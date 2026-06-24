Indrajaal Movie: ब्रिटीशकालीन भारताचा थरार उलगडणार! ‘इंद्रजाल’चा फर्स्ट लुक आऊट; गुप्त खजिन्याच्या शोधाची उत्सुकता वाढली

रहस्य, थरार आणि भारतीय संस्कृतीतील गूढ कथांचा अनोखा मिलाफ असलेला हिंदी चित्रपट ‘इंद्रजाल’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. भारतीय इतिहास, लोकसंस्कृती आणि पौराणिक संदर्भांवर आधारित या चित्रपटाचा फर्स्ट लुक आणि मोशन पोस्टर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला असून, त्याला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
शिवरत्न प्रॉडक्शन’च्या या पहिल्या हिंदी चित्रपटात गुप्त खजिन्याचा शोध, जंगलातील रोमांचक प्रवास आणि एका रहस्यमय कथानकाची गुंफण पाहायला मिळणार आहे. भारतीय पौराणिक कथांमधील निळावंतीशी संबंधित गूढ रहस्यांवर आधारित या चित्रपटाने प्रदर्शनाआधीच उत्सुकता निर्माण केली आहे.
‘इंद्रजाल’ची निर्मिती सुचेता अजय निकम यांच्या शिवरत्न प्रॉडक्शनतर्फे करण्यात आली आहे. चित्रपटाचे सहनिर्माते अजय निकम आणि मंगेश वैती आहेत. तर दिग्दर्शनाची जबाबदारी जागेश्वर ललिता ढोबळे यांनी सांभाळली आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनुभवांनंतर ते या चित्रपटातून हिंदी सिनेसृष्टीत पदार्पण करत आहेत.
चित्रपटात महेश निकम, शनाया त्रिपाठी, यशराज डिंबळे, किरण माने, कल्पना सारंग, नामदेव मुरकुटे यांच्यासह अनेक कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत.
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दिग्दर्शक जागेश्वर ललिता ढोबळे यांनी सांगितले की, ‘इंद्रजाल’मधून थरारनाट्य, रहस्य आणि प्रभावी कथाकथन यांचा मेळ साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
अभिनेता महेश निकम यांनीही या चित्रपटातील भूमिका आव्हानात्मक असल्याचे सांगत, प्रेक्षकांना ‘इंद्रजाल’चा अनुभव घेण्याची उत्सुकता असल्याचे व्यक्त केले.चित्रपटाचे छायांकन आकाश सेठी यांनी केले असून, लेखन राज्य पुरस्कार विजेते लेखक नामदेव मुरकुटे यांनी केले आहे. संगीत गौरव चाटी यांचे असून गीतलेखन योगेश दांगट यांचे आहे. ‘ऑगस्ट एंटरटेनमेंट’द्वारे प्रदर्शित होणारा ‘इंद्रजाल’ हा चित्रपट २४ जुलै २०२६ रोजी चित्रपटगृहात दाखल होणार आहे. आता या गूढ आणि साहसी प्रवासाचा अनुभव घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत.
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