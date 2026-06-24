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विजय देवरकोंडा विरुद्ध अर्नोल्ड व्हॉसलू! ‘राणाबली’चा 16 दिवसांत शूट झालेला क्लायमॅक्स ठरणार चित्रपटाचं मोठं आकर्षण

Updated On: Jun 24, 2026 | 02:23 PM IST
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सारांश

विजय देवरकोंडा आणि अर्नोल्ड व्हॉसलू यांच्यातील दमदार टक्कर ‘राणाबली’मध्ये पाहायला मिळणार आहे. तब्बल 16 दिवसांत चित्रित झालेला क्लायमॅक्स हा चित्रपटाचा सर्वात मोठा आकर्षणबिंदू ठरणार असल्याची माहिती दिग्दर्शक राहुल सांकृत्यन यांनी दिली.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

दाक्षिणात्य सुपरस्टार विजय देवरकोंडा यांचा आगामी चित्रपट ‘राणाबली’ सध्या चर्चेत आहे. चित्रपटात हॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेता अर्नोल्ड व्हॉसलू खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. आता दिग्दर्शक राहुल सांकृत्यन यांनी चित्रपटाच्या भव्य क्लायमॅक्सबाबत मोठा खुलासा केला आहे.

दिग्दर्शकांच्या माहितीनुसार, विजय देवरकोंडा आणि अर्नोल्ड व्हॉसलू यांच्यातील महत्त्वाचा क्लायमॅक्स सीक्वेन्स तब्बल 16 दिवसांत चित्रित करण्यात आला आहे. हा सीन चित्रपटातील सर्वात मोठा आकर्षणबिंदू ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अर्नोल्ड व्हॉसलू यांच्या कास्टिंगबद्दल बोलताना राहुल सांकृत्यन म्हणाले की, या भूमिकेसाठी एका दमदार आंतरराष्ट्रीय अभिनेत्याची गरज होती. ‘द मम्मी’ चित्रपटातील त्यांच्या भूमिकेमुळे ते भारतीय प्रेक्षकांमध्ये आधीपासूनच लोकप्रिय आहेत. त्यामुळे त्यांच्या उपस्थितीमुळे चित्रपटाला एक वेगळी उंची मिळणार आहे.

अर्नोल्ड यांनी या चित्रपटासाठी जवळपास सहा महिने भारतात राहून शूटिंग केले. हैदराबादमध्ये झालेल्या चित्रीकरणादरम्यान त्यांनी शहरातील काही ठिकाणांना भेटी दिल्या आणि भारतीय संस्कृतीबद्दलही उत्सुकता दाखवली.

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ब्रिटीशकालीन पार्श्वभूमीवर आधारित ‘राणाबली’ हा एक भव्य ऐतिहासिक अॅक्शन ड्रामा असणार आहे. चित्रपटात विजय देवरकोंडा एका निडर योद्ध्याच्या भूमिकेत दिसणार असून रश्मिका मंदाना त्यांच्या पत्नीच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

चित्रपटातील ‘ओ मेरे साजन’ हे रोमँटिक गाणेही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले आहे. विजय आणि रश्मिकाची केमिस्ट्री पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे.

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राहुल सांकृत्यन दिग्दर्शित आणि माइथ्री मूव्ही मेकर्स निर्मित ‘राणाबली’ हा चित्रपट 11 सप्टेंबर 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. विजय देवरकोंडा आणि अर्नोल्ड व्हॉसलू यांची टक्कर पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत.

Web Title: Vijay deverakonda vs arnold vosloo ranabali climax shot over 16 days set to be the films biggest highlight

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Published On: Jun 24, 2026 | 02:23 PM

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