषासुर मर्दिनी’; ऐकताच हात जोडत भक्तीत लीन झाला निर्माता श्रेयस तळपदे

Updated On: Jul 01, 2026 | 06:38 PM IST
जाहिरात
सारांश

प्रार्थना बेहरे आणि अभिजीत खांडकेकर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'मर्दिनी' सिनेमा 3 जुलै रोजी प्रदर्शित होत आहे. आई आणि लेकीच्या नात्यावर आधारित या चित्रपटात संकटसमयी आईची ताकद प्रभावीपणे दाखवण्यात आली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सिनेमात आपल्या बाळावर प्रश्न आलं तर आई काय करू शकते? याचे उदाहरण पाहायला मिळणार आहे.
  • Sanjay Taramati Patil यांनी गाण्याचे Sound सांभाळले आहे.
  • ‘Mardini’ सिनेमातील ‘महिषासुर मर्दिनी’ हे गीत आई दुर्गेवर आधारित आहे.
मर्दिनी सिनेमा लवकरच सिनेमागृहात झळकणार आहे. अवघ्या काहीच दिवसांच्या कालावधीच्या प्रतीक्षेनंतर ‘मर्दिनी’ सिनेमा पाहण्यासाठी उत्सुक असणाऱ्या प्रत्येक नजरेला या सिनेमाचा लाभ घेता येणार आहे. 3 जुलै रोजी या सिनेमाला सर्वत्र प्रदर्शित करण्यात येत आहे. सिनेमात प्रार्थना बहिरे मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. तर अभिनेता अभिजीत खांडकेकर पोलिसांच्या भूमिकेत झळकणार आहे. सिनेमाची कथा एका आईच्या तिच्या लेकीविषयी असलेल्या जिव्हाळ्यावर आधारित आहे. त्यामुळे या सिनेमात आपल्या बाळावर प्रश्न आलं तर आई काय करू शकते? याचे उदाहरण पाहायला मिळणार आहे.

Deool Band 2 : सिनेमाच्या यशामुळे कौतुकाचे वारे! प्रसाद ओक म्हणाला “प्रवीण आमच्या पिढीतला एकमेव दिग्दर्शक ज्याने…”

श्रेयस तळपदे तसेच दीप्ती तळपदे यांनी या सिनेमाची निर्मित केली आहे. विशेष म्हणजे या सिनेमाचे एक गाणे प्रदर्शित झाले आहे. ‘महिषासुर मर्दिनी’ असे या गाण्याचे शीर्ष असून गाण्याचे गायन अवधूत गुप्ते याने केले आहे. या गाण्याचे कम्पोजिशन हितेश मोडक यांनी केले आहे तर Amppl Music ने या गाण्याला संगीतबद्ध केले आहे.प्रशांत मदपूवार या गाण्याचा गीतकार असून Sanjay Taramati Patil यांनी गाण्याचे Sound सांभाळले आहे.

या गाण्याचे Sound Recording BTS सह गाणे प्रदर्शित करण्यात आले आहे. ज्यावेळी अवधूत Studio Room मध्ये गाणे Record करत असतो त्यावेळी सिनेमाचा निर्माता श्रेयस तळपदे आणि त्याची पत्नी दीप्ती तळपदे बाहेर भक्तीत लीन झाल्याचे दिसून येतात. कारण ‘Mardini’ सिनेमातील ‘महिषासुर मर्दिनी’ हे गीत आई दुर्गेवर आधारित आहे.

Taylor Swift Wedding : हॉलिवूडवाल्यांचा शाहीपणा! आता गायिका टेलरही चढली बोहल्यावर; लग्नाचा बजेट 100 कोटींच्या पार 


सिनेमातील हे गीत ऐकून श्रेयस तसेच सिनेमातील इतर कलाकारांच्या चाहत्यांनी सिनेमाबद्दल उत्सुकता दर्शवली आहे. तसेच सिनेमाची प्रतीक्षा करत असल्याचे अनेक चाहत्यांनी सांगितले आहे.

