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वाहतूक नियमभंग करणाऱ्यांना दणका दिवसभरात १,१४९ वाहनचालकांवर कारवाई; १३.८४ लाख रुपयांचा दंड वसूल

Updated On: Jun 12, 2026 | 02:22 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात गेल्या १७ महिन्यांत १,२४४ अपघातांमध्ये ७६७ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. अपघातांचे प्रमाण रोखण्यासाठी ग्रामीण पोलिसांनी धडक मोहीम राबवून १३.८४ लाखांचा दंड वसूल केला.

वाहतूक नियमभंग करणाऱ्यांना दणका दिवसभरात १,१४९ वाहनचालकांवर कारवाई; १३.८४ लाख रुपयांचा दंड वसूल
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विस्तार
  • वाहतूक नियमभंग करणाऱ्यांना दणका
  • दिवसभरात १,१४९ वाहनचालकांवर कारवाई
  • १३.८४ लाख रुपयांचा दंड वसूल
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाढत्या रस्ते अपघातांनी चिंतेचे स्वरूप धारण केले असून, गेल्या १७ महिन्यांत १,२४४ अपघातांमध्ये तब्बल ७६७ नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. या अपघातांमध्ये दुचाकीस्वारांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे. अपघातांचा वाढता आलेख रोखण्यासाठी ग्रामीण पोलिसांनी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. ८ जून रोजी जिल्हाभरात झालेल्या कारवाईत १,१४९ वाहनचालकांवर गुन्हे दाखल करून १३ लाख ८४ हजार ९०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

यांच्यावर उगारला बडगा

जिल्ह्यातील सर्व २३ पोलिस ठाण्यांसह जिल्हा वाहतूक शाखेच्या पथकांनी एकाच वेळी रस्त्यावर उतरून ही मोहीम राबविली. हेल्मेट न वापरणे, अतिवेगाने वाहन चालविणे, राँग साईडने प्रवास करणे, निष्काळजीपणे वाहन चालविणे आणि स्टंटबाजी अशा नियमभंग करणाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले. अपघातांमागील प्रमुख कारणेही हीच असल्याचे पोलिसांच्या नोंदींमधून स्पष्ट झाले आहे.

जिल्ह्यात जानेवारी २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत झालेल्या १,२४४ अपघातांपैकी ८५२ अपघात दुचाकींशी संबंधित होते, या अपघातांत ५०१ दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाला, तर शेकडो जण गंभीर जखमी झाले. हेल्मेटचा वापर टाळणे आणि वेगमर्यादेकडे दुर्लक्ष करणे ही दुचाकी अपघातांमागील प्रमुख कारणे असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे.

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२०२५ मध्ये ५३८ जणांचा मृत्यू

सन २०२५ मध्ये जिल्ह्यात ८४६ अपघातांची नोंद झाली. त्यापैकी ४८१ प्राणघातक अपघातांत ५३८ नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर ४५५ जण गंभीर जखमी झाले. विशेष म्हणजे, ३४२ दुचाकी अपघातांतच ३५७जणांनी प्राण गमावले. त्यामुळे दुचाकी सुरक्षेवा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

यंदाच्या पाच महिन्यांतच २२९ जणांचा बळी

जानेवारी ते मे २०२६ या पाच महिन्यांत ३९८ अपघातांची नोंद झाली आहे. या अपघातांमध्ये २२९ जणांचा मृत्यू झाला असून १२१ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. यातील २४० दुचाकी अपघातांत १४४ जणांचा बळी गेला. तर इतर वाहनांच्या १५८ अपघातांमध्ये ८५ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

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Web Title: Crackdown on traffic violators action taken against 1149 motorists in a single day fines totaling 1384 lakh collected

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Published On: Jun 12, 2026 | 02:22 PM

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