Web Title: The song mahishasur mardini from the movie mardini is now been released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 06:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shah Rukh Khan help: शाहरुख खानच्या एका सहीची कमाल! बँकेने ‘या’ मराठी अभिनेत्याचं होम लोन केलं मंजूर
1

Shah Rukh Khan help: शाहरुख खानच्या एका सहीची कमाल! बँकेने ‘या’ मराठी अभिनेत्याचं होम लोन केलं मंजूर

The India Story Teaser: ‘द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइझन इन प्रोग्रेस’ चा दमदार टीझर प्रदर्शित; रोजच्या आहारातील ‘स्लो पॉइझन’ उलगडणार
2

The India Story Teaser: ‘द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइझन इन प्रोग्रेस’ चा दमदार टीझर प्रदर्शित; रोजच्या आहारातील ‘स्लो पॉइझन’ उलगडणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मर्दिनी सिनेमाचे नवीन गाणे प्रदर्शित! ‘महिषासुर मर्दिनी’; ऐकताच हात जोडत भक्तीत लीन झाला निर्माता श्रेयस तळपदे

मर्दिनी सिनेमाचे नवीन गाणे प्रदर्शित! ‘महिषासुर मर्दिनी’; ऐकताच हात जोडत भक्तीत लीन झाला निर्माता श्रेयस तळपदे

Jul 01, 2026 | 06:38 PM
WhatsApp Username फीचर अडचणीत? सुरक्षा आणि फसवणुकीच्या मुद्द्यावर सरकार सतर्क

WhatsApp Username फीचर अडचणीत? सुरक्षा आणि फसवणुकीच्या मुद्द्यावर सरकार सतर्क

Jul 01, 2026 | 06:37 PM
Magicbricks चा धमाका! 80 लाख युनिक व्हिजिटर्ससह रिअल इस्टेट क्षेत्रात अव्वल; पाहा 99acres आणि Housing.com ची काय स्थिती?

Magicbricks चा धमाका! 80 लाख युनिक व्हिजिटर्ससह रिअल इस्टेट क्षेत्रात अव्वल; पाहा 99acres आणि Housing.com ची काय स्थिती?

Jul 01, 2026 | 06:35 PM
आज भयानक स्कोअर होणार? Vaibhav Sooryavanshi इंग्लंडविरुद्ध डेब्यू करणार; ‘ती’ पोस्ट व्हायरल

आज भयानक स्कोअर होणार? Vaibhav Sooryavanshi इंग्लंडविरुद्ध डेब्यू करणार; ‘ती’ पोस्ट व्हायरल

Jul 01, 2026 | 06:22 PM
Salman Khan Fashion: भाईजानचा फॅशन जलवा! हॅलो किटी ते ड्रॅगन बॉल Z; सलमानच्या हटके ट्राउझर्सचा नवा ट्रेंड!

Salman Khan Fashion: भाईजानचा फॅशन जलवा! हॅलो किटी ते ड्रॅगन बॉल Z; सलमानच्या हटके ट्राउझर्सचा नवा ट्रेंड!

Jul 01, 2026 | 06:18 PM
EV Policy Delhi: दिल्लीत नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मंजुरी; ईव्ही खरेदीवर मिळणार 1 लाख रुपयांपर्यंतची मोठी सवलत

EV Policy Delhi: दिल्लीत नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मंजुरी; ईव्ही खरेदीवर मिळणार 1 लाख रुपयांपर्यंतची मोठी सवलत

Jul 01, 2026 | 06:15 PM
Navi Mumbai News : नेरुळमध्ये साचलेल्या पाण्यात करंट; दोन विद्यार्थिनी जखमी, महावितरणचा प्राथमिक अहवाल समोर

Navi Mumbai News : नेरुळमध्ये साचलेल्या पाण्यात करंट; दोन विद्यार्थिनी जखमी, महावितरणचा प्राथमिक अहवाल समोर

Jul 01, 2026 | 06:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा